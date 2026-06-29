Tiziano Ferro commosso all’Olimpico: “Il mio record”. Poi la sorpresa di Michele Zarrillo: il duetto è pura magia Il cantautore di Latina ha fatto segnare un doppio sold-out storico a Roma. E non è mancata un'esibizione emozionante con l'amico e collega sulle note dei loro successi.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Doppio sold out consecutivo, per Tiziano Ferro all’Olimpico di Roma. E una commozione sincera che ha spinto l’artista a fermarsi, sul palco, accettando l’ovazione del suo pubblico. Così le due serate del 27 e 28 giugno si sono trasformate in una festa senza precedenti. Resa ancora più speciale dall’arrivo sul palco dell’amico e collega Michele Zarrillo. Che ha duettato in grande stile con Tiziano per la gioia di tutti i presenti. Ecco i dettagli.

Tiziano Ferro, il record all’Olimpico e la commozione davanti ai fan

È stata una doppia data memorabile quella appena conclusa all’Olimpico di Roma. Tiziano Ferro, impegnato quest’estate nel tour Stadi26, è riuscito a ottenere il tutto esaurito per due notti consecutive. Un record, l’ennesimo, per una carriera stratosferica esplosa dal nulla nei primi anni Duemila. E tra i momenti più iconici della ‘doppietta’ romana, si è distinto sicuramente l’attimo in cui Ferro ha introdotto "Accetto Miracoli". Rivolgendosi al pubblico così: "Questo è il mio record personale, non è un caso se uso questa parola adesso…Miracoli".

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A seguire, i presenti all’Olimpico hanno risposto con un lunghissimo applauso e una vera e propria ovazione durata diversi minuti. Poi tutti a cantare insieme uno dei successi più amati del cantautore di Latina, che visibilmente toccato dall’accoglienza non si è certo risparmiato nella sua performance sul palco.

Il duetto a sorpresa con Michele Zarrillo

Ancora più speciale è stato l’arrivo sul palco, a sorpresa, di Michele Zarrillo. "Di amici veri in questo ambiente ce ne sono davvero pochi", ha detto l’ospite rivolgendosi a Tiziano, "e lui è il mio regalo più grande. Sono anche l’unico ad averlo portato a Sanremo nel 2006. Festeggiamo questo ventennale insieme". E Ferro ha colto la palla al balzo: "Anche questo brano ha proprio vent’anni".

È iniziato quindi il duetto sulle note di "E fuori è buio", cantato all’unisono anche dal pubblico dell’Olimpico. Infine le due voci di Tiziano e di Michele, così diverse ma ugualmente straordinarie, hanno intonato "Cinque giorni". Anche in questo frangente i fan non si sono risparmiati, sommergendo i due artisti con un canto corale potentissimo. Fino all’abbraccio conclusivo tra i cantanti, applaudito e apprezzato da tutti i presenti

Le prossime date del tour di Tiziano Ferro

Conclusi i sold-out a Roma, Tiziano Ferro proseguirà il tour Stadi26 con le ultime tre date imperdibili:

3 luglio – Ancona , Stadio del Conero

, Stadio del Conero 8 luglio – Bari , Stadio San Nicola

12 luglio – Messina, Stadio San Filippo.

Staremo a vedere quali super-ospiti, nei tre concerti, omaggeranno la star italiana come Zarrillo ha saputo fare così bene a Roma.

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