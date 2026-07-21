Tim Summer Hits 2026, le anticipazioni della seconda serata: chi canta, scaletta, ospiti e dove vederlo Da Elettra Lamborghini a Malgioglio e Achille Lauro: sul palco di piazza del Popolo va in scena il secondo appuntamento condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Torna Tim Summer Hits. Oggi martedì 21 luglio 2026, infatti, va in scena il secondo appuntamento dell’evento musicale dell’estate condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Nella suggestiva cornice di piazza del Popolo a Roma stasera si alterneranno sul palco alcuni degli artisti più in voga del panorama italiano per cantare i grandi successi di questa stagione. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Rai 1. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Tim Summer Hits 2026, le anticipazioni della seconda serata

Prosegue l’appuntamento con Tim Summer Hits 2026, lo show musicale dell’estate che questa sera torna in prima serata su Rai 1. Alla conduzione, ovviamente, ci saranno Andrea Delogu e Carlo Conti, pronti ad accompagnare il pubblico in una nuova serata all’insegna della musica italiana con alcuni dei protagonisti più amati del panorama pop, rap e non solo. La seconda puntata, registrata nelle scorse settimane a piazza del Popolo a Roma, prenderà il via su Rai 1 alle 21:30. Lo spettacolo proporrà una lunga sequenza di esibizioni dal vivo con i grandi successi del momento e i brani che stanno animando questa stagione, ma non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento. Sul palco della città capitolina si riuniranno infatti artisti di tutte le generazioni, per una serata jukebox all’insegna delle hit che stanno accompagnando l’estate.

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Gli artisti protagonisti della seconda puntata: chi canta, la scaletta completa

In occasione del secondo appuntamento di Tim Summer Hits sul palco di piazza del Popolo vedremo:

Achille Lauro

Alex Britti

Benji & Fede

Cristiano Malgioglio

Elettra Lamborghini

Emma

Ernia

Francesco Gabbani

J-Ax

LDA & Aka 7even

Negramaro

Nicolò Filippucci

Noemi

Paola Iezzi

Raf

Rkomi

Rocco Hunt

Sayf

Tormento

Tredici Pietro

Quando e dove vedere Tim Summer Hits in tv e streaming (martedì 21 giugno 2026): il cambio di programmazione e il nuovo calendario

La seconda serata di Tim Summer Hits va in onda stasera in tv su Rai 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming gratuito live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma RaiPlay tramite app o sito ufficiale.

Dopo l’appuntamento eccezionalmente programmato di martedì, il calendario tornerà alla consueta collocazione del venerdì sera: le prossime puntate sono previste per il prossimo 24 luglio e il 31 luglio, mentre il 7 agosto sarà trasmesso lo speciale conclusivo con il meglio di questa edizione. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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