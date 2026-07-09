Tiziano Ferro infiamma il San Nicola di Bari. Il duetto con Serena Brancale e la battuta sul matrimonio: "Non avete imparato niente da me?" Tiziano Ferro torna a Bari per una nuova tappa del suo tour estivo. A sorpresa è arrivata Serena Brancale e non è mancata una battuta sul matrimonio

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Tiziano Ferro torna a Bari e conquista (ancora una volta) i fan con la penultima tappa del suo tour estivo. Un nuovo sold out e tante canzoni – vecchie e nuove – che i presenti hanno cantato a squarciagola, dimostrando ancora una volta di essere totalmente connessi con la sua musica e con la sua identità artistica. L’artista ha quindi interpretato i brani usciti quest’anno, ma anche quelle hit che hanno segnato intere generazioni e che continuano ad essere la colonna sonora dei momenti più belli da noi vissuti.

Un momento unico, quello che ha regalato Tiziano Ferro sul palco dello Stadio San Nicola, e che continua ad essere ricordato da chi ha avuto la fortuna di assistere a un altro dei suoi capolavori scenici. Soprattutto quando, a sorpresa, è arrivata la barese doc Serena Brancale che, da quando è salita sul palco dell’Ariston due anni fa, ha del tutto conquistato i cuori degli italiani.

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Concerto da urlo per Tiziano Ferro, arriva Serena Brancale

Lo stadio è letteralmente esplodo quando è comparsa – a sorpresa – Serena Brancale, barese di origine e che ha sempre dimostrato di avere un attaccamento speciale alla sua Terra e alle sue tradizioni. Questa è stata la sua prima volta in uno stadio e, grazie a Tiziano, ha potuto assaporare la bellezza di migliaia di persone che cantano all’unisono le sue canzoni.

I due cantanti hanno in primis interpretato lo storico brano Non me lo so spiegare di Ferro e, subito dopo, è stato il cantante di Latina a cantare con lei Anema e Core, il suo primo successo sanremese. "Che regalo grande Tiziano, grazie di cuore", ha infine detto Brancale al momento di congedarsi. Molti hanno infatti notato la grande sintonia artistica che si è creata tra di loro durante la performance.

Tiziano Ferro e la battuta sul matrimonio

L’artista è tra l’altro sempre stato apprezzato per la sua ironia e autoironia, elementi che lo hanno sempre contraddistinto sopra il palco ma anche dietro le quinte. Tiziano Ferro ha infatti notato, durante il concerto, una proposta di matrimonio fatta sotto gli spalti e non ha resistito dal commentare. "Ah vi sposate? Non avete imparato niente da me? Vorrà dire che imparerò io da voi, perché non ho mai smesso di credere nell’amore", ha infatti detto lui.

Questa battuta ha creato un grande clamore tra il pubblico, sempre più consapevole di quanto Tiziano sappia attirare a sé l’amore della sua gente. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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