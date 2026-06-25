Tim Summer Hits 2026, Andrea Delogu ‘accende’ il palco con Perotti (e manda i fan in delirio). Cos’è successo Ieri, nell'ultima serata dell'evento romano, la conduttrice ha danzato di nuovo con il compagno di Ballando. Una sorpresa inattesa orchestrata per lei da Carlo Conti.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Tim Summer Hits 2026 ha chiuso ieri sera il suo lungo abbraccio musicale a Piazza del Popolo. Con una quarta serata che è stata un vero concentrato di hit estive e momenti da pelle d’oca. Sul palco, davanti alla Fontana della Dea Roma e alle pendici del Pincio, si sono alternati alcuni dei nomi più ‘caldi’ della stagione, da Irama a Sal Da Vinci. Ma il momento che ha mandato il pubblico in delirio è arrivato quando Andrea Delogu ha ritrovato, a sorpresa, Nikita Perotti, il maestro con cui ha trionfato a Ballando con le Stelle. Il loro ritorno in pista (un regalo con lo ‘zampino’ di Carlo Conti) ha trasformato la chiusura del festival in una sorta di sequel emozionante del dance show. E ancora una volta i fan hanno sperato in un momento di tenerezza tra i due amici. Ecco tutti i dettagli.

Tim Summer Hits 2026, l’ultima serata romana (a suon di musica e tormentoni)

Ieri la quarta serata del Tim Summer Hits 2026, evento ormai canonico dell’estate italiana, ha visto una successione di talenti da brividi sul palco di Piazza del Popolo. Partendo da Irama, che ha aperto lo show, e poi passando per Alex Britti, Benji & Fede, Angelica Bove, Anna Tatangelo, Baby K, la sorpresa di Sanremo Chiello. E ancora, si sono esibiti il veterano Ermal Meta, il volto di X Factor Francesco Gabbani, poi Fedez, Francesco Renga, Giusy Ferreri, Leo Gassmann, Gaia, Gio Evan, Ludwig.

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E non è mancata la quota di leggerezza, con Myss Keta, Il Pagante, Il Rosso, l’amatissima Orietta Berti. Per non parlare del nuovo idolo di Napoli (e non solo) Sal Da Vinci, ma anche di IAEM, Paola Iezzi, Paola Turci, SKT, Trigno e Welo. Insomma un mix di generazioni e stili, gestito alla perfezione da Andrea Delogu e Carlo Conti sul palco.

La piazza, gremita e a ingresso gratuito, ha visto arrivare pubblico di ogni età, con tanti giovanissimi già sotto al palco dal mattino. Tre ore di spettacolo eccezionale tra cori, selfie, telefonini alzati e il clima da grande raduno pop che è il marchio di fabbrica del format. Ora l’attesa è tutta per il passaggio in televisione. L’evento, infatti, sarà montato e portato su Rai 1 in prima serata il 17, 21, 24 e 31 luglio, con un ‘best of’ finale il 7 agosto che raccoglierà i momenti più forti dell’edizione.

Il ballo a sorpresa di Andrea Delogu e Nikita Perotti

Il vero colpo di scena della serata, però, è arrivato quando la scaletta ha lasciato spazio a un intermezzo non musicale, ma coreografico. Sul palco è salito Nikita Perotti, il ballerino che lo scorso autunno ha fatto coppia con Andrea Delogu a Ballando con le Stelle fino alla vittoria finale. Una presenza inattesa, almeno per la conduttrice: "Abbiamo confabulato alle tue spalle per preparare questa sorpresa", ha confessato Carlo Conti svelando il retroscena.

A quel punto, la piazza ha capito subito cosa stava per succedere: Delogu e Perotti sono tornati a essere una coppia per un ballo sulle note di "Come mai" degli 883, lo stesso brano che nella seconda puntata di Ballando aveva permesso loro di conquistare la giuria. Grazie anche a una complicità che aveva alimentato per mesi voci di un flirt mai confermato.

Sul palco di Tim Summer Hits, quella coreografia è diventata una sorta di revival tenerissimo. E ancora una volta c’è chi ha sperato in un momento romantico tra i due. Che però si sono limitati a danzare e ‘volare’ accompagnati dalla voce di Max Pezzali. Ma già questo è stato un regalo speciale.

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