Tim Summer Hits 2026, cast stellare su Rai 1: oltre 80 artisti sul palco da Emma a Sal Da Vinci. E Achille Lauro annuncia una sorpresa Tim Summer Hits, il cast è da record: più di 80 artisti pronti a infiammare l’estate. Attesa per la sorpresa di Achille Lauro dopo l'Olimpico

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Ufficio Stampa Sal Da Vinci/ RaiPlay

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Su Rai 1 torna l’appuntamento estivo con i Tim Summer Hits. Carlo Conti e Andrea Delogu hanno presentato oggi, martedì 16 giugno, la nuova edizione della kermesse musicale. Le serate verranno registrate prossimamente a Piazza del Popolo: domenica 21 giugno, lunedì 22 giugno, martedì 23 giugno e mercoledì 24 giugno. Vediamo il cast e le novità previste.

Tim Summer Hits: il cast dell’evento su Rai 1 con Carlo Conti e Andrea Delogu

Sul palco si esibiranno più di 80 artisti musicali con la conduzione di un duo ormai consolidato. Si tratta di Carlo Conti, reduce da Sanremo 2026 e Dalla Strada al Palco – Special e Andrea Delogu, che in questi al giorni è al cinema nella pellicola Innamorarsi e altre pessime idee. Tra i nomi degli artisti presenti figurano Achille Lauro (per il quale è stata annunciata una sorpresa speciale "pensata anche per chi non ha potuto assistere al concerto all’Olimpico"), Aiello, Alex Britti, Angelica Bove, Anna Tatangelo, Annalisa, Arisa, Baby K, Bambole Di Pezza, Benji & Fede, Chiello, Clara, Clementino, Cristiano Malgioglio, Delia, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elena D’Elia, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ernia, Fabrizio Moro, Fedez, Frah Quintale, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Fulminacci, Gaia, Gio Evan, Giusy Ferreri, Il Tre, Irama e J-Ax. Ma non finisce qui.

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Tim Summer Hits: il resto del cast e novità nel backstage dell’evento a Piazza del Popolo

A completare il ricco cast saranno anche LDA e Aka 7even, Leo Gassmann, Levante, Lorenzo Salvetti, Ludwig insieme a Il Pagante, Malika Ayane, Mara Sattei, Marco Masini, Mari Froes, Maria Antonietta e Colombre, Merk & Kremont, Michele Bravi, Myss Keta, Mr. Rain, Nayt, Negramaro, Nicolò Filippucci, Noemi, Orietta Berti affiancata da Il Rosso e Iaem, Paola Iezzi, Paola Turci, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rkomi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sangiovanni, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, Skt The Bausa, The Kolors, Tommaso Paradiso, recentemente convolato a nozze con Carolina Sansoni, Tormento, Tredici Pietro, Trigno e Welo. L’evento sarà trasmesso in contemporanea sia su Rai 1 che su Rai Radio 2. Saranno realizzati dei collegamenti esclusive, delle interviste e dei momenti che arricchiranno lo spettacolo previsto sul grande palco di Piazza del Popolo. I momenti dietro le quinte con gli artisti saranno affidati a Nick Angelozzi e i contenuti saranno disponibili on demand su RaiPlay. La messa in onda è prevista per il mese di luglio, probabilmente in concomitanza con le puntate di Battiti Live su Canale 5. l’estate della musica italiana è appena cominciata e si preannuncia una stagione scoppiettante tra hit e annunci a sorpresa.

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