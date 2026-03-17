Timothée Chalamet è il Messia di Dune nell'attesissimo trailer del film che corona la sua carriera Denis Villeneuve chiude la trilogia di Dune con un cast stellare, presentato nel primo trailer della pellicola in arrivo a dicembre

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

L’attesa per il trailer capitolo conclusivo della trilogia fantascientifica di Denis Villeneuve è ufficialmente finita: dopo una fase preparatoria scandita da dichiarazioni ai giornali e dalla recentissima pubblicazione dei character poster sui social – inaugurata da un post di Timothée Chalamet che ha mandato in visibilio i fan – è finalmente disponibile il primo trailer di Dune 3. La pellicola, prodotta da Legendary Pictures e attesa nelle sale per il 18 dicembre, si preannuncia come uno degli eventi cinematografico dell’anno, pronta a sfidare i grandi blockbuster della stagione invernale e a chiudere il cerchio narrativo iniziato nel 2021 sul pianeta Arrakis.

Un cast di stelle tra conferme e novità

Tra i punti di forza di questo terzo capitolo, basato sul romanzo "Messia di Dune" di Frank Herbert del 1969, resta l’incredibile parterre di attori. Timothée Chalamet torna a guidare il cast nei panni di Paul Atreides, ormai leader indiscusso dei Fremen e impegnato in una "guerra santa" contro le grandi casate. Accanto a lui non mancheranno Zendaya, nel ruolo dell’amata guerriera Chani, e Rebecca Ferguson in quello della potente Lady Jessica. Il trailer conferma inoltre il ritorno di volti familiari come Josh Brolin (Gurney Halleck) e l’atteso "rientro" di Jason Momoa nei panni di Duncan Idaho, figura chiave per certi equilibri della storia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Se il secondo capitolo ci aveva presentato nuovi personaggi, Dune 3 promette di dare finalmente spazio ai ruoli di Florence Pugh (la principessa Irulan), Léa Seydoux (Lady Margot) e Anya Taylor-Joy, che interpreterà la versione adulta di Alia Atreides, sorella di Paul. La vera grande novità di questo capitolo è però l’ingresso di Robert Pattinson: l’attore vestirà i panni del temibile Scytale, l’antagonista principale di questo atto finale. Villeneuve ha dichiarato più volte che questo film espanderà significativamente il minutaggio dedicato alle interpreti femminili, trasformando le loro brevi apparizioni del passato in pilastri fondamentali della trama.

Il trailer è stato lanciato con una speciale diretta su TikTok, che potete trovare a quest’indirizzo.

La visione di Villeneuve e la musica di Hans Zimmer

Dietro la macchina da presa torna appunto (e naturalmente!) Denis Villeneuve, che ha iniziato a lavorare alla sceneggiatura insieme a Jon Spaihts ben prima dell’uscita del secondo capitolo. La continuità creativa è garantita anche dalla colonna sonora del premio Oscar Hans Zimmer, che ha rivelato di aver iniziato a comporre i temi del "Messia di Dune" già durante le riprese della seconda parte, ispirato dalla visione epica del regista. Dopo il successo globale di Dune – Parte Due, capace di incassare oltre 714 milioni di dollari e vincere due premi Oscar, la pressione è altissima, ma le prime immagini del trailer suggeriscono un finale visivamente mozzafiato e fedele allo spirito complesso dell’opera di Herbert.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

Potrebbe interessarti anche