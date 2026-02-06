Trova nel Magazine
Tom Cruise a Milano Cortina 2026, il mistero sulla sua presenza si infittisce: la smentita sorprendente

C'è chi la dà per scontato, ma dagli USA smentiscono la presenza di Tom Cruise a Milano Cortina 2026.

Tom Cruise a Milano Cortina 2026: il mistero si infittisce

Quest’anno, l’accensione del braciere olimpico di Milano Cortina 2026 è accompagnata dall’attenzione dei media sulle star nazionali e internazionali presenti: i riflettori sono tornati ora anche su Tom Cruise. Dopo l’iconico salto dallo Stade de France a Parigi 2024, il divo di Hollywood era atteso a Milano in veste di rappresentante ufficiale per i prossimi Giochi di Los Angeles 2028. Le indiscrezioni italiane sembravano non lasciare spazio a dubbi: il Corriere della Sera ha riportato dettagli precisi su un lussuoso chalet affittato dall’attore nella frazione di Alverà, a Cortina d’Ampezzo, suggerendo uno spettacolo dinamico dei suoi tra le vette dolomitiche.

Tuttavia, il magazine americano Deadline ha gettato acqua sul fuoco, citando fonti vicine all’attore secondo cui Cruise non si troverebbe in Italia e non avrebbe in programma di partecipare ai Giochi. La smentita nasce da recenti avvistamenti della star a Los Angeles, proprio mentre a Milano si rifiniscono i dettagli della cerimonia inaugurale. Resta da capire se si tratti di una strategia per mantenere l’effetto sorpresa o di un reale cambio di programma.

Mariah Carey e il tributo all’Italia: "Volare" a San Siro

Se la presenza di Cruise è avvolta nell’incertezza, quella di un’altra star americana, Mariah Carey, è invece una certezza che sta già facendo sognare i fan. La popstar è stata avvistata a Milano durante le prove generali allo stadio San Siro, dove ha lasciato trapelare una delle sorprese più attese della serata. La regina delle classifiche mondiali eseguirà una versione orchestrale e contemporanea di Nel blu dipinto di blu (Volare), l’immortale capolavoro di Domenico Modugno.

L’esibizione si preannuncia come il cuore emotivo della serata, un ponte tra la tradizione melodica italiana e il respiro internazionale dell’evento. Accanto a lei, il parterre di stelle è confermato: da Andrea Bocelli, che tornerà sul palco olimpico vent’anni dopo Torino 2006, a Laura Pausini, passando per il rapper Ghali e l’attore Pierfrancesco Favino, che avrà un ruolo narrativo centrale nello show ispirato al mito di Icaro.

Milano Cortina 2026: un evento globale tra il capoluogo e le Dolomiti

La cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 segnerà un precedente storico, con collegamenti in diretta non solo dallo stadio Meazza, ma anche dalle piazze di Cortina, della Valtellina e della Val di Fiemme. Mentre star del calibro di Snoop Dogg (presente come commentatore per NBC) e Usher aggiungono un tocco di stardom, la sicurezza resta ai massimi livelli per garantire il regolare svolgimento dei Giochi dal 6 al 22 febbraio.

Che Tom Cruise decida di calarsi dall’alto di una guglia del Duomo o di restare oltreoceano, lo spettacolo inaugurale promette di essere un tributo all’eccellenza creativa italiana, capace di unire sport, musica e tecnologia sotto lo sguardo di miliardi di spettatori.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

