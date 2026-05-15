Tiziano Ferro ‘rilancia’ Xdono con Lazza. Fan spiazzati dal remake in chiave rap: “Non andava toccata” Il cantante ha pubblicato una nuova versione del singolo amatissimo, con la collaborazione del collega più giovane. Ma il web è già diviso tra puristi ed entusiasti.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Come ha già fatto nel recente passato, Tiziano Ferro si rinnova senza paura. Stavolta è toccato al suo singolo "Xdono", hit indimenticabile del 2003, subire un remake di lusso per provare a catturare una fetta di ascoltatori più giovani. Così il cantautore romano oggi ha lanciato "XXDONO", versione registrata insieme a Lazza, che ha aggiunto una nuova strofa inedita e tanta grinta. Il risultato, sempre di altissima qualità, ha però diviso da subito il web. Spaccato come al solito tra detrattori e aperti entusiasti. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Tiziano Ferro, la nuova versione di Xdono in coppia con Lazza

Tiziano Ferro e Lazza. La coppia del momento che nessuno si aspettava, protagonista di un nuovo singolo che strizza l’occhio al passato, "XXDONO", con qualche concessione al presente. La novità è stata annunciata oggi dallo stesso Ferro, con un post ad hoc sul suo profillo Instagram: "Di persone ce ne sono tante, ma Lazza era quella giusta per questo pezzo. Grazie Jacopo (vero nome del rapper, ndr) per aver aggiunto una nuova strofa killer al nostro singolo del 2026".

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Il dado è quindi tratto, il pezzo inedito è pubblicato su tutte le piattaforme. E c’è anche un video dedicato su YouTube. Ma il successo dell’operazione è tutt’altro che scontato. Suo malgrado, Tiziano Ferro ha faticato a imporsi nelle classifiche dall’uscita dell’ultimo album nel 2025, "Sono Un Grande". Il singolo più ‘forte’, "Cuore Rotto", si è dovuto accontentare di un 15esimo posto in classifica. Mentre la title track "Sono Un Grande" non ha raggiunto neanche la top 100. Un andamento sintomatico, forse, di tempi musicali diversi. In cui la vecchia scuola rappresentata da Tiziano fatica a rilanciarsi davanti alle nuove generazione.

C’è chi però ce l’ha fatta, come Giorgia. Che tra Sanremo e singoli azzeccati è tornata da anni sulla cresta dell’onda. E infatti proprio con la cantante Tiziano aveva escogitato un altro pezzo-nostalgia, "Superstar", uscito in pompa magna lo scorso mese. Ma ancora una volta il risultato non è stato dei migliori.

La rezione social al nuovo Xdono di Tiziano Ferro

Intanto, dopo la notizia choc del nuovo singolo con Lazza, i social come al solito si sono polarizzati. Su X in particolare sono piovute critiche alla scelta di Tiziano: "Non andava toccata era perfetta"; "Tizià ma chi ti ha detto che era una buona idea?"; "Dopo 25 anni direi che poteva restare quella che era per almeno altri 25, hai fatto la cavolata Tiziano". Ma su YouTube i valori si sono ribaltati: "Comunque a parte il fatto che Lazza ha spaccato (e non avevo dubbi) i complimenti più grandi vanno fatti a Tiziano che in questi ultimi anni di carriera ha saputo modernizzarsi con feat. come Thasup e Lazza per l’appunto. Quando sei un cantante così famoso come Tiziano, è difficile approcciarsi alla nuova scena, come se esistesse sempre un velo a dividere due generazioni. Tiziano secondo me ha avuto questa lungimiranza che pochi altri hanno avuto e in tutti e due i casi il risultato è un grande successo. Complimenti".

E ancora: "Tiziano sa riprendere le sue stesse hit di ormai 25 anni fa e renderle attuali con Lazza che domina la scena degli ultimi anni. Feat incredibile". Come sempre, le opinioni del web restano tali. E il successo dell’operazione sarà misurato solo in visualizzazioni, stream e passaggi in radio. Quindi per adesso stiamo a guardare.

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