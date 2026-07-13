Tom Cruise cambia faccia per l'Oscar: il ruolo della svolta sulle orme di Leonardo DiCaprio in The Revenant Dopo la trasformazione di Leonardo DiCaprio in The Revenant, anche Tom Cruise prova la strada dell'Oscar con un ruolo che lo rende quasi irriconoscibile

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Dimenticate il Tom Cruise visto in Mission: Impossible. Nel suo nuovo film, l’attore affronta una trasformazione sorprendente, mettendosi nei panni di un personaggio molto distante dall’immagine da eroe d’azione che lo ha accompagnato negli ultimi decenni. La Warner Bros ha diffuso il primo trailer di Digger, il nuovo progetto scritto e diretto da Alejandro G. Iñárritu, mostrando Cruise nei panni di un uomo anziano, corpulento e quasi irriconoscibile.

Tom Cruise cambia volto e corpo per diventare Digger nel primo trailer del film

Il personaggio interpretato dall’attore è Digger Rockwell, un potente magnate del petrolio con un marcato accento del Sud degli Stati Uniti, una figura controversa che potrebbe essere responsabile di una gigantesca crisi ambientale. Quando la situazione precipita, sarà proprio lui a dover intervenire per cercare di rimediare alle conseguenze delle proprie diaboliche azioni, dopo aver ricevuto l’incarico direttamente dal Presidente degli Stati Uniti interpretato da John Goodman. Il film sembra muoversi tra satira politica e commedia nera, con atmosfere che richiamano il cinema grottesco di Il dottor Stranamore, raccontando un mondo dominato da personaggi potenti, eccentrici e imprevedibili. L’attore ha parlato sulla difficoltà di cambiare per immedesimarsi in un ruolo così lontano dalle sue corde: "Che si tratti di Les Grossman, Intervista col vampiro, Collateral o Risky Business, mi chiedo sempre: ‘Come posso comunicare questo aspetto?’ La fisicità, il trucco, sono tutte cose che impari mentre impari a comunicare. Bisogna davvero capire gli strumenti, non esiste una soluzione universale".

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Tom Cruise: l’occasione giusta per puntare dritto all’Oscar

Per Alejandro G. Iñárritu, vincitore di quattro premi Oscar, Digger è un progetto nato da un’idea sviluppata per anni. Il regista ha raccontato di aver iniziato a immaginare questo personaggio dopo la lavorazione di The Revenant, il film che nel 2016 permise a Leonardo DiCaprio di conquistare l’Oscar come miglior attore protagonista.



Anche Tom Cruise potrebbe trovare in questo ruolo una delle più grandi occasioni della sua carriera. Iñárritu ha spiegato così il motivo della scelta dell’attore di Top Gun: "Il film aveva bisogno di Tom. Volevamo lavorare insieme fin dall’inizio del secolo. Lo ammiravo come attore da anni, e vedere il suo talento sul set non mi ha sorpreso. La sorpresa è stata scoprire che l’essere umano dietro l’attore era straordinario quanto le interpretazioni che abbiamo visto nel corso della sua carriera. La trasformazione che ha subito è stata sorprendente".



Tom Cruise potrebbe trovare in questo ruolo una delle sfide più importanti della sua carriera. Dopo aver dominato il cinema d’azione per decenni ed essere diventato uno degli attori più famosi e riconoscibili al mondo, la star potrebbe avere finalmente l’occasione di conquistare quel premio Oscar che ancora manca nella sua lunga filmografia. La trasformazione in Digger Rockwell rappresenta infatti un cambio di direzione sorprendente, lontano dai ruoli fisici e spettacolari che lo hanno reso celebre: proprio questa interpretazione potrebbe convincere l’Academy a guardare Cruise sotto una luce completamente nuova e regalargli la tanto ambita statuetta.

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