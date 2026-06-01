Tiziano Ferro scoppia a piangere sul palco e ferma il concerto: cosa c'entra l'ex marito
Il cantante si è commosso fino alle lacrime cantando ‘La fine’ di Nesli durante il live di Lignano Sabbiadoro: l’emozionante momento, cos’è successo
Tiziano Ferro fa emozionare e si emoziona. Lo scorso sabato, infatti, il cantante ha dato il via alla sua tournée estiva e ha incantato i cinquantamila presenti allo stadio Teghil di Lignano Sabbadoro, arrivando a commuoversi fino alle lacrime sul palco. Il motivo? Il cantante è stato sopraffatto dalle emozioni nel cantare ‘La fine’ di Nesli; un pezzo che, come ammesso da Tiziano stesso in passato, sembra "raccontare la sua vita". Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Tiziano Ferro in lacrime sul palco: perché
Sabato 30 maggio 2026 è ufficialmente iniziato il tour estivo di Tiziano Ferro, Stadi26. Allo stadio Teghil di Lignano Sabbadoro è andato in scena il primo concerto della tournée, che farà tappa a Milano, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona e Bari prima del gran finale di Messina. La ‘data zero’ ha svelato la scaletta ufficiale ed è stata segnata da un momento particolarmente toccante. Nel pieno del concerto, infatti, Tiziano Ferro è scoppiato in lacrime. Visibilmente commosso, il cantante è stato ‘tradito’ dale proprie emozioni intonando ‘La fine’ di Nesli. Uscito per la prima volta nel 2009 nell’album Fragile – Nesliving Vol.2 del fratello di Fabri Fibra, il brano è stato ripreso nel 2011 da Tiziano Ferro per l’album L’amore è una cosa semplice per poi uscire come singolo nel 2013. "La Fine è una canzone bellissima, sembra raccontare la mia vita. Ho voluto dare a questo brano la notorietà che si merita" ha dichiarato in passato il cantante parlando della sua cover e ammettendo di essersi identificato molto nel testo di Nesli. È ovviamente difficile non vedere un collegamento con ‘la fine’ del suo matrimonio con Victor Allen, da cui ha divorziato due anni fa. Pur mantenendo una certa riservatezza riguardo la separazione (anche per tutelare i due figli), Ferro non ha mai nascosto di avere sofferto molto, parlando di veri proprio lesionismi e abusi mentali.
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Stadi26, il calendario del tour di Tiziano Ferro
Dopo l’emozionantissimo debutto di Lignano, Tiziano Ferro continuerà il suo tour Stadi26 il prossimo 6 giugno, con la prima delle due date allo stadio San Siro di Milano. Di seguito l’elenco completo di tutte le tappe della tournée:
- 30 Maggio 2026 – Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil
- 6 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro
- 7 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro
- 10 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium
- 14 Giugno 2026 – Bologna, Stadio Dall’Ara
- 18 Giugno 2026 – Padova, Stadio Euganeo
- 23 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona
- 27 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico
- 28 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico
- 3 Luglio 2026 – Ancona, Stadio del Conero
- 8 Luglio 2026 – Bari, Stadio San Nicola
- 12 Luglio 2026 – Messina, Stadio San Filippo
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