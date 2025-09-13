Carlo Conti chiude i Tim Music Awards 2025, ultimo show su Rai 1: anticipazioni, chi canta e scaletta di stasera Da Fiorella Mannoia a Lazza, dai Pooh a Fabri Fibra: ecco chi illuminerà il palco dei Tim Music Awards 2025 stasera 13 settembre 2025: tutte le anticipazioni e i premi.

Dopo il successo della prima serata andata in onda ieri, venerdì 12 settembre su Rai 1, stasera tutto è pronto per il secondo e ultimo appuntamento dei Tim Music Awards (giunto alla diciannovesima edizione), condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Un attesissimo evento che ogni anno celebra la grande musica, i brani più ascoltati e gli artisti dal vivo. Tanti i premi e i riconoscimenti assegnati dalla splendida cornice dell’Arena di Verona. Di seguito, tutte le anticipazioni.

Tim Music Awards, anticipazioni stasera (13 settembre 2025): scaletta cantanti

I Tim Music Awards 2025 tornano anche stasera con la seconda serata (e anche l’ultima, purtroppo). Un evento che celebra la musica italiana, trasmesso su Rai 1 dall’Arena di Verona. A condurre Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per la quattordicesima volta insieme sul palco. Lo show, prodotto da FriendsTv per Rai, sarà seguito anche da Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana. La seconda serata vedrà alternarsi sul palco artisti come Marco Masini, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia, e nomi emergenti come Alfa, Lazza, The Kolors, Irama, nayt, Papa V & Fritu, Nerissima Serpe, insieme a leggende come i Pooh e Umberto Tozzi, e performance di Fabri Fibra, Brunori Sas, Lucio Corsi e Mario Biondi. Spazio anche alla comicità con Andrea Pucci ed Enrico Brignano. Qui sotto, troverete la scaletta completa dei cantanti che si esibiranno:

Achille Lauro

Alfa

Anna

Annalisa

Antonello Venditti

Astro

Bresh

Brunori SAS

Elodie

Eros Ramazzotti

Fabri Fibra

Fedez

Fiorella Mannoia

Gaia

Gigi D’Alessio

Giorgia

Guè

Il Volo

Irama

Laura Pausini

Lazza

Ligabue

Luchè

Lucio Corsi

Marco Masini

Marco Mengoni

Mario Biondi

Max Pezzali

Nayt

Olly

Papa V

Nerissima Serpe

Fritu

Pinguini Tattici Nucleari

Pooh

Rose Villain

Tananai

The Kolors

Umberto Tozzi

I premi che verranno assegnati durante la seconda puntata

Oltre alle esibizioni, verranno assegnati anche i premi. Verranno, infatti, premiati album certificati Oro, Platino e Multiplatino, singoli più ascoltati e scaricati, tour con oltre 100, 200 e 300 mila spettatori (certificati SIAE) e Premi Speciali agli artisti più influenti dell’anno.

I premi e i vincitori della prima puntata (ieri 12 settembre)

In questo paragrafo, invece, troverete tutti i premi e i vincitori assegnati nella puntata di ieri, venerdì 12 settembre 2025:

Premio Live World Tour a Laura Pausini

Premio Live Diamante a Marco Mengoni

Premio Speciale EarOne AirPlay a Eros Ramazzotti, primo Artista del 2025 a debuttare alla #1 in radio

Premio Speciale SIAE a Eros Ramazzotti per i 40 anni di Terra Promessa

Premio Live platino a Olly

Premio platino singolo a Balorda nostalgia a Olly

Premio platino singolo Per due come noi a Olly

Premio platino singolo per Scarabocchi a Olly

Premio platino singolo per Quei ricordi là a Olly

Premio platino album Tutta vita a Olly

Premio speciale per l’anniversario di Buon Compleanno Elvis a Ligabue

Premio speciale Assoconcerti per il live a Ligabue

Premio Live a Il Volo

Premio Live platino a Max Pezzali

Premio Tim Summer Hits per Maschio ad Annalisa

Premio live diamante ai Pinguini Tattici Nucleari

Premio platino album Hello World ai Pinguini Tattici Nucleari

Premio platino singolo Magari ma muori ai Pinguini Tattici Nucleari

Premio platino singolo Islanda ai Pinguini Tattici Nucleari

Premio live oro a Tananai

Premio platino album Calmocobra a Tananai

Premio speciale EarOne artista italiano più ascoltato a Tananai

Premio oro album Radio Vega a Rose Villain

Premio platino singolo Fuorilegge a Rose Villain

Premio platino album Tropico del Capricorno a Guè

Premio oro live ad Antonello Venditti

Premio Arena di Verona Diva ad Antonello Venditti

Premio platino singolo Battito a Fedez

Premio platino singolo Chiamo io chiami tu a Gaia

Premio platino album Il mio lato peggiore a Luchè

Premio platino album La Bella vita ad Artie 5ive

Premio platino album Astro – Astro

Dove vedere in tv e in streaming Tim Music Awards

La seconda serata va in onda sabato 13 settembre dalle 21:40 su Rai 1, ma è visibile in streaming anche su RaiPlay e sui canali social ufficiali dello show.

