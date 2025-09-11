Tim Music Awards (12 settembre), le pagelle: Laura Pausini delude (6), Eros Ramazzotti e Giorgia da brividi (10), Vanessa Incontrada in grandissima forma (8) Top e flop e promossi e bocciati della prima puntata della grande kermesse musicale di Raiuno

Primo appuntamento questa sera, venerdì 12 settembre, su Raiuno, con i Tim Music Awards, i premi destinati agli artisti che si sono distinti quest’anno nella musica italiana. A presentare l’evento, nuovamente, la collaudata coppia formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che ha aperto le danze sul celebre palco dell’Arena di Verona. Tra ospiti affermati da anni e nuove leve del panorama musicale italiano, la serata ha offerto momenti intensi e performance varie. Non tutti, però, hanno lasciato il segno allo stesso modo. Alcuni artisti hanno conquistato il pubblico, altri meno. Ecco i voti della prima serata trasmessa in diretta venerdì 12 settembre 2025.

Tim Music Awards (12 settembre), le pagelle della prima puntata

Vanessa Incontrada in forma smagliante– voto 8 -E’ ormai una presenza fissa ai Tim Music Awards, dove da diversi anni affianca Carlo Conti alla conduzione dell’evento musicale. L’amatissima artista spagnola, perfettamente a suo agio in questo ruolo, ha confermato ancora una volta il suo carisma e la sua spontaneità sul palco. Tuttavia, proprio perché si trova in un contesto che le è familiare, ci si aspettava da lei un pizzico di audacia in più, almeno sul piano dello stile. Sebbene appaia sempre solare e affascinante, il look scelto per l’occasione è risultato piuttosto semplice e poco incisivo. Nonostante ciò, Vanessa resta un esempio di eleganza autentica e naturalezza disarmante, qualità che continuano a conquistarle il favore del pubblico. Vanessa appare in forma, sicuramente dimagrita, tanto che coloro che prima l’avevano criticata ora restano a guardare, muti.

Laura Pausini, che delusione – voto 6– Arriva per presentare il brano "La mia storia tra le dita" ma durante l’esibizione commette delle imprecisioni, si sentono delle stonature. Al termine, ringrazia Gianluca Grignani autore del brano: "E’ un grande e io sono onorata di cantare questo brano". Peccato che ci sono canzoni che non possono avere altri interpreti e questa è una di quelle. Laura non è sembrata stasera particolarmente in forma ma la perdoniamo. Una menzione particolare merita il suo look: un vestito di pelle che valorizza il suo fisico e che la rende anche più giovane.

Marco Mengoni arriva dritto al cuore– voto 9 – Entra sul palco, circondato da ballerini e si esibisce prima nel singolo "Sto bene al mare", poi canta "No stress" mandando in visibilio il pubblico. È talmente bello e bravo che può fare qualunque cosa, non sbaglia mai un colpo. Nel ricevere il premio, si emoziona e parla di un tour che ricalca la sua storia fatta di cadute e difficoltà. Marco, sei davvero uno splendore anche nella tua fragilità. Ti si vuole bene, ecco.

Olly fuoriclasse – voto 8 – Olly ha infiammato il palco con una carica travolgente, confermandosi tra gli artisti più amati del momento. Dopo il trionfo all’ultimo Festival di Sanremo, è diventato l’interprete maschile più ascoltato dell’anno. "È un periodo intenso, ma con un’accoglienza così cosa vuoi dire?", ha commentato salendo sul palco per ritirare ben sei premi. Poi ha promesso al pubblico: "Stasera vi regalo una sorpresa". E così è stato: ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo, Questa domenica, cantato in coro dai fan presenti. Carlo Conti, entusiasta, non ha trattenuto i complimenti: "Sei davvero una forza". Che stia già pensando di tornare in gara a Sanremo il prossimo anno?

Eros Ramazzotti e Giorgia da brividi – voto 10 – Hanno duettato insieme sulle note del brano "Quanto amore sei". Eros Ramazzotti ha arricchito il brano, tutt’altro che facile da interpretare, con un’intensità profonda e personale. La perfetta combinazione tra controllo vocale e sentimento ha reso l’esibizione in pieno stile Giorgia, che ancora una volta si conferma tra le voci più straordinarie e toccanti della musica italiana. La scelta di Ramazzotti di condividere il palco con lei si è rivelata vincente, dimostrando quanto apprezzi il talento e la sensibilità della collega. Il risultato? Un duetto ricco di atmosfera, emozione e una dolcezza che ha incantato il pubblico.

Max Pezzali icona generazionale – voto 10 – Max è la colonna sonora di chi è cresciuto dagli anni ’90 in poi. I suoi brani uniscono nonni e nipoti in un unico grande coro pop. Nonostante il successo eterno, conserva un’autenticità rara: si stupisce ancora degli applausi, come fosse la prima volta. La sua umiltà disarmante è parte del suo fascino. Sempre vero, mai sopra le righe. "Vedere che le canzoni sono così vissute mi riempie di orgoglio e riconoscenza. Al di là dei numeri mi fa impressione l’affetto del pubblico", sono le sue parole nel ricevere il premio.

Annalisa incanta – voto 7 – Sempre più padrona del palco, Annalisa unisce eleganza e sensualità con naturalezza. La sua voce, potente e raffinata, resta una delle più riconoscibili e apprezzate del panorama musicale italiano. Il look audace conquista, ma è il talento a fare la differenza. In continua evoluzione, ma mai fuori rotta.

Tananai un po’ fiacco- voto 6,5 – L’ultima posizione a Sanremo sembra ormai solo un lontano ricordo. Oggi Tananai è un artista maturo e apprezzato, ma continua a portare nel cuore chi lo ha sostenuto fin dall’inizio. Il legame con il pubblico è il motore della sua musica, e ad ogni live cerca di restituire quell’affetto con autenticità. Sul palco interpreta con grande energia Bella Madonnina, cantandola con tutto sé stesso. "Ora voglio scrivere nuova musica senza prendere in giro chi mi ascolta", dice Tananai nel ricevere i premi.

Andrea Pucci non fa ridere – voto 5 – Tenta di essere provocatorio, ma resta intrappolato in uno stile comico che sa di vecchio, fatto di battute logore e dinamiche viste e riviste. Il suo umorismo, più che graffiare, stanca. Tra riferimenti fuori tempo massimo e toni volutamente sopra le righe, scivola spesso nel grossolano. La verve c’è, ma il repertorio andrebbe aggiornato. Rimandato con urgenza di rinnovamento.

Antonello Venditti maestro senza età – voto 10 – Un’icona senza tempo capace di parlare al cuore di ogni generazione. La sua esibizione sulle note di Notte prima degli esami è un tuffo collettivo nella memoria e nei sogni. La sua voce, inconfondibile, si mescola a migliaia di cori dal pubblico, creando un momento di pura magia. Tra nostalgia, emozione e speranza, Venditti riesce a essere attuale senza rincorrere mode. È la colonna sonora di chi cresce, ricorda o aspetta il suo momento.

Gaia sexy– voto 8,5 – Sensuale e sicura di sé, Gaia continua a brillare con uno stile che unisce eleganza e audacia. Sul palco dei Tim Music Awards ha scelto un abito nero leggero e trasparente, che ha messo in risalto la sua personalità decisa. I dettagli in pizzo e la chioma libera hanno aggiunto una nota selvaggia e affascinante al look. Ormai ci ha abituati a outfit audaci, ma riesce sempre a sorprendere con classe. Fascino naturale e stile inconfondibile.

