Tiziano Ferro, paura al Maradona: ferma il concerto per soccorrere un fan. Poi il duetto (amaro) con Sal Da Vinci tra anello e divorzio Cosa è successo al concerto di Napoli del 23 giugno 2026: show interrotto per soccorrere uno spettatore colto da malore, poi la battuta amara sulla fine dell'amore con Victor Allen

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Napoli lo aspettava da tempo e alla fine l’abbraccio è arrivato, fortissimo, proprio come nelle grandi occasioni. Il ritorno di Tiziano Ferro sul palco del Stadio Diego Armando Maradona, avvenuto nella sera di martedì 23 giugno 2026, si è trasformato in una notte piena di musica, ricordi e momenti destinati a far parlare. Una serata segnata, dai grandi successi della sua carriera, dall’energia di oltre 50 mila spettatori presenti allo stadio e da due episodi che hanno catturato l’attenzione del pubblico: il soccorso a un fan colto da malore e il momento più intimo condiviso con Sal Da Vinci sulle note di "Per sempre sì".

Tiziano Ferro in concerto al Maradona: cosa è successo nella grande notte napoletana

Il concerto del tour "Stadi 26" è stato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale italiana. Dopo una lunga assenza, Ferro è tornato davanti al pubblico partenopeo regalando una serata di emozioni, nostalgia e grandi cori. Alle 21:10 il cantante è salito sul palco con un ingresso accompagnato dalle immagini sui maxi schermi, accolto dal boato del Maradona. Vestito con un completo total black impreziosito da dettagli dorati, Ferro è apparso emozionato davanti all’affetto dei fan. L’apertura è stata affidata a "Sono un grande" e "Cuore rotto", prima di attraversare diverse epoche della sua carriera con "Fingo & Spingo", "Accetto Miracoli", "La differenza tra me e te" e "L’Olimpiade". Il momento più sorprendente è arrivato con l’ingresso di Sal Da Vinci: insieme hanno cantato "Il regalo più grande" e "Per sempre sì", trasformando lo stadio in un unico coro.

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La scaletta ha poi alternato i grandi successi di Ferro, da "Ti scatterò una foto", cantata quasi interamente dal pubblico, a "Sere Nere", "Non me lo so spiegare", "Indietro", "L’ultima notte al mondo" e "L’amore è una cosa semplice". Spazio anche ai brani più festosi come "Il sole esiste per tutti", "Destinazione Mare", "Balla per me" ed "Ero contentissimo", fino al gran finale con "Imbranato", "Alla mia età", "Rosso Relativo", "Lo stadio" e l’immancabile "Xdono". Una lunga celebrazione della carriera di Ferro, che a 25 anni dal debutto continua a mantenere un legame speciale con il suo pubblico.

Il malore dello spettatore: Ferro interrompe lo show per aiutare un fan

Tra musica e grandi emozioni, la serata ha vissuto anche un momento di grande apprensione. Durante il concerto, nella zona immediatamente davanti al palco, uno spettatore ha accusato un malore probabilmente legato al caldo e alla folla. Tiziano Ferro si è accorto rapidamente della situazione e ha deciso di fermare momentaneamente il concerto, aspettando l’arrivo dei soccorsi per assicurarsi che il fan ricevesse assistenza. Gli operatori della Croce Rossa Italiana sono intervenuti per verificare le condizioni della persona coinvolta. L’episodio, secondo quanto riportato, si sarebbe risolto senza conseguenze gravi: dopo il ringraziamento ai soccorritori, Ferro è tornato a cantare davanti al pubblico del Maradona.

Il siparietto malinconico con Sal Da Vinci e la frase sull’anello

Il momento più personale della serata è poi arrivato durante il duetto con Sal Da Vinci. Prima di eseguire "Per sempre sì", il brano romantico (vincitore di Sanremo 2026) che racconta una promessa d’amore, i due artisti hanno regalato al pubblico un piccolo siparietto diventato uno dei passaggi più commentati dello show.

Durante la coreografia della canzone, Sal Da Vinci indica simbolicamente l’anello al dito, gesto legato al significato della canzone. Ferro quindi ha scherzato con lui: "Questa coreografia la conosce tutto il mondo". Sal ha risposto invitandolo a ripeterla insieme a lui: "Ora la facciamo insieme". La replica di Ferro ha cambiato improvvisamente tono, quasi malinconico: "Io non la faccio perché non ho più l’anello al dito". Una frase semplice, ma dal forte peso emotivo, che ha richiamato la fine del matrimonio con Victor Allen. I due si erano sposati nel 2019 e il divorzio è stato ufficializzato nel 2023 dal cantante con un doloroso post social. Per la voce di Sere Nere, la separazione è stato un passaggio molto difficile da affrontare e che a distanza di due anni, in certi casi, presenta ancora il conto, come successo poche settimane fa durante un concerto a Lignano Sabbiadoro, quando è arrivato a commuoversi fino alle lacrime sul palco mentre cantava la canzone ‘La fine’.

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