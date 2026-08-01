Tim Summer Hits contro Battiti Live, chi ha vinto davvero tra Carlo Conti e Ilary Blasi (e il problema che tutti hanno notato) Gli ascolti tv raccontano un equilibrio quasi perfetto tra Rai1 e Canale 5: Tim Summer Hits e Battiti Live funzionano, ma sembrano sempre più simili.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Ufficio stampa Mediaset; raiplay

CONDIVIDI

L’estate televisiva ha vissuto il tradizionale confronto tra i due principali eventi musicali del piccolo schermo. Da una parte Tim Summer Hits di Rai1, dall’altra Battiti Live su Canale 5. Due produzioni ormai consolidate che hanno confermato la loro capacità di attirare il grande pubblico, ma che allo stesso tempo hanno alimentato un dibattito sul futuro di questo genere televisivo.

Anche quest’anno, infatti, la sfida non si è giocata soltanto sul fronte degli ascolti, ma anche sulla percezione del pubblico e della critica. Se i risultati Auditel premiano entrambe le trasmissioni, sui social e tra gli addetti ai lavori non sono mancate le osservazioni su format ritenuti sempre più simili tra loro e poco capaci di rinnovarsi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ascolti tv, Tim Summer Hits chiude vincendo l’ultima serata

L’ultimo appuntamento di Tim Summer Hits, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, ha raccolto 1 milione e 809 mila telespettatori con il 15,95% di share, superando su Canale 5 L’Erede, fermo a 1 milione e 603 mila spettatori e al 15,30%.

Per Conti si chiude così un’altra stagione positiva, in attesa della puntata Best of in programma venerdì prossimo. Il conduttore toscano arrivava dal successo del suo secondo Festival di Sanremo, che aveva ottenuto risultati di grande rilievo, confermando la sua affidabilità alla guida dei grandi eventi Rai e il buon feeling televisivo con la Delogu.

La media stagionale di Tim Summer Hits

L’edizione 2026 è partita con un debutto molto solido e ha mantenuto numeri competitivi per tutta la durata della messa in onda.

La media finale è stata di 1 milione e 909 mila telespettatori con il 17,70% di share. Rispetto al 2025 lo show perde 357 mila spettatori nella media, ma guadagna mezzo punto di share, confermando una buona competitività anche in un’estate caratterizzata da una platea televisiva complessivamente più ridotta.

Battiti Live risponde con uno share più alto

Anche il programma condotto da Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia ha concluso un’edizione positiva. L’ultima puntata ha raccolto 1 milione e 915 mila spettatori con il 19,79% di share, mentre la media complessiva si è attestata a 1 milione e 862 mila telespettatori con il 18,09%.

Per Blasi è stata un’altra estate da protagonista dopo il successo ottenuto in primavera alla guida del Grande Fratello Vip, format rilanciato contro le aspettative dopo un periodo complicato segnato dalle polemiche della precedente gestione.

L’andamento delle cinque puntate:

La sfida degli ascolti finisce in equilibrio

Il confronto finale racconta un sostanziale pareggio. Tim Summer Hits prevale negli spettatori medi (1,909 milioni contro 1,862 milioni), mentre Battiti Live fa registrare uno share leggermente superiore (18,09% contro 17,70%).

In altre parole, Rai1 può rivendicare il primato in valori assoluti, mentre Canale 5 si consola con una quota di pubblico più alta. Due risultati che certificano la forza di entrambi i brand nel panorama dell’intrattenimento estivo in Tv che, ad onore del vero, anche quest’anno è stata parecchio limitata.

Ascolti promossi, ma critiche sempre più forti

Se i numeri premiano entrambe le produzioni, il giudizio della critica e di una parte del pubblico è stato decisamente più severo. Sui social, per tutta l’estate, si sono moltiplicate le osservazioni su due programmi percepiti come sempre più simili. Gli stessi artisti, le stesse hit e una scaletta spesso sovrapponibile hanno alimentato la sensazione di assistere a due show quasi fotocopia, privi di una vera identità editoriale. È proprio questa la critica più ricorrente: pur continuando a ottenere ottimi risultati, i due eventi musicali faticano a differenziarsi e a proporre una personalità riconoscibile, lontana da quella che in passato aveva reso il Festivalbar un appuntamento unico dell’estate televisiva.

Potrebbe interessarti anche