Tiziana Alla, chi è la prima telecronista Rai ai Mondiali: gli scontri in diretta con Donnarumma e Gattuso La giornalista umbra sarà la prima voce femminile a commentare la Coppa del Mondo in diretta sulla tv di Stato: i precedenti a bordo campo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’assenza dell’Italia non sarà (purtroppo) una prima volta ai Mondiali 2026, ma non per questo mancheranno le novità. La Coppa del Mondo che si terrà in Stati Uniti, Messico e Canada sarà infatti la prima a 48 squadre e la Rai seguirà 35 partite tra gironi e fase finale. Nel team della tv di Stato che racconterà la competizione ci sarà anche Tiziana Alla; la giornalista umbra sarà la prima telecronista donna ai Mondiali. Scopriamo tutta la sua storia.

Chi è Tiziana Alla, la prima telecronista donna ai Mondiali: la carriera in Rai

Originaria dell’Umbria e cresciuta con la passione per lo sport, Tiziana Alla si laurea in Scienze Politiche e successivamente si specializza frequentando la Scuola di Giornalismo di Urbino. Dopo la ‘gavetta’ in varie testate come Il Messaggero e il Corriere dello Sport, nei primi anni Duemila sbarca in Rai dedicandosi al calcio (passione trasmessa dal padre) e raccontando anche la rinascita della Juventus nell’annata 2026/27 in Serie B dopo lo scandalo calciopoli. La svolta, però, arriva con le telecronache; nel 2019 Alla commenterà i Mondiali di calcio femminile in Francia, quattro anni dopo prenderà il posto di una voce storica come Alessandro Antinelli nel ruolo di bordocampista per le partite della Nazionale italiana. Nel 2026 la giornalista umbra fa la storia e diventa la prima telecronsita donna ai Mondiali; la Rai, infatti, la include nel team che racconterà la Coppa del Mondo in USA, Messico e Canada.

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I precedenti da bordocampo: gli episodi con Gattuso e Donnarumma

Nella sua lunga esperienza da bordocampista durante le partite dell’Italia, Tiziana Alla è andata anche incontro a cocenti sconfitte della Nazionale e a episodi di tensione in diretta. Celebre la sua onesta schiettezza con il CT degli Azzurri Rino Gattuso dopo la disfatta di San Siro contro la Norvegia, costata il primo posto nel girone e la qualificazione ai Mondiali 2026: "Non è stata la sua migliore Italia, questa". Pochi anni prima ebbe un confronto invece col capitano della Nazionale Gigio Donnarumma dopo un umiliante 5 a 2 rimediato contro la Germania. "Non voglio infierire… ma non è la prima volta che capita" il commento della giornalista, che fece scattare l’ira di Donnarumma ("È la seconda volta che sbaglio? …Se vuoi dare la colpa a me, me la prendo, dammi la colpa"); Alla ‘rispose’ poi sui social, difendendo il suo operato: "Le domande bisogna farle".

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