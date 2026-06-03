Se Tiziano Ferro non è più Ken, il problema siamo noi (e la nostra paura di invecchiare). Certe parole sono inaccettabili A tre anni dal suo ultimo tour, Tiziano Ferro torna sul palco e viene ricoperto di insulti per la sua forma fisica e per la voce che non sarebbe più quella di una volta. Ma il problema è il nostro sguardo

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Il 30 maggio 2026, allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, abbiamo assistito a qualcosa di molto più interessante di un semplice concerto pop.

La "data zero" del tour Stadi 2026 di Tiziano Ferro doveva essere, sulla carta, la celebrazione ecumenica di venticinque anni di hit, confezionata dentro una macchina scenica mastodontica con tre schermi da sessanta metri, una passerella da ventiquattro metri per stare vicino al popolo e l’encomiabile partnership con l’AVIS Friuli Venezia Giulia con il claim Io in te ci credo per davvero – Dona sangue e plasma . Tutto bellissimo. Poi, però, sono arrivate le due ore e mezza di concerto.

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Dopo tre anni di stop e quello che ha attraversato, inevitabilmente, Tiziano ha avuto un po’ di fiatone, ha sudato e ha mostrato la stanchezza fisiologica di chi sta cantando davvero da centocinquanta minuti. Apriti cielo. La macchina da guerra dei social -alimentata da video amatoriali girati rigorosamente in verticale e con l’audio distorto – si è attivata all’istante, rigettando una pioggia di commenti tra il denigratorio e l’inorridito sulla sua forma fisica e sulla tenuta vocale. La sentenza è chiara: Tiziano è invecchiato, Tiziano fatica, Tiziano ha osato cambiare.

Tutti contro Tiziano Ferro, la sindrome di Dorian Gray prende il sopravvento

Un vero e proprio baccano digitale, che evidenzia la bizzarra pretesa culturale per cui pretendiamo che le popstar rimangano congelate nell’azoto liquido, esattamente nell’istante in cui le abbiamo amate la prima volta. Nel caso di Tiziano Ferro, il pubblico lo vorrebbe fermo al 2001, intrappolato nel loop di Xdono.

Piccolo dettaglio biologico, per chi non lo ricordasse: nel 2001 Tiziano aveva vent’anni. Oggi ne ha quarantasei, due figli da crescere da solo a Los Angeles dopo un divorzio doloroso, e una quantità di tempeste personali e cliniche sulle spalle che avrebbero abbattuto un bisonte.

Vederlo sul palco in un modo diverso, un corpo nuovo e corde vocali che portano i segni del tempo, viene percepito dal pubblico di massa come un "tradimento". Perché se persino l’idolo pop mostra i segni del tempo, crolla l’illusione protettiva della nostra, di giovinezza. Non è un caso se una ricerca della primavera 2026 dell’Università Cattolica (EngageMinds Hub) ci dice che in Italia la paura di invecchiare, o gerascofobia, è ormai un’emergenza identitaria. Viviamo l’invecchiamento come una perdita di valore sociale. Di conseguenza, quando insultiamo Tiziano Ferro per un cedimento vocale o una coreografia imprecisa, non stiamo facendo i critici musicali ma stiamo solo proiettando le nostre nevrosi. Siamo tutti intrappolati nella Sindrome di Dorian Gray, terrorizzati dallo specchio, e pretendiamo che la popstar di turno faccia il miracolo di restare giovane anche per noi.

Dal "Contratto della Bilancia" ai "Fasci" a Sanremo

Ma proviamo a ripassare la storia clinica e umana di questo artista, una traiettoria segnata da una scissione psicosomatica che è l’antitesi della leggerezza pop. Agli esordi, nel 2001, la firma del primo contratto con Mara Maionchi e Alberto Salerno per Rosso Relativo arrivò con clausole draconiane: Tiziano pesava centoundici chili e fu costretto a una dieta drastica per rientrare nel cliché del teen idol magro, belloccio e rigorosamente etero. Si trattò di un’imposizione estetica che lui definì quasi violenta che lo ha trascinato per anni nel baratro dei disturbi alimentari, tra anoressia e bulimia, un trauma mai del tutto superato e tornato a galla anche di recente nello scontro tv che è derivato dall’intervista di Mara Maionchi a Belve.

Il percorso di Ferro non è una linea retta di successi scintillanti, ma una cartella clinica esibita con coraggio. Tra il 2014 e il 2020 l’artista si è trovato a fare i conti con una grave dipendenza dall’alcol e un fegato quasi in cirrosi, accompagnati da depressione e solitudine, una spirale interrotta solo grazie al coming out e alle riunioni degli Alcolisti Anonimi. Nel 2023, a un passo dal tour, è arrivata la mazzata della diagnosi di un nodulo alla corda vocale. Nonostante i foniatri gli imponessero lo stop e l’operazione, Ferro scelse di cantare comunque per non deludere i fan, tirando avanti a forza di infiltrazioni farmacologiche d’urgenza e logopedia, uno sforzo immane che ha inevitabilmente stressato lo strumento vocale.

La svolta recente è arrivata tra il 2025 e il 2026 con il passaggio a Sugar sotto la guida di Paola Zukar e la pubblicazione di Sono un grande, un album registrato a Los Angeles che mette a nudo le macerie del divorzio da Victor Allen. Il disco ha trovato la sua consacrazione a Sanremo 2026 con la conduzione di Carlo Conti e Laura Pausini, dove un’esibizione acustica nuda e cruda ha strappato un’ovazione al Teatro Ariston. Infine, nella versione deluxe uscita a maggio, Ferro ha inserito nella nuova traccia con Ditonellapiaga un liberatorio "e v*ffanculo ai fasci", dimostrando che a quarantasei anni, da "rifugiato" a Los Angeles, non si ha più alcuna voglia di mediare con il perbenismo italiano.

Il cortocircuito dell’era Ozempic

La verità è che una parte del pubblico odierno ha l’orecchio e l’occhio completamente piallati dalla digitalizzazione e dai social. Siamo ormai assuefatti a performance live che di "live" hanno solo il nome, costantemente supportate da tracce vocali pre-registrate, correttori di intonazione in tempo reale e playback camuffati. A questo si aggiunge l’estetica da social media, oggi dominata dall‘ossessione per i filtri e dall’omologazione da farmaci per il dimagrimento istantaneo come l’Ozempic. Pretendiamo corpi e performance asettiche, del tutto disgiunte dalla fisiologia reale del corpo umano.

Il palcoscenico di uno stadio, però, è un luogo di un’onestà brutale, dove non è possibile usare i filtri di Instagram. Come dice lo stesso Ferro, il live è l’unico spazio rimasto in cui puoi togliersi i vestiti sbavati e mostrare un’intimità nuda. Ora che tutto è riproducibile, clonato e gratuito sulle piattaforme, il concerto dal vivo resta l’unico evento che esiste solo nell’istante in cui si consuma, con tutta la sua gloriosa, provvidenziale imperfezione umana.

Chi vuole Ken non ha capito Tiziano Ferro

Se vogliamo criticare Tiziano Ferro perché ha il fiatone a fine concerto o perché non ha più il girovita dei vent’anni, allora non abbiamo capito nulla della sua intera parabola artistica. La sua unicità non è mai dipesa da una fredda efficienza atletica, dalla perfezione o dalla sola immagine di sé. Al contrario, Ferro ha costruito una carriera titanica mettendo a nudo le proprie ferite, cantando l’obesità infantile, le imposizioni dell’industria discografica, l’alcolismo, la depressione e la fatica di accettarsi. La sua voce è scura, calda e magnetica proprio perché è una voce ferita, operata e riconquistata con sofferenza.

L’ultimo album e questo tour del 2026 non sono la celebrazione di un’invincibilità giovanile che non esiste più, ma sono il manifesto della sopravvivenza. Chi oggi lo insulta su X per un passo di danza non sincronizzato preferisce il simulacro artificiale di una giovinezza eterna alla bellezza struggente di un uomo reale, che continua a cantare, con fiera e nuda onestà, il tempo che passa. E scusate se è poco.

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