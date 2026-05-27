Todaro e Francesca Tocca, l’incontro dopo il bacio tra lei e Sacchetta: “Ritorno di fiamma”, cosa c’è di vero
Dopo il GF Vip e l’Eurovision, tra baci di scena, social e dichiarazioni, si riaccendono i gossip su un possibile riavvicinamento tra Todaro e Tocca
La storia tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca continua a far parlare anche dopo la fine del loro matrimonio. Tra apparizioni televisive, nuove esperienze professionali e vite sentimentali che sembrano aver preso direzioni diverse, il nome della coppia resta centrale nel mondo del gossip. A riaccendere l’attenzione sono stati alcuni eventi recenti che hanno coinvolto anche il coreografo Marcello Sacchetta. Un bacio scenico durante l’Eurovision e una serie di interazioni social hanno alimentato ipotesi di flirt e possibili ritorni di fiamma.
Todaro dopo il GF Vip e il rapporto con Francesca Tocca
Uscito dal Grande Fratello VIP con un terzo posto, Raimondo Todaro ha ribadito un punto chiave della sua vita privata: la volontà di proteggere l’ex moglie e la loro famiglia dalla pressione mediatica. Il ballerino ha spiegato che la scelta di non coinvolgere Francesca Tocca durante il reality era stata concordata già prima della sua partecipazione, proprio per evitare sovraesposizione e dinamiche televisive indesiderate.
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Nonostante la separazione ufficializzata nel 2024, dopo circa dieci anni di matrimonio e la nascita della loro figlia Jasmine, tra i due resta un legame forte, soprattutto sul piano umano e genitoriale. Todaro ha infatti dichiarato di averla incontrata dopo l’esperienza televisiva, definendola ancora una persona importante nella sua vita. Parallelamente, però, il coreografo ha anche chiarito di aver intrapreso una nuova relazione con una ragazza lontana dai riflettori, scelta che rende ancora meno credibile l’ipotesi di un ritorno sentimentale con Tocca. Le indiscrezioni su un possibile "ritorno di fiamma" sembrano quindi non trovare conferme concrete, restando più che altro nel campo delle supposizioni social.
Eurovision, Sacchetta e il bacio che ha acceso il gossip
A rendere ancora più movimentata la vicenda è stata la partecipazione di Francesca Tocca all’Eurovision Song Contest 2025, dove ha preso parte a una coreografia insieme a Marcello Sacchetta. La performance, chiusa da un bacio scenico sul palco, ha immediatamente scatenato il web, facendo nascere voci su un possibile flirt tra i due ballerini.
Dopo l’evento, Tocca ha pubblicato sui social un post dedicato all’esperienza, tra backstage, emozioni e ricordi del palco di Vienna. Proprio sotto quel contenuto, Sacchetta ha commentato con un cuore nero, gesto a cui la ballerina ha risposto con un’emoji di un bacio rosso. Un interscambio che ha ulteriormente alimentato le interpretazioni del pubblico. Tuttavia, lo stesso Sacchetta ha smentito con decisione qualsiasi coinvolgimento sentimentale, sottolineando come tra loro ci sia sempre stato solo un rapporto professionale.
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