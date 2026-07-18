Tim Summer Hits: Angelina Mango in lacrime e Arisa "maleducata". La puntata con Conti e Delogu scuote il popolo del web: "Imbarazzante" Tim Summer Hits: Angelina Mango in lacrime emoziona il pubblico, Emma conquista i social, ma una cantante finisce nel mirino del web: i commenti social alla prima puntata dell'evento Rai

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Come è andata la prima puntata di Tim Summer Hits 2026 su Rai 1? Il pubblico ha seguito con partecipazione l’evento commentato sulle principali piattaforme social le esibizioni in scaletta e la conduzione, affidata ancora una volta, alla coppia formata da Carlo Conti e Andrea Delogu. Quali sono stati i commenti a caldo a quello che è andato in onda da Piazza del Popolo a Roma? Elogi, certo, ma non sono mancate le critiche.

Tim Summer Hits 2026: Emma e Andrea Delogu regine della serata

Le due personalità più apprezzate durante la prima puntata di Tim Summer Hits sono state sicuramente Andrea Delogu ed Emma. La padrona di casa ha dimostrato di avere un’aura e un’energia pazzesche, confermandosi una professionista capace e all’altezza. C’è chi l’ha incoronata come "la migliore" nell’universo del piccolo schermo. Lo stesso vale per Emma, che con Antidroga insieme a Fabri Fibra e l’iconica L’amore non mi basta ha raccolto un vero e proprio plebiscito sui social con commenti entusiasti e super positivi. Delirio anche per le esibizioni di Annalisa, Marco Mengoni e Angelina Mango che si è lasciata andare a un momento molto commosso per il suo ritorno sul palco dopo anni di stop.

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Tim Summer Hits 2026: il web stronca l’esibizione di Anna Pepe

Una delle esibizioni più commentate è stata sicuramente quella della rapper Anna Pepe. Con il brano White Girl Wasted ha infiammato non solo Piazza del Popolo, ma anche i telespettatori da casa che hanno commentato in rete. Non si sono certo risparmiati. Dopo il successo a Battiti Live nella puntata di giovedì 16 luglio 2026, qualcuno ha definito Anna Pepe "Il male della musica italiana", mentre c’è chi ha ammesso di avere difficoltà, ogni volta che si esibisce, a comprendere i testi delle canzoni. Non è una questione di significato, ma proprio di pronuncia. Non è mancata poi l’invettiva contro l’autotune, che è parte integrante dello stile di Anna. Naturalmente ci sono stati anche commenti positivi per la "baddie" e il pubblico di Roma ha mostrato entusiasmo e partecipazione durante la performance, ma un’artista come lei è sempre motivo di forti discussioni sui social.

Commenti poco favorevoli non sono mancati per i Pinguini Tattici Nucleari, definiti da alcuni utenti "sopravvalutati" e per Samurai Jay, "stonato" a detta di qualcuno nel suo medley sul palco. Sono spuntati dei commenti pungenti anche dopo l’esibizione di Arisa, che nel momento sul palco con i due conduttori è risultata secondo alcuni "maleducata" nei confronti di Andrea Delogu e più vicina a Carlo Conti. Il loro abbraccio è stato definito da un utente "freddo" da parte della cantante, a differenza dell’accoglienza riservatale invece dalla conduttrice. Un’altra critica importante è stata rivolta alla scaletta, quasi identica a quella di Battiti Live in onda su Canale 5 la sera prima. Un utente ha scritto su X: "Imbarazzante che i due programmi musicali estivi di Rai e Mediaset siano una copia incolla con gli stessi cantanti e lo stesso piattume di musica". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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