Tim Summer Hits, Delogu commuove e Sal Da Vinci crea il caos con una camicia. Fischi dopo l’ultima puntata: “Canzoni fastidiose” Tim Summer Hits: Andrea Delogu balla con Nikita Perotti ed emoziona i fan, Sal Da Vinci sbaglia look e critiche al cast: le reazioni del web all'ultima puntata dell'evento Rai

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Musica, leggerezza, applausi e qualche critica. L’edizione 2026 di Tim Summer Hits ha chiuso i battenti con la messa in onda della quarta e ultima puntata su Rai 1. Lo show musicale di Carlo Conti e Andrea Delogu ha regalato un’ultima serata di spensieratezza (ma venerdì 7 agosto andrà in onda la puntata Best of), accogliendo sul palco di Piazza del Popolo alcuni degli artisti più in vista della scena musicale italiana. Non tutti, però, sul web hanno apprezzato lo spettacolo. Ecco perché.

Tim Summer Hits: Andrea Delogu incanta con Nikita Perotti

Nella quarta tappa romana (QUI le pagelle della serata) non sono mancate le star: da Baby K a Orietta Berti, passando per Sal Da Vinci, Anna Tatangelo e Gaia. La vera reginetta della serata è stata però la co-conduttrice Andrea Delogu, che ha fatto il pieno di elogi sui social. Ad accendere l’entusiasmo del popolo del web è stato soprattutto il passo a due che ha proposto sul palco con Nikita Perotti, riformando la coppia che lo scorso autunno ha trionfato a Ballando con le stelle. "Mamma mia che emozione vederli ballare un’altra volta", ha scritto una fan. E ancora: "Bravissimi, pura magia", "Alcune cose non cambiano mai, possono essere passati mesi e mesi ma come si guardano qui… non è cambiato nulla. Avete ricreato la stessa magia anche a Piazza del Popolo, sembrava di essere tornati indietro di 8 mesi". Ma per Delogu sono piovuti elogi anche per la carica con cui ha guidato la serata insieme a Carlo Conti, tanto che in molti sul web hanno proposto il suo nome in chiave Sanremo 2027. "De Martino dovrebbe portarla all’Ariston come co-conduttrice", è stata la proposta di un’utente, trovando il consenso di molti altri.

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Il web stronca il look di Sal Da Vinci: la camicia ‘trashissima’

Uno dei cantanti più commentati è stato Sal Da Vinci, che ha coinvolto il pubblico con un’interpretazione intensa e raffinata del suo ultimo singolo, "Poesia". Un’esibizione da applausi, che non è bastata però a risparmiargli critiche per un look un po’ troppo originale. Da Vinci è infatti salito sul palco con una camicia nera trasparente che ha catalizzato i commenti più perfidi di molti telespettatori. C’è chi ha scritto: "Sal ma come ti sei vestito?", oppure: "La camicia di Sal Da Vinci direttamente dal reparto costumi di Ballando con le stelle", e ancora: "Trashissimo".

Tim Summer Hits, la quarta puntata bocciata dai social: "Versione discount"

Commenti negativi non sono mancati anche all’indirizzo di Francesco Renga e Giusy Ferreri, che hanno cantato in coppia il singolo estivo "Non dovrei, non dovresti". Un duetto definito da molti "fastidioso" e "poco affiatato". Ma a finire nel mirino del web è stato soprattutto il cast di cantanti dell’ultima puntata di Tim Summer Hits, giudicato da alcuni meno attraente rispetto alle precedenti edizioni della kermesse musicale di Rai 1. Un utente ha scritto su X: "Tim Summer Hits non è un granché stasera". Un’opinione condivisa da molti: "Non solo non sono belle ste canzoni a tratti le trovo addirittura fastidiose". E un altro telespettatore ha chiosato con cinismo: "Mi sembra di capire che stasera abbiano dato la versione discount del #TimSummerHits".

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