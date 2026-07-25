Tim Summer Hits, i social non perdonano: troppo spazio alla Brancale, Arisa fiacca e Andrea Delogu finisce nel mirino degli elogi I telespettatori di Rai 1 promuovono la Delogu, criticano la lunga presenza di Serena Brancale e restano freddi davanti ad Arisa. Sui social si accende il dibattito dopo la terza puntata

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Cosa non è piaciuto ai telespettatori di Rai 1 nella terza puntata di Tim Summer Hits 2026? Carlo Conti e Andrea Delogu hanno accompagnato una fitta parata di stelle della musica italiana per l’ultimo appuntamento della kermesse canora da Piazza del Popolo a Roma. Ricca anche la partecipazione social, che ha evidenziato critiche positive, ma anche negative per alcuni aspetti della serata: ecco quali.

Tim Summer Hits: troppo spazio a Serena Brancale e poco ad Andrea Delogu

Ormai è come un mantra, ma è l’unica cosa che si riesce a pensare e dire quando Andrea Delogu appare in televisione. Sui social il sentiment è unanime: "Perché non le fanno condurre Sanremo?". C’è addirittura chi la definisce la "conduttrice perfetta", grazie ai tempi giusti, all’ironia e alla freschezza con cui interagisce con Carlo Conti e con tutti gli artisti sul palco. Ci sono volti che diventano indigesti, altri, come lei, che farebbe davvero piacere vedere di più. A conti fatti, forse, è giusto così. Il troppo stroppia e il futuro riuscirà sicuramente a regalarle quello che merita e che si è costruita in questi anni. Discorso diverso, invece, per Serena Brancale. La cantante pugliese si è esibita con circa quattro brani: è stata l’unica tra gli artisti presenti a farlo in maniera consecutiva. "Serena Brancale mezz’ora di orologio", ha scritto un utente su X, commentando negativamente questa scelta di scaletta. In questo senso, forse, Tim Summer Hits potrebbe prendere esempio da Battiti Live su Canale 5 che, distribuisce meglio le varie performance, con un’alternanza che crea più ritmo e non stanca lo spettatore. Commenti più tiepidi anche per Arisa: il suo look e la sua Rugiada non hanno lasciato particolarmente il segno, tanto da spingere qualcuno a scrivere che per l’artista lucana "ci vorrebbe un altro autore".

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Tim Summer Hits: commenti entusiasti per Annalisa, Mango e Mengoni

Una scelta che, invece, è piaciuta molto al pubblico da casa, è stata quella di far esibire in successione Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d’amore e, subito dopo, Annalisa con Canzone estiva. Il belcanto italiano e brani che si discostano dal "copia incolla" delle hit estive a cui siamo abituati hanno colpito positivamente i telespettatori. I tre rappresentano una certezza assoluta nel panorama musicale italiano e vederli in questa sequenza è stata davvero una strategia azzeccata dagli autori di Tim Summer Hits 2026. Ci sono stati molti commenti positivi anche per la coppia Emma e Fabri Fibra, che con il brano Antidroga ha colpito il pubblico, proponendo ai fan un brano leggero e godibile. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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