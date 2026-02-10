Timothée Chalamet, dal bacio che ha fatto innamorare il mondo a Marty Supreme: il film cult è su Prime Video Da oggi, in streaming su Prime Video, il film di Guadagnino che ha cambiato la carriera di Timothée Chalamet, oggi icona globale dopo l’exploit di Marty Supreme

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

E’ uno degli attori più ambiti, amati, apprezzati e acclamati degli ultimi anni e questo non solo per il suo fascino ma soprattutto per il suo grande talento, nonostante la giovane età. Timothée Chalamet, oggi all’apice del successo con Marty Supreme, ha ricoperto diversi ruoli ma, quello che lo ha lanciato, gli è stato dato da Luca Guadagnino. Il film del celebre regista italiano è da oggi visibile in streaming su Amazon Prime Video e, vi consigliamo di non perdervelo proprio per scoprire uno Chalamet inedito e ‘diverso’ da come lo vediamo oggi. La pellicola in questione è Chiamami Col Tuo Nome, vi dice qualcosa? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Chiamami Col Tuo Nome: Timothée Chalamet e l’esperienza del primo amore nel film di Guadagnino

Come vi abbiamo anticipato nel paragrafo introduttivo, da oggi, in streaming su Amazon Prime Video è disponibile Chiamami Col Tuo Nome, film di Luca Guadagnino, che vanta nel cast la presenza di un giovanissimo Timothée Chalamet. Ispirato al romanzo di André Aciman, il film è ambientato nell’estate del 1983 in una villa del Nord Italia. Elio Perlman è un diciassettenne americano sensibile e colto, che trascorre le sue giornate tra musica classica, lettura e brevi flirt con l’amica Marzia. Figlio di un professore universitario che ogni estate ospita studenti stranieri per il dottorato, Elio attende l’arrivo del nuovo allievo, Oliver, un ventiquattrenne americano affascinante. La disinvoltura di Oliver colpisce subito Elio, che comincia a confrontarsi con l’amore. Tra passeggiate, nuotate e conversazioni, quell’estate nasce tra i due un legame intenso e travolgente, destinato a cambiare le loro vite.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Oltre all’amore, il film affronta la scoperta di sé: Elio, attraverso Oliver, impara a confrontarsi con emozioni come gelosia, paura e gioia, vivendo pienamente i suoi sentimenti. Particolarmente importante è il monologo del padre di Elio, che invita a vivere le emozioni senza reprimerle. L’interpretazione di Timothée Chalamet è molto intensa, naturale e precisa: l’attore si è preparato al meglio per questo ruolo studiando l’italiano e la musica.

Chiamami Col Tuo Nome: cast, curiosità e dove vedere il film in streaming

Nel cast di Chiamami Col Tuo Nome, oltre a Chalamet, troviamo anche:

Armie Hammer

Michael Stuhlbarg

Amira Casar

Esther Garrel

Victoire Du Bois

Anche per questa pellicola, non mancano le curiosità che, adesso, vi sveleremo. Innanzitutto, non possiamo non pensare alle location: la villa in cui Elio trascorre l’estate è la Villa Albergoni, un edificio del XVII secolo a Moscazzano, in provincia di Cremona, trasformata in set dal regista Guadagnino con arredamenti d’epoca e un giardino curato. Gran parte delle riprese si sono svolte nella provincia di Cremona, tra Crema, Pandino e Pizzighettone, con scene iconiche ambientate in piazze storiche e strade rurali. Per le sequenze più suggestive sono stati scelti luoghi naturali come le Cascate del Serio a Bergamo e il Lago di Garda, con le Grotte di Catullo e la Spiaggia Giamaica.

Anche se il romanzo originale era ambientato in Liguria, Guadagnino ha preferito la Lombardia per evocare un’Italia rurale e personale. Inoltre, le audizioni per le comparazioni a Crema hanno coinvolto molti residenti, dove alcuni locali storici sono stati trasformati in set temporanei. Il film è visibile in streaming su Prime Video.

Potrebbe interessarti anche