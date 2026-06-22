Tim Summer Hits, show al debutto e sorpresa di Angelina Mango (con Mengoni). E Malgioglio annuncia: “Mi sono sposato” Nella prima serata della nuova edizione dell’evento musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu sul palco di piazza del Popolo sono saliti tanti artisti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

La musica di Tim Summer Hits è tornata. Ieri domenica 21 giugno 2026, infatti, a Roma è andata in scena la serata di debutto della nuova edizione dell’evento musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Sul palco di piazza del Popolo, come sempre, sono saliti tantissimi artisti e non sono mancate le sorprese. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Tim Summer Hits 2026, Angelina Mango e Marco Mengoni sorprendono tutti

È partita ieri sera in Piazza del Popolo a Roma la nuova edizione dei Tim Summer Hits, lo show musicale dell’estate che nelle prossime settimane approderà anche in prima serata su Rai 1. Una grande festa della musica che, come sempre, ha richiamato migliaia di spettatori nel cuore della Capitale per la prima delle tre serate di registrazione previste nella città eterna. Condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu (al timone insieme il terzo anno consecutivo), l’evento proseguirà anche domani, martedì, e mercoledì, con un cast ricchissimo di artisti pronti a portare sul palco i brani che accompagneranno l’estate 2026.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra le esibizioni più applaudite della serata ce n’è stata una che nessuno si aspettava. A sorpresa, infatti, sono saliti sul palco Angelina Mango e Marco Mengoni, assenti dalle scalette ufficiali annunciate nei giorni scorsi. I due cantanti hanno cantato dal vivo ‘Canto d’amore’, il loro nuovo singolo pubblicato lo scorso 12 giugno e che ha segnato la rinascita della loro collaborazione a due anni da ‘Uguale a me’. L’inattesa performance è stata ovviamente un successo e per molti addetti ai lavori il brano è destinato a trasformarsi in uno dei tormentoni della stagione 2026.

La rivelazione di Cristiano Malgioglio e quando va in onda Tim Summer Hits

La serata romana che ha aperto la quinta edizione del Tim Summer Hits ha regalato anche un altro momento memorabile. Durante il suo intervento sul palco, infatti, Cristiano Malgioglio ha spiazzato tutti con una dichiarazione inattesa: "Mi sono sposato". Una frase pronunciata tra sorpresa e ironia che ha immediatamente scatenato curiosità tra il pubblico e sui social: "Nessuno lo sa!" ha scherzato il cantautore con Carlo Conti e Andrea Delogu.

Le quattro serate del Tim Summer Hits 2026 vengono registrate a Roma in Piazza del Popolo dal 21 al 24 giugno e poi trasmesse nelle settimane successive su Rai 1, oltre che su Rai Radio2 e RaiPlay. Al momento la programmazione ufficiale Rai indica che TIM Summer Hits 2026 andrà in onda su Rai 1 a partire da venerdì 17 luglio 2026, in prima serata. È prevista inoltre una puntata finale speciale il 7 agosto.

Potrebbe interessarti anche