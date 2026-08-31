Tom Cruise torna al volante dopo quasi 40 anni, Anne Hathaway lo sostiene e incoraggia: la strana coppia nasconde una sorpresa
L'attore torna nei panni del pilota Cole Trickle in Giorni di Tuono 2, e al suo fianco arriva Anne Hathaway, che interpreterà un’ingegnera impegnata in pista.
Il 2026 è decisamente il suo e, per dimostrarlo ancora una volta, Anne Hathaway entra nel mondo dei motori e delle corse (anche se idealmente) e sarà accanto a Tom Cruise. La coppia sarà protagonista di Giorni di Tuono 2, sequel del film che, quasi 40 anni fa, ha visto Cruise nei panni del pilota Cole Trickle. Personaggio questo che ha contribuito a costruire la sua carriera solida. Ma cosa farà l’attrice de Il Diavolo Veste Prada 2 in questa pellicola? Cerchiamo di capirci di più.
Giorni di Tuono 2, Tom Cruise e Anne Hathaway insieme nel film sequel: cosa sappiamo
Il mondo delle corse di Giorni di Tuono torna sul grande schermo con Tom Cruise ancora protagonista. Nel sequel, atteso nelle sale il 2 giugno 2028 anche in IMAX, l’attore riprenderà il ruolo di Cole Trickle, il pilota NASCAR conosciuto nel film del 1990 diretto da Tony Scott. La principale novità del nuovo capitolo sarà Anne Hathaway, che interpreterà un’ingegnera impegnata all’interno di una squadra automobilistica. Il suo personaggio entrerà in qualche modo in contatto con Trickle, anche se i dettagli della trama e del loro rapporto non sono ancora stati svelati. Alla regia ci sarà Jonathan Levine, mentre la sceneggiatura sarà affidata a Will Staples. Cruise parteciperà inoltre alla produzione insieme a Jerry Bruckheimer e Tommy Harper.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Anne Hathaway, un 2026 ricco di impegni
Il ritorno di Giorni di Tuono si inserisce nella lunga serie di grandi produzioni che continuano a coinvolgere Cruise, già atteso in Digger e legato anche ai prossimi sviluppi di Top Gun. Per Hathaway, invece, il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente importante, impegnata in produzioni molto diverse tra loro. L’attrice è tornata nei panni di Andy Sachs in Il Diavolo veste Prada 2, sequel che ha ottenuto un grande successo al botteghino e ha riunito il cast storico del film. Altro film è The End of Oak Street, dove l’attrice interpreta una madre alle prese con una misteriosa minaccia che mette in pericolo la sua famiglia, in un film dai toni più cupi e fantascientifici. Successivamente sarà protagonista di Verity, adattamento del romanzo di Colleen Hoover, nel quale veste i panni di una scrittrice coinvolta in una vicenda ricca di segreti e tensione psicologica.
A questi progetti si aggiunge anche Odissea di Christopher Nolan, dove Hathaway interpreta Penelope accanto a Matt Damon. Tutto questo, oltre ai lavori già avviati per Alone at Dawn e un nuovo capitolo (il terzo) di Pretty Princess. Insomma, cosa dire? Complimenti a lei!
Potrebbe interessarti anche
Anne Hathaway conquista il 2026: dopo Il Diavolo veste Prada 2 l'anno d'oro continua con due ruoli inattesi
Dal ritorno nei panni di Andy Sachs ai nuovi ruoli in The End of Oak Street e Verity...
Anne Hathaway in lacrime per la dedica di Whoopi Goldberg: le parole commoventi per 'Odissea' finiscono in diretta TV
Reduce dal successo planetario di "Odissea" e in dolce attesa del terzo figlio, Anne...
Il Diavolo Veste Prada 2 domina anche in streaming: Meryl Streep e Anne Hathaway 'umiliano’ Marvel e firmano un debutto da record
Dopo il trionfo al botteghino, il film conquista anche Disney+: il sequel con Meryl ...
Anne Hathaway tiene viva Mia Thermopolis: l'omaggio a Pretty Princess dopo 25 anni e la pessima notizia sul terzo film
L’attrice celebra sui social i 25 anni dell'iconico film con un video inedito e rico...
Anne Hathaway, sorpresa sul red carpet: il pancione spunta sotto un look che ha fatto impazzire Hollywood (e il web)
L'attrice ha sfilato alla première del nuovo sci-fi thriller Warner Bros. con un loo...
Anne Hathaway, i dinosauri e un logo Warner Bros. 'vintage’: i dettagli nascosti e le curiosità di La Fine di Oak Street
Dal cane ispirato a Battlestar Galactica al logo Warner Bros. "invecchiato": tutto q...
Pretty Princess 3, doccia fredda per i fan: Julie Andrews non sarà nel terzo capitolo. Ecco il motivo
L'attrice non ha dubbi: non sarà in Pretty Princess 3. Andrews conferma il suo addio...
Il diavolo veste Prada 2, l’effetto del film travolge Milano: boom di turisti nelle zone delle riprese
Il "Prada effect" continua mesi dopo l'uscita del film: le strade di Milano percorse...