Tim Music Awards 2025, Carlo Conti e Vanessa Incontrada premiano la musica italiana: chi salirà sul palco Due serate imperdibili dall'Arena di Verona per premiare le voci più forti della musica italiana: tutte le anticipazioni.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Come vuole la tradizione, la stagione estiva, fatta di tormentoni musicali, si chiude con i Tim Music Award. L’edizione 2025 della kermesse parte questa, venerdì 12 settembre sera con il primo di due appuntamenti, condotti entrambi da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. La coppia, sul palco dell’Arena di Verona per la quattordicesima volta insieme, presenterà le stelle della musica italiana, che regaleranno al pubblico emozioni e momenti live esclusivi. Anche da casa, con la diretta su Rai 1, i telespettatori potranno rivivere i successi che hanno fatto da colonna sonora all’anno appena trascorso e vedere a chi andranno i premi di questo 2025, a riconoscimento di un percorso artistico che ha conquistato le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino. Scopriamo tutti i dettagli, dai protagonisti ai premi fino agli orari tv e streaming.

Tim Music Awards 2025, anticipazioni, ospiti, scaletta e premi

Tantissimi gli artisti presenti quest’anno ai Tim Music Awards. Sul palco dell’Arena di Verona, accanto a Carlo Conti e Vanessa Incontrada, saliranno le voci della musica italiana che hanno spopolato nel 2025: da Achille Lauro ad Alfa, passando per Annalisa, Fiorella Mannoia, Olly, i Pinguini tattici nucleari e tanti altri.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Durante le due serate previste, 12 e 13 settembre, saranno premiati gli Album che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino e i Singoli Platino e Multiplatino usciti tra settembre 2024 e settembre 2025. Spazio anche ai riconoscimenti per i grandi live: eventi e tour che hanno superato le 100mila presenze (Oro), le 200mila (Platino) e le 300mila (Diamante) certificate da SIAE. Infine, come da tradizione, spazio anche ai Premi Speciali per i protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile.

La Scaletta dei cantanti ai Tim Music Award 2025 (in ordine alfabetico)

Achille Lauro

Alfa

Anna

Annalisa

Antonello Venditti

Astro

Bresh

Brunori SAS

Elodie

Eros Ramazzotti

Fabri Fibra

Fedez

Fiorella Mannoia

Gaia

Gigi D’Alessio

Giorgia

Guè

Il Volo

Irama

Laura Pausini

Lazza

Ligabue

Luchè

Lucio Corsi

Marco Masini

Marco Mengoni

Mario Biondi

Max Pezzali

Nayt

Olly

Papa V

Nerissima Serpe

Fritu

Pinguini tattici nucleari

Pooh

Rose Villain

Tananai

The Kolors

Umberto Tozzi

Dove e quando vedere l’evento

I Tim Music Award 2025 vanno in onda venerdì 12 e sabato 13 settembre in prima serata su Rai 1. Per chi non potessi vederli suo primo canale, i due appuntamenti saranno disponibili anche in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche