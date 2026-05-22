Tiziano Ferro ospite al concerto di Shiva, ma sui social esplode la vergogna: insulti omofobi e bodyshaming dopo l’esibizione L’incontro tra due mondi musicali lontanissimi ha sorpreso il pubblico, ma il dibattito online si è rapidamente trasformato in una valanga di commenti offensivi contro il cantante.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’idea di vedere Tiziano Ferro sul palco insieme a Shiva incuriosiva molti. Due artisti lontani per generazione, immagine e linguaggio musicale che, contro ogni aspettativa, negli ultimi mesi hanno deciso di collaborare dando vita a due brani condivisi, Bacio Di Giuda e Felici A Metà. Una scelta che aveva incuriosito molti e lasciato spiazzati altri, soprattutto considerando quanto i rispettivi mondi artistici siano quasi opposti.

Da una parte c’è Tiziano Ferro, con il suo pop melodico e la sua sensibilità sempre mostrata senza filtri, dall’altra Shiva, figura tra le più discusse della scena trap italiana, reduce anche da vicende giudiziarie che hanno spesso fatto parlare di lui più per i tribunali che per la musica. Eppure il rapporto tra i due sembrava nato davvero da una stima reciproca, tanto che lo stesso Ferro aveva definito il loro lavoro come: "Una collaborazione nata da un grande rispetto reciproco", spiegando anche che il suo pezzo realizzato col rapper "I temi della tossicità relazionale e della codipendenza".

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La sorpresa di Tiziano Ferro al concerto di Shiva al Forum di Milano

Dopo tanto tempo dalle loro fatiche musicali condivise, i due artisti sono saliti insieme sul palco del Forum di Milano per eseguire dal vivo Bacio Di Giuda. L’ingresso a sorpresa di Tiziano Ferro durante il concerto di Shiva è stato accolto inizialmente dall’entusiasmo generale del pubblico presente, con migliaia di telefoni alzati a riprendere il momento da ogni angolazione. Nel giro di poche ore, però, quei video hanno iniziato a circolare ovunque su TikTok e altri social, trasformando rapidamente quella che doveva essere una semplice esibizione in un caso mediatico. Sotto molti filmati pubblicati dai fan del trapper hanno infatti iniziato a comparire commenti pesantissimi contro il cantante.

Gli insulti omofobi e le prese in giro contro Tiziano Ferro

Molti utenti hanno preso di mira Tiziano Ferro con battute omofobe, allusioni volgari e commenti offensivi legati al suo orientamento sessuale. Alcuni hanno deriso il suo modo di camminare sul palco, altri hanno utilizzato termini fortemente dispregiativi irreplicabili, mentre diversi commenti hanno trasformato l’intera esibizione in un pretesto per insultarlo gratuitamente. Una deriva che ha indignato moltissimi utenti, soprattutto perché non si parlava più della performance musicale o della collaborazione tra i due artisti, ma soltanto dell’aspetto personale del cantante. E in molti hanno fatto notare come fosse quasi prevedibile che una parte del pubblico più tossico online reagisse in quel modo alla presenza di un artista apertamente gay in un contesto simile.

Il cantante vittima di bodyshaming sui social

Come se non bastasse, accanto agli attacchi omofobi sono arrivati anche commenti sul fisico del cantante. Sotto i video condivisi online si sono moltiplicate frasi offensive e battute legate al peso di Tiziano Ferro, con utenti che hanno scelto ancora una volta la strada della crudeltà gratuita. La questione ha colpito molti fan ancora di più perché il cantante, negli anni, ha raccontato pubblicamente il rapporto complicato vissuto con il proprio corpo e il dolore provato durante l’adolescenza per le prese in giro ricevute. Per questo motivo vedere gli stessi meccanismi ripetersi oggi, sotto dei semplici video di un concerto, ha lasciato l’amaro in bocca a una larga parte del pubblico.

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