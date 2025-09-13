Carlo Conti chiude i Tim Music Awards 2025, ultimo show su Rai 1: anticipazioni, chi canta e scaletta di stasera
Da Fiorella Mannoia a Lazza, dai Pooh a Fabri Fibra: ecco chi illuminerà il palco dei Tim Music Awards 2025 stasera 13 settembre 2025: tutte le anticipazioni e i premi.
Dopo il successo della prima serata andata in onda ieri, venerdì 12 settembre su Rai 1, stasera tutto è pronto per il secondo e ultimo appuntamento dei Tim Music Awards (giunto alla diciannovesima edizione), condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Un attesissimo evento che ogni anno celebra la grande musica, i brani più ascoltati e gli artisti dal vivo. Tanti i premi e i riconoscimenti assegnati dalla splendida cornice dell’Arena di Verona. Di seguito, tutte le anticipazioni.
Tim Music Awards, anticipazioni stasera (13 settembre 2025): scaletta cantanti
I Tim Music Awards 2025 tornano anche stasera con la seconda serata (e anche l’ultima, purtroppo). Un evento che celebra la musica italiana, trasmesso su Rai 1 dall’Arena di Verona. A condurre Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per la quattordicesima volta insieme sul palco. Lo show, prodotto da FriendsTv per Rai, sarà seguito anche da Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana. La seconda serata vedrà alternarsi sul palco artisti come Marco Masini, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia, e nomi emergenti come Alfa, Lazza, The Kolors, Irama, nayt, Papa V & Fritu, Nerissima Serpe, insieme a leggende come i Pooh e Umberto Tozzi, e performance di Fabri Fibra, Brunori Sas, Lucio Corsi e Mario Biondi. Spazio anche alla comicità con Andrea Pucci ed Enrico Brignano. Qui sotto, troverete la scaletta completa dei cantanti che si esibiranno:
- Achille Lauro
- Alfa
- Anna
- Annalisa
- Antonello Venditti
- Astro
- Bresh
- Brunori SAS
- Elodie
- Eros Ramazzotti
- Fabri Fibra
- Fedez
- Fiorella Mannoia
- Gaia
- Gigi D’Alessio
- Giorgia
- Guè
- Il Volo
- Irama
- Laura Pausini
- Lazza
- Ligabue
- Luchè
- Lucio Corsi
- Marco Masini
- Marco Mengoni
- Mario Biondi
- Max Pezzali
- Nayt
- Olly
- Papa V
- Nerissima Serpe
- Fritu
- Pinguini Tattici Nucleari
- Pooh
- Rose Villain
- Tananai
- The Kolors
- Umberto Tozzi
I premi che verranno assegnati durante la seconda puntata
Oltre alle esibizioni, verranno assegnati anche i premi. Verranno, infatti, premiati album certificati Oro, Platino e Multiplatino, singoli più ascoltati e scaricati, tour con oltre 100, 200 e 300 mila spettatori (certificati SIAE) e Premi Speciali agli artisti più influenti dell’anno.
I premi e i vincitori della prima puntata (ieri 12 settembre)
In questo paragrafo, invece, troverete tutti i premi e i vincitori assegnati nella puntata di ieri, venerdì 12 settembre 2025:
- Premio Live World Tour a Laura Pausini
- Premio Live Diamante a Marco Mengoni
- Premio Speciale EarOne AirPlay a Eros Ramazzotti, primo Artista del 2025 a debuttare alla #1 in radio
- Premio Speciale SIAE a Eros Ramazzotti per i 40 anni di Terra Promessa
- Premio Live platino a Olly
- Premio platino singolo a Balorda nostalgia a Olly
- Premio platino singolo Per due come noi a Olly
- Premio platino singolo per Scarabocchi a Olly
- Premio platino singolo per Quei ricordi là a Olly
- Premio platino album Tutta vita a Olly
- Premio speciale per l’anniversario di Buon Compleanno Elvis a Ligabue
- Premio speciale Assoconcerti per il live a Ligabue
- Premio Live a Il Volo
- Premio Live platino a Max Pezzali
- Premio Tim Summer Hits per Maschio ad Annalisa
- Premio live diamante ai Pinguini Tattici Nucleari
- Premio platino album Hello World ai Pinguini Tattici Nucleari
- Premio platino singolo Magari ma muori ai Pinguini Tattici Nucleari
- Premio platino singolo Islanda ai Pinguini Tattici Nucleari
- Premio live oro a Tananai
- Premio platino album Calmocobra a Tananai
- Premio speciale EarOne artista italiano più ascoltato a Tananai
- Premio oro album Radio Vega a Rose Villain
- Premio platino singolo Fuorilegge a Rose Villain
- Premio platino album Tropico del Capricorno a Guè
- Premio oro live ad Antonello Venditti
- Premio Arena di Verona Diva ad Antonello Venditti
- Premio platino singolo Battito a Fedez
- Premio platino singolo Chiamo io chiami tu a Gaia
- Premio platino album Il mio lato peggiore a Luchè
- Premio platino album La Bella vita ad Artie 5ive
- Premio platino album Astro – Astro
Dove vedere in tv e in streaming Tim Music Awards
La seconda serata va in onda sabato 13 settembre dalle 21:40 su Rai 1, ma è visibile in streaming anche su RaiPlay e sui canali social ufficiali dello show.
