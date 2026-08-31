Tom Cruise torna al volante dopo quasi 40 anni, Anne Hathaway lo sostiene e incoraggia: la strana coppia nasconde una sorpresa L'attore torna nei panni del pilota Cole Trickle in Giorni di Tuono 2, e al suo fianco arriva Anne Hathaway, che interpreterà un’ingegnera impegnata in pista.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il 2026 è decisamente il suo e, per dimostrarlo ancora una volta, Anne Hathaway entra nel mondo dei motori e delle corse (anche se idealmente) e sarà accanto a Tom Cruise. La coppia sarà protagonista di Giorni di Tuono 2, sequel del film che, quasi 40 anni fa, ha visto Cruise nei panni del pilota Cole Trickle. Personaggio questo che ha contribuito a costruire la sua carriera solida. Ma cosa farà l’attrice de Il Diavolo Veste Prada 2 in questa pellicola? Cerchiamo di capirci di più.

Giorni di Tuono 2, Tom Cruise e Anne Hathaway insieme nel film sequel: cosa sappiamo

Il mondo delle corse di Giorni di Tuono torna sul grande schermo con Tom Cruise ancora protagonista. Nel sequel, atteso nelle sale il 2 giugno 2028 anche in IMAX, l’attore riprenderà il ruolo di Cole Trickle, il pilota NASCAR conosciuto nel film del 1990 diretto da Tony Scott. La principale novità del nuovo capitolo sarà Anne Hathaway, che interpreterà un’ingegnera impegnata all’interno di una squadra automobilistica. Il suo personaggio entrerà in qualche modo in contatto con Trickle, anche se i dettagli della trama e del loro rapporto non sono ancora stati svelati. Alla regia ci sarà Jonathan Levine, mentre la sceneggiatura sarà affidata a Will Staples. Cruise parteciperà inoltre alla produzione insieme a Jerry Bruckheimer e Tommy Harper.

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Anne Hathaway, un 2026 ricco di impegni

Il ritorno di Giorni di Tuono si inserisce nella lunga serie di grandi produzioni che continuano a coinvolgere Cruise, già atteso in Digger e legato anche ai prossimi sviluppi di Top Gun. Per Hathaway, invece, il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente importante, impegnata in produzioni molto diverse tra loro. L’attrice è tornata nei panni di Andy Sachs in Il Diavolo veste Prada 2, sequel che ha ottenuto un grande successo al botteghino e ha riunito il cast storico del film. Altro film è The End of Oak Street, dove l’attrice interpreta una madre alle prese con una misteriosa minaccia che mette in pericolo la sua famiglia, in un film dai toni più cupi e fantascientifici. Successivamente sarà protagonista di Verity, adattamento del romanzo di Colleen Hoover, nel quale veste i panni di una scrittrice coinvolta in una vicenda ricca di segreti e tensione psicologica.

A questi progetti si aggiunge anche Odissea di Christopher Nolan, dove Hathaway interpreta Penelope accanto a Matt Damon. Tutto questo, oltre ai lavori già avviati per Alone at Dawn e un nuovo capitolo (il terzo) di Pretty Princess. Insomma, cosa dire? Complimenti a lei! Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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