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Tim Summer Hits 2026, anticipazioni stasera 17 luglio: in scaletta Angelina Mango e Marco Mengoni. Tutti i dettagli dello show musicale

Stasera 17 luglio torna il Tim Summer Hits, l'evento musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Ecco le anticipazioni

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Rai Play

Tim Summer Hits riprende la sua corsa e torna in tv con l’edizione 2026. Il tradizionale appuntamento estivo, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, va in onda a partire da questa sera 17 luglio. Lo show ha avuto luogo in Piazza del Popolo a Roma e assume le vesti di un vero e proprio jukebox con alcune delle canzoni più ascoltate di questa estate, con la presenza di migliaia di spettatori.

Le anticipazioni di Tim Summer Hits 2026

Lo spettacolo musicale torna per il suo quinto anno consecutivo e, ancora una volta, diventa un punto di riferimento per l’estate televisiva italiana. Carlo Conti e Andrea Delogu hanno infatti accolto alcuni degli artisti più apprezzati della musica italiana, che hanno mostrato sul palco performance live, oltre che grandi collaborazioni con altri colleghi.
In Piazza del Popolo (Roma) ci sono tra l’altro stati diversi concerti gratuiti, trasformati tutti in appuntamenti televisivi in onda su Rai 1. L’evento viene inoltre seguito da Rai Radio 2, al cui timone c’è Nicol Angelozzi che si collega con il backstage e che organizza interviste e contenuti esclusivi, tutti dedicati agli artisti presenti. Stasera 17 luglio c’è la prima puntata del Tim Summer Hits; dopodiché i prossimi appuntamenti sono stati fissati per martedì 21 luglio, venerdì 24 e venerdì 31 luglio. Il 7 agosto andrà invece in onda lo speciale Il meglio di Tim Summer Hits.

Tim Summer Hits 2026, i cantanti di stasera

Durante il primo appuntamento con il famoso show musicale, arriveranno alcuni degli artisti più amati. Ecco l’elenco:

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Angelina Mango e Marco Mengoni
Anna
Annalisa
Arisa
Ditonellapiaga
Fred De Palma
Emis Killa
Emma
Fabri Fibra
Fulminacci
Gaia
Irama
Noemi
Pinguini Tattici Nucleari
Sal Da Vinci
Samurai Jay
Sayf
Serena Brancale
The Bausa
The Kolors
Tommaso Paradiso

Non mancheranno inoltre momenti di intrattenimento, oltre che iniziative che sono state realizzate dal Tim AI Data Lab. L’evento musicale può inoltre essere visto a partire dalle 21.30 su Rai 1 ogni venerdì. Le puntate sono anche visibili in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Rai Play.

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