Tim Summer Hits 2026, le anticipazioni della seconda serata: chi canta, scaletta, ospiti e dove vederlo
Da Elettra Lamborghini a Malgioglio e Achille Lauro: sul palco di piazza del Popolo va in scena il secondo appuntamento condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu
Torna Tim Summer Hits. Oggi martedì 21 luglio 2026, infatti, va in scena il secondo appuntamento dell’evento musicale dell’estate condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Nella suggestiva cornice di piazza del Popolo a Roma stasera si alterneranno sul palco alcuni degli artisti più in voga del panorama italiano per cantare i grandi successi di questa stagione. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Rai 1. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.
Tim Summer Hits 2026, le anticipazioni della seconda serata
Prosegue l’appuntamento con Tim Summer Hits 2026, lo show musicale dell’estate che questa sera torna in prima serata su Rai 1. Alla conduzione, ovviamente, ci saranno Andrea Delogu e Carlo Conti, pronti ad accompagnare il pubblico in una nuova serata all’insegna della musica italiana con alcuni dei protagonisti più amati del panorama pop, rap e non solo. La seconda puntata, registrata nelle scorse settimane a piazza del Popolo a Roma, prenderà il via su Rai 1 alle 21:30. Lo spettacolo proporrà una lunga sequenza di esibizioni dal vivo con i grandi successi del momento e i brani che stanno animando questa stagione, ma non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento. Sul palco della città capitolina si riuniranno infatti artisti di tutte le generazioni, per una serata jukebox all’insegna delle hit che stanno accompagnando l’estate.
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Gli artisti protagonisti della seconda puntata: chi canta, la scaletta completa
In occasione del secondo appuntamento di Tim Summer Hits sul palco di piazza del Popolo vedremo:
- Achille Lauro
- Alex Britti
- Benji & Fede
- Cristiano Malgioglio
- Elettra Lamborghini
- Emma
- Ernia
- Francesco Gabbani
- J-Ax
- LDA & Aka 7even
- Negramaro
- Nicolò Filippucci
- Noemi
- Paola Iezzi
- Raf
- Rkomi
- Rocco Hunt
- Sayf
- Tormento
- Tredici Pietro
Quando e dove vedere Tim Summer Hits in tv e streaming (martedì 21 giugno 2026): il cambio di programmazione e il nuovo calendario
La seconda serata di Tim Summer Hits va in onda stasera in tv su Rai 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming gratuito live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma RaiPlay tramite app o sito ufficiale.
Dopo l’appuntamento eccezionalmente programmato di martedì, il calendario tornerà alla consueta collocazione del venerdì sera: le prossime puntate sono previste per il prossimo 24 luglio e il 31 luglio, mentre il 7 agosto sarà trasmesso lo speciale conclusivo con il meglio di questa edizione.
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