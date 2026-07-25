Tim Summer Hits, i social non perdonano: troppo spazio alla Brancale, Arisa fiacca e Andrea Delogu finisce nel mirino degli elogi
I telespettatori di Rai 1 promuovono la Delogu, criticano la lunga presenza di Serena Brancale e restano freddi davanti ad Arisa. Sui social si accende il dibattito dopo la terza puntata
Cosa non è piaciuto ai telespettatori di Rai 1 nella terza puntata di Tim Summer Hits 2026? Carlo Conti e Andrea Delogu hanno accompagnato una fitta parata di stelle della musica italiana per l’ultimo appuntamento della kermesse canora da Piazza del Popolo a Roma. Ricca anche la partecipazione social, che ha evidenziato critiche positive, ma anche negative per alcuni aspetti della serata: ecco quali.
Tim Summer Hits: troppo spazio a Serena Brancale e poco ad Andrea Delogu
Ormai è come un mantra, ma è l’unica cosa che si riesce a pensare e dire quando Andrea Delogu appare in televisione. Sui social il sentiment è unanime: "Perché non le fanno condurre Sanremo?". C’è addirittura chi la definisce la "conduttrice perfetta", grazie ai tempi giusti, all’ironia e alla freschezza con cui interagisce con Carlo Conti e con tutti gli artisti sul palco. Ci sono volti che diventano indigesti, altri, come lei, che farebbe davvero piacere vedere di più. A conti fatti, forse, è giusto così. Il troppo stroppia e il futuro riuscirà sicuramente a regalarle quello che merita e che si è costruita in questi anni. Discorso diverso, invece, per Serena Brancale. La cantante pugliese si è esibita con circa quattro brani: è stata l’unica tra gli artisti presenti a farlo in maniera consecutiva. "Serena Brancale mezz’ora di orologio", ha scritto un utente su X, commentando negativamente questa scelta di scaletta. In questo senso, forse, Tim Summer Hits potrebbe prendere esempio da Battiti Live su Canale 5 che, distribuisce meglio le varie performance, con un’alternanza che crea più ritmo e non stanca lo spettatore. Commenti più tiepidi anche per Arisa: il suo look e la sua Rugiada non hanno lasciato particolarmente il segno, tanto da spingere qualcuno a scrivere che per l’artista lucana "ci vorrebbe un altro autore".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Tim Summer Hits: commenti entusiasti per Annalisa, Mango e Mengoni
Una scelta che, invece, è piaciuta molto al pubblico da casa, è stata quella di far esibire in successione Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d’amore e, subito dopo, Annalisa con Canzone estiva. Il belcanto italiano e brani che si discostano dal "copia incolla" delle hit estive a cui siamo abituati hanno colpito positivamente i telespettatori. I tre rappresentano una certezza assoluta nel panorama musicale italiano e vederli in questa sequenza è stata davvero una strategia azzeccata dagli autori di Tim Summer Hits 2026. Ci sono stati molti commenti positivi anche per la coppia Emma e Fabri Fibra, che con il brano Antidroga ha colpito il pubblico, proponendo ai fan un brano leggero e godibile.
Potrebbe interessarti anche
Tim Summer Hits: Angelina Mango in lacrime e Arisa "maleducata". La puntata con Conti e Delogu scuote il popolo del web: "Imbarazzante"
Tim Summer Hits: Angelina Mango in lacrime emoziona il pubblico, Emma conquista i so...
Tim Summer Hits 2026, anticipazioni stasera 17 luglio: in scaletta Angelina Mango e Marco Mengoni. Tutti i dettagli dello show musicale
Stasera 17 luglio torna il Tim Summer Hits, l'evento musicale condotto da Carlo Cont...
Tim Summer Hits 2026, pagelle: la vera hit è Andrea Delogu (9), Angelina Mango ci mette il cuore (8). Ma la scaletta è un sonoro flop (4)
Su Rai 1 è partita la nuova edizione di Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Del...
Tim Summer Hits, show al debutto e sorpresa di Angelina Mango (con Mengoni). E Malgioglio annuncia: “Mi sono sposato”
Nella prima serata della nuova edizione dell’evento musicale condotto da Carlo Conti...
Tim Summer Hits 2026, le anticipazioni della seconda serata: chi canta, scaletta, ospiti e dove vederlo
Da Elettra Lamborghini a Malgioglio e Achille Lauro: sul palco di piazza del Popolo ...
Tim Summer Hits 2026, cast stellare su Rai 1: oltre 80 artisti sul palco da Emma a Sal Da Vinci. E Achille Lauro annuncia una sorpresa
Tim Summer Hits, il cast è da record: più di 80 artisti pronti a infiammare l’estate...
Tim Summer Hits 2026, Andrea Delogu ‘accende’ il palco con Nikita Perotti (e manda i fan in delirio). Cos’è successo nell'ultima serata
Ieri, nell'ultima serata dell'evento romano, la conduttrice ha danzato di nuovo con ...
Angelina Mango e Marco Mengoni si prendono l'estate con Canto d'amore, ma saltano Battiti Live e Tim Summer Hits: perché
Dalla hit virale alla sparizione dai grandi palchi estivi: il caso Angelina Mango–Ma...