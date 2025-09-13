Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Tim Music Awards, Vanessa Incontrada sfoggia un fisico da capogiro. Ovazione sul web: "In silenzio quelli che ti hanno offesa"

La conduttrice è apparsa raggiante al fianco di Carlo Conti e sui social è scattata per lei un'ovazione: ecco il motivo

Vanessa Incontrada ai Tim Music Awards : look da capogiro
IPA

Vanessa Incontrada ha conquistato il palco dei Tim Music Awards (QUI le pagelle della prima puntata in onda ieri 12 settembre) con il suo inconfondibile carisma, ma a colpire quest’anno è stata anche la sua evidente trasformazione fisica. La conduttrice, tra le più amate della televisione italiana, è apparsa visibilmente più snella e in forma, ricevendo applausi non solo per la sua verve, ma anche per la sicurezza con cui ha calcato la scena accanto a Carlo Conti.

Vanessa Incontrada dimagrita fa il pieno di complimenti sul web

Negli ultimi anni Vanessa è stata spesso oggetto di critiche feroci e ingiustificate da parte degli haters, soprattutto sui social, a causa del suo aspetto fisico. In molte occasioni ha affrontato pubblicamente il body shaming, diventando un simbolo di forza e accettazione. "Il mio corpo cambia, ma io rimango la stessa", aveva dichiarato in un’intervista, sottolineando l’importanza di amarsi a prescindere dagli standard imposti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La sua apparizione all’Arena di Verona, tuttavia, ha mostrato una Vanessa ancora più raggiante, con un look elegante e slanciato che ha messo in evidenza la sua trasformazione. Non è chiaro se si tratti di una dieta, di sport o semplicemente di un periodo di benessere personale, ma ciò che conta è il modo in cui si è presentata al pubblico: serena, luminosa e sicura di sé.

Il cambiamento fisico non ha tolto nulla alla sua spontaneità, anzi. Vanessa Incontrada è apparsa più grintosa che mai, con quella naturalezza che l’ha sempre contraddistinta. Sui social sono in molti a lodare il suo aspetto e la sua forma fisica ritrovata: "Sono felice di vederti in splendida forma alla faccia di chi ti ha criticato quando avevi chili in più", "Una forma invidiabile che metterà a tacere tutti quelli che ti hanno offeso, immagino quanta forza di volontà c’è voluta", "Sei bellissima oggi ma lo eri anche con qualche kg in più perché sei vera e semplice", Tutti buonisti adesso che è dimagrita come se prima non fosse stupenda", sono alcuni dei commenti che si leggono sui social.

Le critiche sul peso

Negli ultimi anni, Vanessa Incontrada è finita spesso al centro dell’attenzione mediatica non tanto per la sua carriera, quanto per il suo aspetto fisico. Vittima di body shaming da parte degli haters, la conduttrice e attrice ha scelto di non restare in silenzio. Con coraggio, ha affrontato pubblicamente le critiche, trasformando il dolore in un messaggio positivo. Nonostante gli attacchi, ha continuato a sorridere e a lavorare con professionalità, dimostrando che la vera bellezza non si misura con una taglia. Oggi, più forte che mai, è un esempio per molte donne che si sentono fuori dagli "standard".

Negli ultimi mesi, Vanessa Incontrada avrebbe perso 10 chili, un cambiamento che non ha nulla a che vedere con la ricerca di una perfezione estetica, ma piuttosto con la volontà di ritrovare equilibrio e benessere, sia fisico che mentale. Nel tempo, la conduttrice è stata spesso al centro di notizie false, come quella che parlava di una presunta dieta miracolosa che le avrebbe fatto perdere 18 chili in soli due mesi. Una fake news, usata da siti poco affidabili per promuovere prodotti e integratori. Vanessa ha prontamente smentito, chiarendo che il suo percorso è il risultato di scelte consapevoli, fatte con calma e senza scorciatoie.

Potrebbe interessarti anche

Tim Music Awards 2025

Tim Music Awards 2025, Carlo Conti e Vanessa Incontrada premiano la musica italiana: chi salirà sul palco

Due serate imperdibili dall'Arena di Verona per premiare le voci più forti della mus...
Tim Music Awards (12 settembre), le pagelle: Laura Pausini delude (6), Eros Ramazzotti e Giorgia da brividi (10), Vanessa Incontrada incanta (8)

Tim Music Awards (12 settembre), le pagelle: Laura Pausini delude (6), Eros Ramazzotti e Giorgia da brividi (10), il look di Vanessa Incontrada stupisce (8)

Top e flop e promossi e bocciati della prima puntata della grande kermesse musicale ...
Sanremo 2026 - Conti - Incontrada

Sanremo 2026, la scelta di Carlo Conti: Vanessa Incontrada co-conduttrice (ma c’è un grande ostacolo)

La bella e talentuosa conduttrice spagnola salirà sul palco dell’Ariston accanto al ...
palinsesti mediaset video

Palinsesti, l'autunno di Mediaset è da urlo: in arrivo Marco Bocci, Giusy Buscemi, Anna Valle e tanti altri

Le novità per la prossima stagione Tv su Canale 5, Rete 4 e Italia 1 sono tante e va...
Vanessa Incontrada e Carlo Conti

Programmi tv, cosa vedere oggi 12 settembre: Conti fa le ultime prove per Sanremo e Nuzzi riaccende Quarto Grado

Dalla musica live di Verona al cinema che fa sorridere e riflettere, fino all’approf...
Programmi tv stasera 13 settembre:: i consigli di Libero Magazine

Programmi tv, cosa vedere oggi 13 settembre: addio all’estate con Carlo Conti e Gramellini riparte col botto

I consigli tv di sabato 13 settembre 2025: l’ultima puntata dei Tim Music Awards int...
Pierfrancesco Favino e Miriam Leone in Rai

Favino e Miriam Leone su Netflix tra amore e disabilità

Corro da te è il remake del film Tutti in piedi in cui si scherza con garbo sul tema...
Amedeo Grieco

Pio e Amedeo, chi è la nuova fiamma (famosa) di Amedeo Grieco: il nuovo inizio dopo il divorzio

Stando alle ultime indiscrezioni il comico avrebbe ritrovato l’amore al fianco di Va...
Ascolti 21 agosto 2025

Ascolti tv ieri (21 agosto): vince Gassman, clamoroso Scotti con numeri da record (29,3%)

Un professore vince in replica con il 12,6% di share, Watson al 10,9%, La Ruota dell...

Personaggi

Mary Segneri

Mary Segneri
Rossella Erra

Rossella Erra
Sigfrido Ranucci

Sigfrido Ranucci
Sabrina Scampini

Sabrina Scampini

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963