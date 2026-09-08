Tiziano Ferro commosso al matrimonio del fratello Flavio: la lettera che ha emozionato tutti Il cantante ha partecipato alle nozze di Flavio Ferro e Alessia Marone, lasciandosi andare a un momento particolarmente intenso davanti agli invitati.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Una giornata importante per la famiglia Ferro, lontana dai riflettori ma diventata inevitabilmente pubblica attraverso alcune immagini condivise sui social. Flavio Ferro e Alessia Marone hanno celebrato il loro matrimonio a Villa Boncompagni Ludovisi e tra gli invitati c’era anche Tiziano Ferro, che ha avuto un ruolo speciale durante il ricevimento. Il cantautore è infatti salito al centro dell’attenzione per qualche minuto, non per esibirsi, ma per dedicare agli sposi parole molto personali.

La lettera di Tiziano Ferro per il fratello Flavio e Alessia

A raccontare alcuni momenti della cerimonia e della festa è stata proprio Alessia Marone, che attraverso le sue storie Instagram ha pubblicato diversi frammenti della giornata. Tra questi c’è quello che mostra Tiziano Ferro mentre legge una lettera preparata per gli sposi, in un’atmosfera evidentemente molto partecipata.

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Il cantante appare concentrato sul foglio che tiene tra le mani e, mentre legge, l’emozione prende il sopravvento rendendo il momento ancora più significativo. Le immagini condivise dalla sposa restituiscono così un momento strettamente familiare, nel quale Tiziano Ferro sceglie di mettere da parte la dimensione pubblica per rivolgersi direttamente a Flavio e alla sua compagna.

Un rapporto speciale tra fratelli

Flavio Ferro, più giovane di undici anni rispetto a Tiziano, ha sempre mantenuto una posizione molto distante dal mondo dello spettacolo. Proprio per questo il loro rapporto rappresenta uno degli aspetti più privati della vita del cantautore, che negli anni ha parlato del fratello in alcune occasioni senza però trasformare quel legame in un elemento costante della propria esposizione mediatica.

Tiziano ha raccontato in passato quanto fosse importante per lui l’arrivo di Flavio in famiglia, arrivando a descrivere un rapporto che inizialmente aveva caratteristiche quasi genitoriali, vista la differenza d’età, e che con il passare degli anni è naturalmente cambiato.

Anche un dettaglio molto personale testimonia l’importanza del fratello: Tiziano Ferro porta infatti tatuato sul polso sinistro il nome di Flavio. Un gesto permanente che racconta un legame familiare rimasto solido nonostante le rispettive strade professionali.

Nozze intime e lontane dai riflettori

Il matrimonio con Alessia Marone sembra aver seguito una linea decisamente riservata, con la maggior parte delle immagini arrivate direttamente dai profili social della sposa e senza una comunicazione ufficiale costruita attorno all’evento.

Ed è proprio questo a rendere particolarmente significativo il video di Tiziano Ferro: per qualche minuto il cantante non è stato l’artista abituato ai grandi palchi, ma semplicemente il fratello dello sposo, chiamato a condividere un pensiero personale davanti alle persone più vicine alla coppia. La lettera letta durante il ricevimento diventa quindi il momento più emozionante delle immagini circolate online, soprattutto perché permette di intravedere un lato estremamente privato del cantautore e del rapporto con Flavio. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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