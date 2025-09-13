Tim Music Awards, Vanessa Incontrada sfoggia un fisico da capogiro. Ovazione sul web: "In silenzio quelli che ti hanno offesa" La conduttrice è apparsa raggiante al fianco di Carlo Conti e sui social è scattata per lei un'ovazione: ecco il motivo

Vanessa Incontrada ha conquistato il palco dei Tim Music Awards (QUI le pagelle della prima puntata in onda ieri 12 settembre) con il suo inconfondibile carisma, ma a colpire quest’anno è stata anche la sua evidente trasformazione fisica. La conduttrice, tra le più amate della televisione italiana, è apparsa visibilmente più snella e in forma, ricevendo applausi non solo per la sua verve, ma anche per la sicurezza con cui ha calcato la scena accanto a Carlo Conti.

Vanessa Incontrada dimagrita fa il pieno di complimenti sul web

Negli ultimi anni Vanessa è stata spesso oggetto di critiche feroci e ingiustificate da parte degli haters, soprattutto sui social, a causa del suo aspetto fisico. In molte occasioni ha affrontato pubblicamente il body shaming, diventando un simbolo di forza e accettazione. "Il mio corpo cambia, ma io rimango la stessa", aveva dichiarato in un’intervista, sottolineando l’importanza di amarsi a prescindere dagli standard imposti.

La sua apparizione all’Arena di Verona, tuttavia, ha mostrato una Vanessa ancora più raggiante, con un look elegante e slanciato che ha messo in evidenza la sua trasformazione. Non è chiaro se si tratti di una dieta, di sport o semplicemente di un periodo di benessere personale, ma ciò che conta è il modo in cui si è presentata al pubblico: serena, luminosa e sicura di sé.

Il cambiamento fisico non ha tolto nulla alla sua spontaneità, anzi. Vanessa Incontrada è apparsa più grintosa che mai, con quella naturalezza che l’ha sempre contraddistinta. Sui social sono in molti a lodare il suo aspetto e la sua forma fisica ritrovata: "Sono felice di vederti in splendida forma alla faccia di chi ti ha criticato quando avevi chili in più", "Una forma invidiabile che metterà a tacere tutti quelli che ti hanno offeso, immagino quanta forza di volontà c’è voluta", "Sei bellissima oggi ma lo eri anche con qualche kg in più perché sei vera e semplice", Tutti buonisti adesso che è dimagrita come se prima non fosse stupenda", sono alcuni dei commenti che si leggono sui social.

Le critiche sul peso

Negli ultimi anni, Vanessa Incontrada è finita spesso al centro dell’attenzione mediatica non tanto per la sua carriera, quanto per il suo aspetto fisico. Vittima di body shaming da parte degli haters, la conduttrice e attrice ha scelto di non restare in silenzio. Con coraggio, ha affrontato pubblicamente le critiche, trasformando il dolore in un messaggio positivo. Nonostante gli attacchi, ha continuato a sorridere e a lavorare con professionalità, dimostrando che la vera bellezza non si misura con una taglia. Oggi, più forte che mai, è un esempio per molte donne che si sentono fuori dagli "standard".

Negli ultimi mesi, Vanessa Incontrada avrebbe perso 10 chili, un cambiamento che non ha nulla a che vedere con la ricerca di una perfezione estetica, ma piuttosto con la volontà di ritrovare equilibrio e benessere, sia fisico che mentale. Nel tempo, la conduttrice è stata spesso al centro di notizie false, come quella che parlava di una presunta dieta miracolosa che le avrebbe fatto perdere 18 chili in soli due mesi. Una fake news, usata da siti poco affidabili per promuovere prodotti e integratori. Vanessa ha prontamente smentito, chiarendo che il suo percorso è il risultato di scelte consapevoli, fatte con calma e senza scorciatoie.

