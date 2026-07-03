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Tom Cruise, 64 anni di imprese folli: l'esordio al cinema, Scientology e i grandi amori finiti male. Buon compleanno

L'attore compie oggi 64 anni e festeggia una carriera ricca di successi e di imprese incredibili, ma anche di grandi amori (finiti) e di una fede incrollabile

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Tom Cruise, 64 anni e una carriere di imprese rischiosissime: dalle follie al cinema agli amori distrutti

Il 3 luglio Tom Cruise festeggia il suo compleanno. A 64 anni suonati, resta una delle pochissime, vere leggende rimaste a Hollywood. E d’altronde, la sua vita sembra davvero la trama di un film, divisa tra imprese pazzesche sul set, una fede religiosa che fa sempre discutere e amori da prima pagina.

Tom Cruise al cinema: dall’esordio con Zeffirelli alle imprese folli in Mission: Impossible

Se c’è una cosa che fa impazzire i fan di Tom Cruise, è che non vuole saperne di usare controfigure. Fin dai suoi primi grandi successi negli anni Ottanta, come Risky Business e Top Gun, ha capito che la gente voleva vedere proprio lui rischiare la pelle sullo schermo. L’esordio al cinema risale al lontano 1981, quando Franco Zeffirelli lo scelse per il film Amore senza fine. Fu l’inizio di una carriera eccezionale, culminata con la saga di Mission: Impossible.

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Citare questa saga di film è parlare inevitabilmente delle imprese folli intraprese da Cruise. Nei vari film lo abbiamo visto buttarsi da un aereo a 7.000 metri di altezza, rimanere appeso fuori da un aereo in decollo o, ancora, lanciarsi con la moto da un burrone. Anche dopo aver girato capitoli epici come Mission: Impossible – The Final Reckoning, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Anzi, c’è grande attesa per il suo prossimo film, Digger, diretto dal regista premio Oscar Alejandro G. Iñárritu, dove vedremo un Tom Cruise completamente trasformato e fuori dai suoi soliti schemi. L’attore, d’altronde, è uno degli ultimi a difendere il cinema vero, quello da vedere in sala, fatto di acrobazie reali e non solo di effetti speciali al computer.

La devozione a Scientology

È impossibile raccontare Tom Cruise senza parlare della sua totale devozione a Scientology. Ci si è avvicinato alla fine degli anni Ottanta grazie alla sua prima moglie, Mimi Rogers, e nel tempo è diventato l’esponente più famoso e potente dell’organizzazione, oltre che un grande amico del leader David Miscavige. Questa sua scelta ha però fatto discutere tantissimo negli anni: l’attore è finito spesso nel mirino di critiche e sospetti che, tuttavia, non hanno mai davvero minato la sua carriera.

I grandi amori di Tom Cruise

La vita sentimentale di Tom Cruise ha fatto sognare e spettegolare il mondo intero, soprattutto per via dei suoi tre matrimoni con attrici famose. La prima moglie è stata la già citta Mimi Rogers, ma il matrimonio è durato poco (dal 1987 al 1990), anche se ha cambiato per sempre la vita dell’attore proprio per via di Scientology. L’anno in cui rompe con la prima moglie, Cruise sposa Nicole Kidman. I due si conoscono sul set di Giorni di Tuono, poi adottano due figli (Isabella e Connor) e girano insieme il famosissimo Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick. Quando si lasciano, nel 2001, è uno shock per tutti, e in molti pensano che Scientology abbia avuto un ruolo centrale nella rottura.

Cinque anni dopo la fine del suo secondo matrimonio, Tom Cruise sposa Katie Holmes, l’indimenticabile Joey di Dowson’s Creek. I giornali impazziscono per la coppia, che celebra un matrimonio da sogno in Italia e, poco dopo, dà alla luce la figlia Suri. Il matrimonio finisce però all’improvviso nel 2012: Katie Holmes, preoccupata che la figlia crescesse troppo sotto l’influenza di Scientology, organizza un divorzio lampo in totale segretezza e chiude per sempre la relazione.

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