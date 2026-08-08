Tim Summer Hits 2026, le canzoni non bastano: "Vogliamo di più". Il web fa squadra per Andrea Delogu: c'entra anche Stefano De Martino Le canzoni e gli ascolti non hanno acceso l'entusiasmo quanto Andrea Delogu: puntata dopo puntata il web ha fatto squadra e lanciato un messaggio preciso alla Rai

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L’edizione 2026 di Tim Summer Hits si chiude decisamente nel nome di Andrea Delogu. La conduttrice è ormai una garanzia. Prima al fianco di Stefano De Martino, poi di Nek e adesso di Carlo Conti, conduce egregiamente lo show estivo da Piazza del Popolo a Roma. Un’edizione che non ha registrato ascolti brillanti. Le quattro puntate inedite hanno chiuso con un 16% di share e meno di due milioni di spettatori. Al di là delle varie falle evidenziate nel corso di queste settimane, il popolo del web ha un’unica certezza e, appunto, si chiama Andrea Delogu.

Tim Summer Hits sotto il segno di Andrea Delogu. Il web è impazzito: "Datele Sanremo"

Sin dalla prima puntata della kermesse estiva di Rai 1, il popolo del web ha dedicato elogi, post e meme alla conduzione di Andrea Delogu. Spontanea, allegra e senza troppe sovrastrutture, ha dimostrato ancora una volta di meritare molto di più. Qui non si tratta di disprezzare una manifestazione come Tim Summer Hits. Il punto è che la gente vorrebbe un volto pop, ma allo stesso tempo professionale e capace come la Delogu, in occasioni diverse. Una su tutte?

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Il Festival di Sanremo, ma anche un talk nel weekend o uno show in prima serata, magari nei palinsesti autunnali e invernali. La conduttrice è una delle poche in grado di ricordare la televisione di una volta, ovvero quella del varietà e dei programmi musicali, ma con uno spirito leggero e contemporaneo. Puntata dopo puntata, il web ha fatto squadra. Al centro del dibattito non ci sono state soltanto le canzoni, gli artisti o le performance, ma soprattutto la conduttrice. Il messaggio è diventato sempre più chiaro: "Serve di più, vogliamo di più". Non necessariamente perché Tim Summer Hits non sia il suo posto, ma perché sembra ormai evidente che Andrea Delogu abbia le caratteristiche per occupare spazi televisivi molto più ambiziosi.

Il web fa squadra e lancia la missione: "Delogu a Sanremo", l’appello arriva anche durante Tim Summer Hits

C’è addirittura chi chiede un Festival di Sanremo affidato totalmente ad Andrea Delogu. La conduttrice ha infatti cominciato in radio e la sua esperienza e dimestichezza con la musica le permetterebbero benissimo di ricoprire anche un ruolo nella selezione degli artisti, fino ad arrivare, perché no, alla direzione artistica della kermesse. Un’ipotesi che, al momento, resta naturalmente tale, ma che restituisce bene la misura dell’entusiasmo generato dalla conduttrice.

Tornando a Tim Summer Hits, però, il suo contributo è stato prezioso anche in termini di intrattenimento. Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle e l’ottima complicità con il maestro Nikita Perotti, Delogu ha anche ballato moltissimo, sia in coreografie preparate sia nel backstage, beccata ogni tanto dalle telecamere di Piazza del Popolo tra una performance e l’altra. I Tim Summer Hits avranno anche chiuso in maniera non proprio brillante, ma una cosa è certa: il bilancio più rumoroso, almeno sui social, sembra essere quello legato ad Andrea Delogu. Gli italiani sono sempre più pazzi di lei e il messaggio del web sembra ormai inequivocabile. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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