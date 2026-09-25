Timothy Cavicchini, chi è il nuovo cantante di Domenica In e perché è già famoso: la decisione di Mara Venier Mara Venier è ancora al tmone di Domenica In, ma ha scelto di "svecchiare" il programma puntando su un nuovo cantante, Timothy Cavicchini, già conosciuto dal pubblico Tv

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Mara Venier sarà al timone di "Domenica In" anche nell’edizione 2026-2027, ma ha scelto di provare a "svecchiare" il programma, convinta che questa mossa possa allargare la platea dei telespettatori. Una delle novità introdotte riguarda il cantante che guiderà la band presente come sempre in studio, nome non nuovo al pubblico televisivo. La scelta è infatti caduta su Timothy Cavicchini, cantautore che può già vantare un’esperienza sul piccolo schermo, pronto ora a far conoscere meglio le sue doti vocali in un format storico come quello Rai.

Timothy Cavicchini è il nuovo cantante di Domenica In: chi è

Mara Venier ha presentato con orgoglio uno dei volti nuovi di "Domenica In", Timothy Cavicchini, il frontman della band che sarà presente nell’edizione 2026-2027 del programma con l’obiettivo di curare i vari momenti musicali previsti nel corso delle varie puntate.

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L’artista non è del tutto nuovo alle esperienze in Tv, è stato infatti uno dei finalisti di "The Voice of Italy" nel 2013, anno in cui era stato scelto da Piero Pelù che lo aveva voluto nella sua squadra apprezzandone le doti vocali. E nato a Mantova il 3 novembre 1984, ma è poi cresciuto a Monzambano, nei pressi del Lago di Garda, dove si era trasferito insieme ai genitori.

La passione per la musica è nata in lui prestissimo, al punto tale da scegliere di frequentare il Conservatorio per imparare a suonare il pianoforte, ma non è tardata ad arrivare la sua prima esperienza in una band, iniziata quando aveva solo 14 anni. E’ in quel periodo che entra a far parte degli A.n.D, gruppo di cui facevano parte anche Giulio Gandini (basso), Fabio Orlandi (batteria), Martino Mostacci (chitarra) e Augusto Bombana (chitarra e cori). Si deve risalire al 2003 invece per il loro primo album, uscito con il titolo di Sono solo semplici sogni.

I ragazzi sognavano già in quella fase di emergere, per questo ne hanno poi approfittato per farsi conoscere attraverso la partecipazione a una serie di manifestazioni canore in giro per l’Italia, tra cui Emergenza Rock, dove conquistano il secondo posto nella finale nazionale. Ad apprezzare il suo talento è il batterista argentino Sergio Andres Agüero, che decide di coinvolgere in un nuovo progetto, quello dei Mad Joker, dove ha modo di collaborare con altri chitarristi, tra cui Augusto Bombana, Diego Belluschi e Gian Marco De Feo., anche se resta di breve durata.

Decisamente migliore è stata l’esperienza a "The Voice of Italy", datata 2013, dove ha messo in mostra il suo amore per il rock (arriva il sì da parte di tutti i giudici), dove si piazza al secondo posto. Questa è l’occasione per il suo primo contratto con la Universal Music, che produce il suo primo EP, "A fuoco". Pochi mesi dopo è la volta del suo secondo singolo, "Altrove", per poi approdare nel 2014 alle selezioni di "Sanremo Giovani", ma senza successo. Da lì in avanti inizia una collaborazione con gli Ostetrika Gamberini, con cui tenta nuovamente l’accesso a "Sanremo Giovani" nel 2015, anche questa volta senza risultato.

Tra i suoi ultimi singoli c’è "Io preferisco mentire", pubblicato l’11 gennaio 2022, mentre è del 31 ottobre 2025 l’uscita del nuovo album di inediti intitolato "Servirebbe un miracolo" pubblicato su cd e vinile dall’etichetta discografica Vrec Music Label. L’approdo in una trasmissione popolare come "Domenica In", dove sarà il frontman nell’edizione 2026-2027 non può che renderlo orgoglioso, ora saranno in tanti ad apprezzarlo.

L’artista è riservato, ma da quello che trapela è stato sposato in passato quando era ancora ragazzo, per poi legarsi ad Angela Bonfante. Oggi il loro rapporto sarebbe terminato, in attesa di trovare un altro amore lui si dedica ai suoi figli, Achille e Dante. Mara Venier proverà certamente a farlo sbottonare anche su questo.

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