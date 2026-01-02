Tiromancino, ecco il nuovo singolo Gennaio 2016: testo completo e significato
I Tiromancino annunciano l'uscita del nuovo singolo "Gennaio 2016". Federico Zampaglione racconta il significato della nuova ballata della band e dell'album in arrivo il prossimo febbraio
I Tiromancino hanno presentato l’ultimo singolo "Gennaio 2016", che anticipa e fa da traino all’uscita del nuovo album "Quando meno te lo aspetti" in arrivo il 6 febbraio 2026. Si tratta del quattordicesimo album della popolare band romana, storicamente guidata dal frontman Federico Zampaglione. Il singolo, disponibile da oggi, 2 gennaio, su tutte le piattaforme digitali, è una ballade intensa e in pieno stile cantautorale, coerente con i lavori di Zampaglione, fra gli interpreti più apprezzati della sua generazione.
Tiromancino, "Gennaio 2016": testo e significato della canzone
"Ci sono amori che non ti salvano la vita, ma ti permettono di attraversare il buio. Il singolo fotografa esattamente questa fase, quella in cui si trova il coraggio di rialzarsi" con queste parole Federico Zampaglione ha descritto l’ultimissima fatica dei Tiromancino. Il brano cerca di trasmettere le emozioni che si provano proprio nei momenti più complicati e come da questi si possa trovare la forza di uscirne ancora più forti. Inoltre, il singolo vede come collaboratore il pianista Andrea Pesce, compositore che in passato aveva partecipato alla realizzazione di grandi successi come "Per me è importante" e "Imparare dal vento". Il nuovo progetto del gruppo romano prenderà forma anche sui palcoscenici italiani, infatti, è stato annunciato il tour nazionale che partirà dall’Auditorium Parco della Musica di Roma il 10 aprile e toccherà diverse città italiane fino alla primavera.
– LE DATE DEL TOUR –
10 aprile – ROMA, Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli
11 aprile – BOLOGNA, Teatro Duse
29 aprile – TARANTO, Teatro Orfeo
12 maggio – MILANO, Teatro Lirico
15 maggio – CATANIA, Teatro Metropolitan
16 maggio – PALERMO, Teatro Golden
19 maggio – PERUGIA, Teatro Morlacchi
22 maggio – FIRENZE, Teatro Cartiere
Tiromancino: Il testo di Gennaio 2016
C’erano le nuvole fisse nel mio cielo
mi dimenticavo spesso anche chi ero
non avevo amici a cui aggrapparmi
dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi
l’ansia mi svegliava ogni mezz’ora
era fil di ferro dentro la mia gola
mi sentivo solo e odiavo la mia voce
finché si è accesa quella luce
Eri lì, gennaio del 2016
tu mi hai portato lei che è ancora qui
chi se li scorda più quei giorni
Uscivamo insieme sera dopo sera
ad ogni parola cadeva una barriera
ma non era facile nemmeno la sua vita
e faticava per trovare una sua strada
anche lei veniva da una storia complicata
senza più difese, l’anima spezzata
io l’ho vista piangere, ridere e tremare
e mi dicevo "io la vorrei sposare"
Eri lì, gennaio del 2016
tu mi hai portato lei che è ancora qui
chi se li scorda più quei giorni
Ho fatto un sogno c’era un lungomare
io i capelli bianchi lei un vestito floreale
ci raccontavamo il primo incontro in quel locale
io pensavo "con lei è dolce anche invecchiare"
Eri lì, gennaio del 2016
il tempo passa e se ne va così
se torni ci ritrovi ancora qui
Eri lì, gennaio del 2016
Eri lì, gennaio del 2016
