Sanremo 2026, Tiziano Ferro incanta l'Ariston e il pubblico gli regala una standing ovation. Sui social è vittima di bodyshaming: "È ingrassato"
Nella prima puntata della kermesse sanremese, Tiziano Ferro si esibisce nei suoi più grandi successi ma diventa bersaglio di critiche sui social: ecco cosa è successo
Tiziano Ferro è il superospite che inaugura la 76ª edizione del Festival di Sanremo (QUI la diretta della prima serata), tornando sul palco dell’Ariston per la sua sesta partecipazione alla kermesse, pur non avendo mai gareggiato in concorso, l’ultima presenza risale al 2020 quando fu ospite fisso per tutta l’edizione accanto ad Amadeus e a Fiorello, con cui nacque anche una polemica social legata all’hashtag #FiorelloStatteZitto, quest’anno il cantante di Latina torna per celebrare un traguardo importante della sua carriera, i venticinque anni di "Xdono", il brano che segnò il suo debutto e che interpretò per la prima volta in televisione a Domenica In, aprendo così un percorso artistico che lo ha consacrato tra i protagonisti della musica italiana contemporanea.
Festival di Sanremo 2026, Tiziano Ferro incanta l’Ariston: standing ovation del pubblico
Tiziano Ferro conquista il palco del Festival di Sanremo con un medley dei suoi più grandi successi, da "Ti scatterò una foto" fino a una versione moderna e rinnovata di "Xdono", brano simbolo che compie venticinque anni. Visibilmente emozionato, il cantante ringrazia chi ha creduto in lui sin dall’inizio: "Solo tu potevi farmi spegnere queste candeline qui", dice dal palco, ricordando quando proprio a Domenica In quel brano debuttò in televisione per la prima volta, un’occasione che segnò l’inizio di tutto. "Oggi più che mai ha senso perché questo quarto di secolo vale più di tutto, questo è successo per queste persone qui. Non potevo non farlo su questo palco", aggiunge, dedicando il momento al pubblico. Ferro riflette poi sul proprio percorso artistico e umano: «Quindici anni fa non avrei potuto scrivere un disco così, ma oggi c’è rispetto per quello che si sceglie di fare". E conclude con orgoglio e consapevolezza: "Mi sono tolto una soddisfazione di dire: sono un grande per quello che è successo e per quello che non è successo", parole che suggellano un’esibizione intensa, celebrativa e profondamente personale.
Sul palco del Festival di Sanremo si consuma anche un momento di affettuoso siparietto tra Laura Pausini e Tiziano Ferro, con la Pausini che lo accoglie calorosamente: "Bentornato a casa, Tiziano", mentre lo abbraccia, e Ferro risponde con il suo sorriso ironico: "Tu mi freghi sempre". Tra risate e complicità, Laura aggiunge: "È un onore averti qui e nella mia vita", suggellando un momento di amicizia e stima reciproca che rende ancora più speciale la serata.
Tiziano Ferro vittima di bodyshaming: la polemica social
Tiziano Ferro criticato sui social. E il motivo è semplice: il suo corpo. Il cantante è finito nel mirino degli haters per il suo aspetto fisico. Ferro è apparso visibilmente ingrassato rispetto alle precedenti apparizioni. "Un pochino ingrassato", "Tende ad ingrassare da sempre, deve stare a dieta", "Un po’ provato fisicamente e mentalmente", "E’ diventato paffutello". Secondo alcuni, Tiziano Ferro avrebbe sofferto molto per la separazione dal marito Victor: "Segnato nell’anima, è evidente. La tristezza è arrivata tutta ma gli si vuole bene sempre", ha scritto un utente.
