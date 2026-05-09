Tiziano Ferro ferma l'uscita del nuovo album: "Sentivo il bisogno di tornare sulle canzoni". E alla fine fa una promessa Sono un grande Deluxe era previsto per il 22 maggio in supporto CD ma Tiziano Ferro è voluto intervenire su alcune canzoni rimandandone la stampa. I veri motivi

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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A volte, per andare avanti, bisogna avere il coraggio di mettersi (ancora) in discussione. Anche quando tutto è già programmato. È più o meno quello che è successo a Tiziano Ferro con il suo nuovo capitolo discografico, il progetto deluxe legato a Sono un grande, che in questi mesi si è allargato, allungato, arricchito, fino a diventare una vera e propria era della sua vita.

Stop alla riedizione di Sono un grande

L’album, uscito lo scorso autunno, si è già guadagnato una versione deluxe, Sono un grande (Deluxe), con sette nuovi brani e cinque collaborazioni inedite per il capitolo extra, non di certo una semplice aggiunta dell’ultimo minuto. Ma proprio quando la riedizione del disco stava per essere data alle stampe, Tiziano Ferro ha sentito quel fastidioso prurito creativo che gli artisti come lui conoscono bene, perché sentiva che alcune canzoni non erano ancora esattamente come le aveva in testa.

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E allora, stop. "Nelle ultime settimane ho sentito il bisogno di tornare su alcune canzoni… le ho riascoltate, rifinite e ho aggiunto delle parti per me importanti, per renderle perfette", ha scritto nelle sue storie di Instagram. Perché la verità è che, mentre il mondo fuori va avanti, il dubbio che l’album non sia proprio quello che il pubblico si aspetta non è poi così remoto. E allora sì, ha senso prendersi qualche giorno in più, anche se significa rallentare la stampa del CD e spostare un’uscita che sembrava ormai certa. Il digitale, invece, procede come da calendario ed esce il 22 maggio.

Quando esce il supporto CD di Sono un grande Deluxe

Certo, dirlo a un fan che ha già preordinato il CD, non è proprio una passeggiata dato che devono aspettare fino al 29 maggio. Ma Tiziano ha scelto la strada più semplice e più difficile allo stesso tempo, come ci ha abituati in questi primi 25 anni di carriera. Non parla di motivi tecnici, ma lascia intendere di essere stato preso da quella forma di perfezionismo emotivo che lo accompagna da sempre, da quando i suoi dischi sono dei veri e propri diari in bella copia.

"Vi voglio bene! A presto. Tiziano", dice infine al suo pubblico, siglando un patto: io mi prendo il tempo di fare le cose come credo giusto, voi mi aspettate ancora un po’, e in cambio vi do la versione migliore possibile di me, di queste canzoni e di questo momento della mia vita.

Del resto, Sono un grande è già nato come un disco di rinascita e di difficili ripartenze, è pure il frutto di anni non proprio semplici, tra cambi di etichetta, rivoluzioni personali (tra cui un doloroso divorzio dal marito Victor Allen) e un tour negli stadi alle porte che ha già polverizzato centinaia di migliaia di biglietti. Il racconto si aggiorna con nuovi brani e nuovi duetti, per poi concedersi anche il lusso di dire: non sono arrivato, ci sto ancora lavorando.

La promessa vera è che quei giorni rubati al calendario saranno un investimento in cura, con più Tiziano dentro a ogni strofa. Come quando ti presenti in ritardo a un appuntamento, ma arrivi con il regalo giusto.

Il 22 maggio, con l’uscita della deluxe, si aprirà ufficialmente questo nuovo capitolo, mentre a fine mese partirà il tour "Stadi 26" che porterà queste canzoni nei grandi stadi italiani, da Lignano a Roma passando per Milano, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari, Messina. E lì, sotto i riflettori, quel piccolo stop di oggi diventerà solo un dettaglio di cui sorridere: "Vi ricordate quando ho fermato tutto per sistemare due canzoni?".

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