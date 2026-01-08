Trova nel Magazine
Tiziano Ferro pubblica 'Sono un grande': testo e significato del nuovo singolo (e cosa c'entra l'ex marito)

Il brano uscirà domani su tutte le radio ed è tratto dall'album omonimo: "Nuove affermazioni di vita e questa canzone è qui per ricordarmelo".

Tiziano Ferro pubblica “Sono un grande”- testo e significato del nuovo singolo
Mediaset Infinity

Sono passati oltre due anni da quando Tiziano Ferro si è separato dal marito Victor Allen. Un lungo periodo buio e burrascoso, culminato con il divorzio ufficiale tra i due a marzo 2024, e in cui l’artista ha dato priorità ai suoi due figli. Dalla tempesta, però, è arrivata anche una rinascita artistica che ha portato all’ultimo album del cantate, Sono un grande, uscito lo scorso ottobre. "Questo disco si intitola Sono un grande perché parla di insicurezze. Nella canzone che apre l’album dico proprio questo a me stesso e a chi ascolta: Siamo qua, sono qua. Se sono ancora vivo, se non sono ancora morto, sarà per caso, per torto… Magari invece perché sono un grande e non me ne sono mai accorto. Magari ho avuto anche dei meriti, non è tutto un caso quello che mi è accaduto nella vita. Magari avrò fatto qualcosa di giusto per arrivare qui", raccontava Ferro ospite a Deejay Chiama Italia. Domani, venerdì 9 gennaio 2026, il singolo che ha dato il nome al disco uscirà nelle radio: vediamo insieme di cosa parla.

Sono un grande, il nuovo singolo di Tiziano Ferro: significato e testo

‘Sono un grande’ (di Tiziano Ferro, Roberto Casalino e Simone Cremonini e prodotto da Marco Sonzini, e Stefano ‘Zef’ Tognini) è il singolo estratto dall’album omonimo che uscirà in radio il 9 gennaio 2026. Il brano, come ha sottolineato lo stesso Tiziano Ferro, parla direttamente al suo pubblico, con il profondo rispetto che lo lega ai fan: "L’unico obbligo che ho sempre avuto nei confronti di chi mi ascolta è la verità, in maniera quasi brutale. Anche se non sento di essere ‘un grande’ mettiamolo tra le opzioni, tra la lista di cose che posso, che possiamo essere. Questo è il disco delle supposizioni che poi diventano nuove affermazioni di vita e questa canzone è qui per ricordarmelo, per ricordarcelo". Tra le righe del testo, impossibile anche non leggere parti di una storia d’amore (forse quella con l’ex marito) che lasciano strascichi ma anche consapevolezza.

Il testo di ‘Sono un grande’

Ingoiavamo cemento prima di dormire,
E nel timore di restare soli
Non dicevamo una parola,
Scartavamo i ricordi come caramelle,
Come quei regali che tu
Sai già cosa c’è,
Ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora,

Che ora ci fanno male
Quante volte ci siam detti di ricominciare,
Quante volte abbiamo pianto
Per la paura di sbagliare,
Ma che ci tengono le mani incollate
Che gli errori sono quattro cazzate
E la vita è la nostra, eh

Non sapevamo che
Era l’ultima vacanza al sole
L’ultima volta che facemmo l’amore

Che mi dicevi andrà tutto bene
Ma quale amore, quale bene?
Prendiamo tutte le bugie a sassate
Cantiamo le canzoni dimenticate
Non ce n’è una in particolare
Basta che ci riporti proprio dove
Non sentivamo quel vuoto dentro
Perché se non sono ancora morto
Sarà per caso sarà per torto
Oppure sarà perché sono un grande
E non me sono mai accorto

Una risata ci seppellirà
Ti prendi gioco di me io di te
E poi scusa se non siam sopravvissuti
Ma sembrava amore
All’orizzonte mi sembrava terra
E invece era solo guerra

Non sapevamo che
Era l’ultima vacanza al sole
L’ultima volta che facemmo l’amore

Che mi dicevi andrà tutto bene
Ma quale amore, quale bene?
Prendiamo tutte le bugie a sassate
Cantiamo le canzoni dimenticate
Non ce n’è una in particolare
Basta che ci riporti proprio dove
Non sentivamo quel vuoto dentro
Perché l’amore non è possesso
Non è prigione, non è silenzio
Perché se non sono ancora morto
Sarà per caso, sarà per torto
Oppure sarà perché sono un grande
E non me sono mai accorto

Programmi

