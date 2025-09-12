Trova nel Magazine
Tim Music Awards 2025, Carlo Conti e Vanessa Incontrada premiano la musica italiana: chi salirà sul palco

Due serate imperdibili dall'Arena di Verona per premiare le voci più forti della musica italiana: tutte le anticipazioni.

Come vuole la tradizione, la stagione estiva, fatta di tormentoni musicali, si chiude con i Tim Music Award. L’edizione 2025 della kermesse parte questa, venerdì 12 settembre sera con il primo di due appuntamenti, condotti entrambi da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. La coppia, sul palco dell’Arena di Verona per la quattordicesima volta insieme, presenterà le stelle della musica italiana, che regaleranno al pubblico emozioni e momenti live esclusivi. Anche da casa, con la diretta su Rai 1, i telespettatori potranno rivivere i successi che hanno fatto da colonna sonora all’anno appena trascorso e vedere a chi andranno i premi di questo 2025, a riconoscimento di un percorso artistico che ha conquistato le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino. Scopriamo tutti i dettagli, dai protagonisti ai premi fino agli orari tv e streaming.

Tim Music Awards 2025, anticipazioni, ospiti, scaletta e premi

Tantissimi gli artisti presenti quest’anno ai Tim Music Awards. Sul palco dell’Arena di Verona, accanto a Carlo Conti e Vanessa Incontrada, saliranno le voci della musica italiana che hanno spopolato nel 2025: da Achille Lauro ad Alfa, passando per Annalisa, Fiorella Mannoia, Olly, i Pinguini tattici nucleari e tanti altri.

Durante le due serate previste, 12 e 13 settembre, saranno premiati gli Album che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino e i Singoli Platino e Multiplatino usciti tra settembre 2024 e settembre 2025. Spazio anche ai riconoscimenti per i grandi live: eventi e tour che hanno superato le 100mila presenze (Oro), le 200mila (Platino) e le 300mila (Diamante) certificate da SIAE. Infine, come da tradizione, spazio anche ai Premi Speciali per i protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile.

La Scaletta dei cantanti ai Tim Music Award 2025 (in ordine alfabetico)

  • Achille Lauro
  • Alfa
  • Anna
  • Annalisa
  • Antonello Venditti
  • Astro
  • Bresh
  • Brunori SAS
  • Elodie
  • Eros Ramazzotti
  • Fabri Fibra
  • Fedez
  • Fiorella Mannoia
  • Gaia
  • Gigi D’Alessio
  • Giorgia
  • Guè
  • Il Volo
  • Irama
  • Laura Pausini
  • Lazza
  • Ligabue
  • Luchè
  • Lucio Corsi
  • Marco Masini
  • Marco Mengoni
  • Mario Biondi
  • Max Pezzali
  • Nayt
  • Olly
  • Papa V
  • Nerissima Serpe
  • Fritu
  • Pinguini tattici nucleari
  • Pooh
  • Rose Villain
  • Tananai
  • The Kolors
  • Umberto Tozzi

Dove e quando vedere l’evento

I Tim Music Award 2025 vanno in onda venerdì 12 e sabato 13 settembre in prima serata su Rai 1. Per chi non potessi vederli suo primo canale, i due appuntamenti saranno disponibili anche in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

