Tiziano Ferro, il nuovo album ‘Sono un grande (Deluxe)’ e le rivelazioni sulla psicoterapia: “Ho iniziato a volermi bene” In occasione dell’uscita del nuovo progetto discografico e del lungo tour estivo, il cantante si è raccontato senza filtri su temi delicati: cosa ha detto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Tiziano Ferro è senza alcun dubbio tra i cantanti italiani più amati e seguiti sia in Italia che nel resto del mondo, con più di 20 milioni di dischi venduti dall’inizio della sua sfavillante carriera. Tra i brani più iconici che continuano ad accompagnare le generazioni troviamo Xdono, che ha da poco festeggiato il venticinquesimo anniversario dall’uscita, Sere nere, Alla mia età, La differenza tra me e te, Ti scatterò una foto, E Raffaella è mia, L’amore è una cosa semplice, Lo stadio e tantissimi altri. Ma le sorprese non finiscono mai, e venerdì 22 maggio Tiziano Ferro pubblicherà ufficialmente l’album Sono un grande (Deluxe) ovvero nuova versione del suo ultimo progetto discografico. Un debutto che anticiperà il tour estivo che lo vedrà impegnato nei prossimi mesi. Scopriamo di più.

Tiziano Ferro e l’aiuto della psicoterapia: "Mi ha spinto fuori da quel disagio"

In occasione dell’arrivo del nuovo album e del successivo tour, Tiziano Ferro si è raccontato senza filtri al Venerdì di Repubblica, soffermandosi sul racconto di un periodo particolarmente difficile e come abbia ricominciato a volersi bene grazie anche all’aiuto della psicoterapia. Proprio quest’ultima lo ha aiutato, prima di tutto, nel coming out. "Mi ha spinto fuori da quel disagio – Ha rivelato il cantante – per i miei genitori, cresciuti in un’altra cultura, è stato un percorso di rinnovamento. Mio fratello, che aveva diciott’anni, mi ha detto: ma perché è un problema? Lì ho capito che il mondo stava finalmente iniziando a girare in un altro modo. Ma fino a quel momento per me è stata una cosa orrenda".

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"Mi sentivo una persona sbagliata e basta", ha quindi spiegato Tiziano Ferro, proseguendo poi nel racconto del periodo più buio e della successiva rinascita. "Ero a Milano, mi capita di parlare con una persona, una persona piuttosto famosa, che scherzando, ma dicendo la verità, mi fa: ‘Sto andando da una psicologa, meno male, mi sta aiutando molto’. Qualche giorno dopo, in albergo, all’ennesima birra casco per terra, la faccia sulla moquette, non riesco ad alzarmi e, sempre fissando la moquette, scrivo a questa persona: ‘Mi dai il numero della tua psicologa?’. Lui me lo manda e io ci vado, ci corro proprio, non ce la facevo più. E sai cosa? Ho iniziato a sentirmi bene solo per il fatto di aver deciso di iniziare a volermi bene".

Tiziano Ferro, l’album ‘Sono un grande (Deluxe)’ e il tour estivo: tutte le date

Per il debutto dell’album Sono un grande (Deluxe), Tiziano Ferro ha già annunciato ben 7 canzoni inedite, tra le quali 5 collaborazioni con grandi artisti. Ma l’attesa più grande è per il suo nuovo tour estivo negli stadi. Ecco tutte le date:

30 maggio 2026, LIGNANO – Stadio Teghil

6 giugno 2026, MILANO – Stadio San Siro

7 giugno 2026, MILANO – Stadio San Siro

10 giugno 2026, TORINO – Allianz Stadium

14 giugno 2026, BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

18 giugno 2026, PADOVA – Stadio Euganeo

23 giugno 2026, NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

27 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico

28 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico

3 luglio 2026, ANCONA – Stadio Del Conero

8 luglio 2026, BARI – Stadio San Nicola

12 luglio 2026, MESSINA – Stadio San Filippo

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