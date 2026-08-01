Tim Summer Hits, pagelle: Sal Da Vinci scalda il cuore (8), Orietta Berti queen indiscussa (10). Rai, porta Andrea Delogu a Sanremo (8)

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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Il Tim Summer Hits ha chiuso la sua edizione 2026 con l’ultimo appuntamento trasmesso su Rai 1 venerdì 31 luglio. Dalla suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma, Carlo Conti e Andrea Delogu hanno accompagnato il pubblico tra le esibizioni degli artisti presenti in scaletta nella serata di venerdì 31 luglio. Una puntata ricca di musica, emozioni e momenti destinati a far parlare il pubblico. Come ogni evento live, alcune performance hanno convinto maggiormente, mentre altre hanno lasciato qualche dubbio. Ecco la nostra analisi della serata con i promossi e i rimandati dell’ultima puntata.

Tim Summer Hits, le pagelle della puntata di venerdì 31 luglio

Orietta Berti regala leggerezza (voto: 10) Sul palco del Tim Summer Hits porta Quadri Cuori Picche Fiori con Il Rosso con un’esibizione fresca, spensierata e ricca di ritmo. Orietta Berti si conferma il punto di riferimento del trio, unendo esperienza e naturalezza. Le sue parole sul valore dell’ascolto tra generazioni trasmettono un messaggio autentico: chi ha più esperienza può offrire consigli senza smettere di imparare dai più giovani. L’intesa con Il Rosso e IAEM funziona e regala un mix convincente di leggerezza ed energia. Una performance che diverte e mette tutti di buon umore.

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Eddie Brock e il messaggio sulla salute mentale (voto: 9) Non è stata soltanto un’esibizione musicale, ma un momento di grande sensibilità e consapevolezza. Il gesto compiuto sul palco del Tim Summer Hits ha trasformato una semplice performance in un messaggio importante rivolto a chi vive situazioni di fragilità. Attraverso i cartelli "Va bene anche star male" e "Non siamo soli", il cantante ha ricordato al pubblico il valore del dialogo e della richiesta d’aiuto. Le sue parole hanno colpito per sincerità e umanità, dimostrando attenzione verso un tema spesso difficile da affrontare. Un artista che non si limita a cantare, ma utilizza la propria voce per dare spazio a messaggi necessari. Una prova intensa, autentica e di grande valore sociale.

Andrea Delogu bellissima (voto: 8) Elegante, sorridente e sempre padrona della scena, Andrea Delogu si conferma una presenza fondamentale al Tim Summer Hits. La conduttrice conquista il pubblico con naturalezza, simpatia e un’innegabile raffinatezza. Al fianco di Carlo Conti dimostra un’intesa perfetta, fatta di complicità, battute spontanee e grande equilibrio televisivo. I due riescono a valorizzare ogni artista in scaletta creando un’atmosfera piacevole e coinvolgente. Andrea accompagna la serata con energia e professionalità, senza mai risultare fuori posto. Bellissima nel look e brillante nella conduzione, regala ritmo e leggerezza allo spettacolo. Sarebbe perfetta sul palco del Festival di Sanremo come co-conduttrice. Stefano De Martino pensaci!

Sal Da Vinci scalda il cuore (voto: 8) Porta sul palco del Tim Summer Hits tutta l’energia di Poesia, coinvolgendo il pubblico fin dalle prime note. La sua interpretazione è intensa e spontanea, capace di far cantare e ballare la platea. Anche la presenza scenica convince, grazie a una camicia nera trasparente dal taglio elegante e moderno, che valorizza il look senza risultare eccessiva. Sicuro di sé e perfettamente a suo agio, conferma il carisma che da anni lo rende uno degli artisti più apprezzati della musica italiana. Una performance riuscita, raffinata e coinvolgente.

Welo e Anna Tatangelo coppia esplosiva (voto 7,5) Una coppia artistica che sorprende per energia, complicità e capacità di coinvolgere il pubblico. Welo porta freschezza e ritmo, mentre Anna Tatangelo aggiunge esperienza, eleganza e una voce sempre riconoscibile. Insieme creano un equilibrio interessante tra modernità e tradizione musicale. La loro esibizione al Tim Summer Hits è dinamica, divertente e piena di entusiasmo. Il feeling sul palco appare naturale e rende la performance ancora più piacevole. Un incontro tra due mondi diversi che riesce a funzionare grazie alla loro sintonia. Una collaborazione esplosiva che lascia il segno.

Gaia divina (voto: 7) Incanta il pubblico del Tim Summer Hits con una performance elegante e ricca di personalità. La sua presenza scenica è magnetica, accompagnata da un look raffinato che ne esalta il fascino senza oscurare la musica. La voce è sicura e coinvolgente, mentre l’interpretazione trasmette autenticità. Nel suo intervento invita il pubblico a continuare a sostenere la musica italiana, un messaggio semplice ma significativo.

La scarpetta di Levante (voto: 6) La cantautrice porta sul palco del Tim Summer Hits una performance intensa e originale, scegliendo di esibirsi senza scarpe per dare ancora più naturalezza alla sua interpretazione. Un dettaglio scenico che non passa inosservato e che regala un momento di leggerezza quando Carlo Conti arriva al termine dell’esibizione con le scarpe, scherzando sulla "scarpetta di Cenerentola". Tra musica ed ironia, Levante conquista il pubblico con la sua autenticità e una presenza scenica sempre riconoscibile.

Francesco Renga e Giusy Ferreri abbiate pietà (voto: 5) Due artisti di grande esperienza e personalità si ritrovano sul palco con un brano che promette intensità ed emozione. Carlo Conti sottolinea più volte quanto le loro voci si fondano all’unisono, ma il risultato non appare sempre impeccabile. In alcuni passaggi emergono infatti stonature e un’intesa vocale non del tutto convincente.

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