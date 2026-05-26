Tiziano Ferro commuove durante le prove del tour: il momento con i figli e l'ex compagno fa il giro del web Il dettaglio durante le prove del tour che ha emozionato tutti: un momento familiare che rimanda ad alcune precedenti dichiarazioni del celebre cantante.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Un momento apparentemente semplice durante la normalità di una giornata di prove, ma che è riuscito a raccontare molto più di qualsiasi intervista o dichiarazione pubblica. Il video diventato virale nelle ultime ore ne è la dimostrazione. Dopo mesi complessi, confessioni intime e un lungo percorso personale raccontato senza filtri, Tiziano Ferro si prepara a tornare negli stadi con un tour attesissimo. Ma, a colpire il pubblico stavolta, non sono state le luci spettacolari del palco o la potenza dello show che debutterà a Napoli il 23 giugno. A commuovere davvero è stato ciò che accadeva sotto il palco, lontano dai riflettori principali ma anche più importante per l’artista.

Tiziano Ferro: il momento con i figli durante le prove che commuove

Nel filmato circolato online si vede il cantante impegnato durante le prove, mentre interpreta alcuni brani davanti a uno stadio ancora vuoto. Proprio sotto il palco, però, ci sono due spettatori speciali: i suoi figli, Margherita e Andres. I bambini osservano il padre senza staccargli gli occhi di dosso, completamente rapiti da ciò che sta succedendo davanti a loro. Indossano grandi cuffie antirumore per proteggersi dal volume altissimo della musica e, a un certo punto, si sporgono persino nel tentativo di afferrare la mano del cantante. Un gesto piccolo, spontaneo, ma che ha reso il video incredibilmente umano. Nel mezzo della gigantesca macchina organizzativa del tour negli stadi, i bambini sembrano vedere soltanto il loro papà. A rendere ancora più significativo il momento è un altro dettaglio notato dai fan. I piccoli sono infatti in braccio a due uomini e, secondo molti utenti, uno di loro sarebbe l’ex compagno del cantante: Victor Allen. Una presenza che ha colpito particolarmente il pubblico, soprattutto dopo la separazione annunciata nel 2024 e le difficoltà personali affrontate negli ultimi anni.

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Un equilibrio costruito per il bene dei figli

Negli ultimi mesi Tiziano Ferro ha più volte raccontato di aver cercato di mantenere un rapporto sereno e collaborativo con l’ex marito, soprattutto per proteggere i figli e garantire loro stabilità. Ed è forse proprio questo il motivo per cui quelle immagini hanno avuto un impatto così forte sui social. Il video restituisce infatti l’idea di una famiglia che continua a trovare un equilibrio fatto di rispetto, presenza e affetto. In diverse interviste recenti il cantante aveva già parlato apertamente del proprio percorso terapeutico e della lunga battaglia contro insicurezze e paure personali: "Non mi accettavo", aveva raccontato, spiegando come la terapia lo abbia aiutato ad affrontare aspetti profondi della propria vita e del rapporto con sé stesso.

Il ritorno negli stadi dopo mesi difficili

Intanto cresce l’attesa per il nuovo tour estivo, che accompagnerà anche l’uscita di Sono Un Grande (deluxe), nuova versione dell’album pubblicato lo scorso autunno. Il progetto include collaborazioni con Giorgia, Lazza, Ditonellapiaga, Ariete e Shiva e arriva in un momento molto delicato ma anche importante della vita dell’artista. Recentemente, ospite de Le Iene, Ferro aveva raccontato anche il lato più fragile della preparazione ai concerti, spiegando di essere seguito da una psicologa e da una logopedista durante il tour: "La salute mentale di cui ho bisogno io passa anche dal comportamento", aveva ammesso con grande sincerità.

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