Stessi artisti, stesse esibizioni e zero sorpresa: gli eventi musicali dell'estate hanno perso la loro identità. E il confronto con il Festivalbar è sempre più impietoso

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L’estate italiana continua a essere scandita da grandi show musicali, ma qualcosa sembra essersi inceppato. Tra Tim Summer Hits e Battiti Live, il pubblico si ritrova davanti agli stessi artisti, alle stesse hit e alle stesse performance nel giro di poche ore.

Perché gli show musicali estivi non riescono più a essere un evento

Il risultato è un gigantesco déjà-vu che finisce per spegnere l’effetto evento. E il confronto con il Festivalbar, capace di unire musica italiana e grandi star internazionali, diventa inevitabile.