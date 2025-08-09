Trova nel Magazine
Titanic, Matthew McConaughey scartato ai provini del film: perché ha perso il ruolo di Jack Dawson

A distanza di molti anni dall’uscita del kolossal di James Cameron, ecco svelato perché l’attore texano non è riuscito ad ottenere la parte di Jack Dawson.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Quando si parla di kolossal cinematografici è impossibile non citare Titanic, il capolavoro di James Cameron che, uscito nelle sale cinematografiche nel 1997, ha ottenuto un successo smisurato, a fronte di una produzione tra le più costose, lunghe e faticose di sempre. Un successo merito senza alcun dubbio del genio creativo di Cameron, ma anche di un cast scelto con grande accuratezza e senza lasciare nulla al caso. A suo tempo, sono stati tanti gli attori, oggi anche molto noti, a mettersi in gioco per ottenere la parte di Jack Dawson, successivamente affidata a uno straordinario Leonardo Di Caprio. Tra questi, ad esempio, anche l’attore texano Matthew McConaughey, che tuttavia non è riuscito a convincere pienamente il regista. Il motivo? A raccontarlo dopo così tanti anni è stato proprio il produttore del film: ecco le sue parole.

Titanic, perché Matthew McConaughey non ha ottenuto la parte di Jack Dawson

Jon Landau, produttore di Titanic, ha raccontato attraverso un memoir (che uscirà postumo) perché l’attore Matthew McConaughey non è riuscito ad ottenere la parte di Jack Dawson nonostante le ottime capacità attoriali e la prestanza fisica. Landau ha dunque svelato che a non convincere pienamente il regista James Cameron durante i casting sarebbe stato l’accento del sud dell’attore. Inoltre, chiamato a ripetere il provino in un altro modo, McConaughey si sarebbe rifiutato. Nonostante la stessa Kate Winslet, formidabile Rose in Titanic, fosse rimasta piacevolmente colpita dal carisma e dalla presenza scenica dell’attore, questo pare sia bastato a Cameron per decidere di scartarlo.

Titanic, la perfetta sintonia tra Leonardo Di Caprio e Kate Winslet

E con il senno di poi, la decisione di Cameron si è rivelata più che azzeccata. La sintonia tra Leonardo Di Caprio e Kate Winslet è stata uno degli elementi chiave che ha reso Titanic un film così memorabile e di successo. La loro alchimia sullo schermo ha dato profondità emotiva a una storia d’amore che, pur ambientata in un contesto epico e profondamente tragico, risulta incredibilmente intima e coinvolgente.

Leonardo e Kate, pur avendo già lavori importanti alle spalle, non erano ancora superstar al momento delle riprese, ma avevano entrambi un talento cristallino e una dedizione totale al loro lavoro. Fin dal loro primo incontro è nata una connessione autentica e lo stesso James Cameron ha dichiarato più volte che la complicità tra i due attori era così forte da non dover quasi mai forzare le emozioni durante le riprese.

E per chiunque voglia rivedere ancora una volta questo straordinario capolavoro, il film Titanic è attualmente disponibile in streaming su Amazon Prime, Disney+, Apple TV, TIM Vision e Google Play Film.

Programmi

