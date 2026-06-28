Tiziano Ferro conquista l'Olimpico, boom di nostalgia per i fan: arrivano (a sorpresa) Giorgia e Achille Lauro e lo Stadio esplode. Il concerto da record
Concerto straordinario per Tiziano Ferro che, il 27 e 28 giugno, si è esibito allo Stadio Olimpico di Roma. Con lui anche Giorgia e Achille Lauro
Tiziano Ferro continua ad essere al centro della scena, nonostante siano trascorsi anni dalla prima volta in cui ha messo piede in uno studio televisivo e poi sul palco di uno stadio. È iniziato il suo tour e, il 27 e 28 giugno, si è esibito nello Stadio Olimpico per una delle tappe più attese della tournée Stadi26. Non solo musica, il suo è stato un vero e proprio racconto: un viaggio nel passato, nella nostalgia più profonda, in quello che è stato in grado di dare – e dire – in tutti questi anni.
La serata è stata ancor di più impreziosita dall’arrivo – a sorpresa – di Giorgia e Achille Lauro, che si sono resi protagonisti di due duetti carichi di significato e sintonia.
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Esplosione di emozioni per il concerto di Tiziano Ferro a Roma
Più di sessantamila persone, tutte accorse nello Stadio Olimpico per applaudire un artista che negli anni è stato molto più di questo. Tiziano Ferro ha infatti sempre rappresentato – per intere generazioni – un accompagnatore di emozioni, il fautore di momenti indimenticabili e il costruttore di ricordi che hanno tutti per colonna sonora le sue intramontabili canzoni. È bastato un attimo, lo spegnimento di tutte le luci e un silenzio assordante nello stadio, per dare il benvenuto al cantante, che non ha mai avuto bisogno di troppi effetti speciali ma a cui basta solo la sua presenza per regalare qualcosa di grande.
Il concerto tenutosi allo Stadio Olimpico di Roma, il 27 e 28 giugno, ha quindi celebrato i suoi venticinque anni di carriera. "Stasera accetto miracoli", ha esordito lui citando uno dei suoi più celebri brani. E ancora: "Anche se sono di Latina, Roma mi scorre nelle vene. È il mio regalo più grande". Poi, guardando il pubblico, sostiene di non aver mai visto delle curve così piene. Ad un certo punto, sul prato sono arrivate delle sfere colorate e, verso la fine del concerto, Ferro ha cantato le iconiche canzoni Rosso Relativo e Xdono, due hit che lo hanno reso così noto nel panorama musicale italiano.
I duetti con Achille Lauro e Giorgia
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