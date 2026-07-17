Tim Summer Hits 2026, anticipazioni stasera 17 luglio: in scaletta Angelina Mango e Marco Mengoni. Tutti i dettagli dello show musicale
Stasera 17 luglio torna il Tim Summer Hits, l'evento musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Ecco le anticipazioni
Tim Summer Hits riprende la sua corsa e torna in tv con l’edizione 2026. Il tradizionale appuntamento estivo, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, va in onda a partire da questa sera 17 luglio. Lo show ha avuto luogo in Piazza del Popolo a Roma e assume le vesti di un vero e proprio jukebox con alcune delle canzoni più ascoltate di questa estate, con la presenza di migliaia di spettatori.
Le anticipazioni di Tim Summer Hits 2026
Tim Summer Hits 2026, i cantanti di stasera
Durante il primo appuntamento con il famoso show musicale, arriveranno alcuni degli artisti più amati. Ecco l’elenco:
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Angelina Mango e Marco Mengoni
Anna
Annalisa
Arisa
Ditonellapiaga
Fred De Palma
Emis Killa
Emma
Fabri Fibra
Fulminacci
Gaia
Irama
Noemi
Pinguini Tattici Nucleari
Sal Da Vinci
Samurai Jay
Sayf
Serena Brancale
The Bausa
The Kolors
Tommaso Paradiso
Non mancheranno inoltre momenti di intrattenimento, oltre che iniziative che sono state realizzate dal Tim AI Data Lab. L’evento musicale può inoltre essere visto a partire dalle 21.30 su Rai 1 ogni venerdì. Le puntate sono anche visibili in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Rai Play.
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