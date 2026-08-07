Tim Summer Hits, la festa finale di Carlo Conti su Rai 1: chi canta e scaletta ufficiale
Il gran finale arriva su Rai 1 con una puntata speciale Remix: oltre 30 artisti, performance inedite, duetti e il meglio dell'estate musicale.
L’estate musicale di Rai 1 si chiude con un ultimo grande appuntamento. Questa sera, venerdì 7 agosto, va in onda Tim Summer Hits Remix, lo speciale che raccoglie i momenti più emozionanti delle quattro serate registrate in Piazza del Popolo a Roma, arricchiti da nuove esibizioni e performance pensate per l’occasione. Alla conduzione ritroviamo Carlo Conti e Andrea Delogu, pronti a salutare il pubblico con una lunga festa all’insegna delle canzoni che hanno accompagnato l’estate 2026. Un evento che riunisce alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana in una serata ricca di grandi successi.
Tim Summer Hits Remix, orario e dove vedere il gran finale
L’appuntamento con Tim Summer Hits Remix è fissato per questa sera alle 21.30 su Rai 1, con una durata di circa tre ore e chiusura prevista intorno alle 00.30. Lo speciale sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand su RaiPlay, mentre Rai Radio2 accompagnerà la serata con collegamenti dal backstage, interviste e contenuti esclusivi curati da Nicol Angelozzi.
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La puntata rappresenta il capitolo conclusivo dell’edizione 2026 del programma, dopo quattro serate che hanno animato Piazza del Popolo con migliaia di spettatori. Il format Remix alterna le esibizioni più applaudite delle settimane precedenti a performance inedite, duetti e nuovi momenti musicali, offrendo una sintesi delle hit che hanno dominato questi mesi. Un’occasione per rivivere i momenti più belli dello show prima del saluto finale.
Chi canta stasera a Tim Summer Hits Remix
Sul palco saliranno oltre trenta artisti che hanno segnato la stagione musicale con i loro singoli più ascoltati. Il pubblico ritroverà la coppia formata da Angelina Mango e Marco Mengoni, insieme a protagonisti come Achille Lauro, Annalisa, Anna, Emma, Noemi, Irama, Serena Brancale, The Kolors, Tommaso Paradiso, Sal Da Vinci ed Elettra Lamborghini.
Non mancheranno anche Fabri Fibra, Francesco Renga, Gaia, Giusy Ferreri, Levante, Michele Bravi, Malika Ayane, Myss Keta, Nayt, Chiello, Delia, Elena D’Elia, Ludwig con Il Pagante, Merk & Kremont, Fred De Palma con Emis Killa, Fabio Rovazzi insieme ad Arisa, Sayf, Samurai Jay e Skt. Il programma non prevede un ordine di esibizione ufficiale: gli artisti si alterneranno durante la serata per regalare al pubblico un lungo viaggio tra pop, rap, dance e canzone d’autore.
La scaletta ufficiale degli artisti di Tim Summer Hits Remix
Di seguito il cast annunciato per la puntata speciale di questa sera (l’elenco non corrisponde all’ordine di uscita sul palco):
- Angelina Mango e Marco Mengoni
- Achille Lauro
- Anna
- Annalisa
- Chiello
- Delia
- Elena D’Elia
- Elettra Lamborghini
- Emma
- Fabio Rovazzi e Arisa
- Fabri Fibra
- Francesco Renga
- Fred De Palma ed Emis Killa
- Gaia
- Giusy Ferreri
- Irama
- Levante
- Ludwig e Il Pagante
- Malika Ayane
- Merk & Kremont
- Michele Bravi
- Myss Keta
- Nayt
- Noemi
- Pinguini Tattici Nucleari
- Sal Da Vinci
- Samurai Jay
- Sayf
- Serena Brancale
- Skt
- The Kolors
- Tommaso Paradiso
Con questo speciale si conclude ufficialmente l’edizione 2026 di Tim Summer Hits. Una serata pensata per celebrare i tormentoni estivi, ripercorrere le esibizioni più apprezzate e salutare il pubblico con una vera maratona musicale che riunisce alcune delle voci più amate del panorama italiano.
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