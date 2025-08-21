Tom Cruise e Ana De Armas stanno insieme e cercano casa: convivenza in arrivo (ma non negli USA) La coppia di star di Hollywood, che condivide la vita dentro e fuori dal set, starebbe valutando una dimora lontano dagli States e si vocifera un fidanzamento

Tom Cruise e Ana De Armas sono ormai stabilmente al centro delle attenzioni dei fan, desiderosi di sapere se quella che sembra una relazione è, a tutti gli effetti, un fidanzamento tra le due star di Hollywood. Stando a quanto trapela da fonti vicine alla coppia, i due starebbero valutando di comprare una casa, ma non negli Stati Uniti: Tom e Ana sarebbero interessati a una residenza nel Regno Unito. Un impegno a lungo termine, quindi, che va oltre il mondo del cinema.

Tom Cruise e Ana De Armas stanno insieme e cercano casa

Tom Cruise avrebbe già una casa a Londra, ma starebbe valutando un’abitazione ben più grande e prestigiosa dove iniziare un vita condivisa con la collega. Ana De Armas, invece, è molto legata alla propria residenza nel Vermont, ma non sarebbe contraria al trasferimento in Europa, se dovesse significare un deciso passo in avanti nella sua relazione con Tom. Sempre secondo le fonti, la coppia avrebbe discusso a lungo su dove andare ad abitare e la scelta del Regno Unito sembrerebbe quella più papabile.

L’apparente ricerca di una nuova dimora per Tom e Ana coinciderebbe con l’imminente annuncio di un fidanzamento ufficiale. Per gli insider, il 63enne di Syracuse vorrebbe coinvolgere al 100% la nativa de L’Avana nel processo decisionale, ma al contempo vorrebbe trovare la soluzione perfetta. Alcuni sostengono che l’annuncio di un fidanzamento potrebbe arrivare proprio dopo l’acquisto di questa nuova abitazione.

Un rapporto sempre più stretto

Ormai la relazione tra Tom e Ana sembra più che consolidata. Dagli avvistamenti durante una vacanza in yacht in Spagna alle uscite pubbliche a Londra, fino alle foto che li ritraggono insieme nel Vermont, dove sono stati visti passeggiare mano nella mano. De Armas avrebbe accolto con gioia Cruise nel suo "rifugio", mostrandogli i luoghi di cui si è innamorata e condividendo con lui momenti di vita quotidiana senza essere sempre sotto i riflettori.

La coppia presto condividerà anche il set, visto che entrambi faranno parte del cast di Deeper, thriller fantascientifico diretto da Doug Liman. Nonostante una produzione decisamente travagliata, col rischio concreto di cancellazione dell’intero progetto, il film sembra finalmente essersi messo sui binari giusti. Cruise, secondo fonti vicine alla produzione, avrebbe assunto anche un ruolo da mentore per la collega, aiutandola e consigliandola in particolare per le scene d’azione e per gli stunt, vero e proprio pane quotidiano per l’ex Ethan Hunt di Mission Impossible.

