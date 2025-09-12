Tim Music Awards 2025, Carlo Conti e Vanessa Incontrada premiano la musica italiana: chi salirà sul palco
Due serate imperdibili dall'Arena di Verona per premiare le voci più forti della musica italiana: tutte le anticipazioni.
Come vuole la tradizione, la stagione estiva, fatta di tormentoni musicali, si chiude con i Tim Music Award. L’edizione 2025 della kermesse parte questa, venerdì 12 settembre sera con il primo di due appuntamenti, condotti entrambi da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. La coppia, sul palco dell’Arena di Verona per la quattordicesima volta insieme, presenterà le stelle della musica italiana, che regaleranno al pubblico emozioni e momenti live esclusivi. Anche da casa, con la diretta su Rai 1, i telespettatori potranno rivivere i successi che hanno fatto da colonna sonora all’anno appena trascorso e vedere a chi andranno i premi di questo 2025, a riconoscimento di un percorso artistico che ha conquistato le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino. Scopriamo tutti i dettagli, dai protagonisti ai premi fino agli orari tv e streaming.
Tim Music Awards 2025, anticipazioni, ospiti, scaletta e premi
Tantissimi gli artisti presenti quest’anno ai Tim Music Awards. Sul palco dell’Arena di Verona, accanto a Carlo Conti e Vanessa Incontrada, saliranno le voci della musica italiana che hanno spopolato nel 2025: da Achille Lauro ad Alfa, passando per Annalisa, Fiorella Mannoia, Olly, i Pinguini tattici nucleari e tanti altri.
Durante le due serate previste, 12 e 13 settembre, saranno premiati gli Album che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino e i Singoli Platino e Multiplatino usciti tra settembre 2024 e settembre 2025. Spazio anche ai riconoscimenti per i grandi live: eventi e tour che hanno superato le 100mila presenze (Oro), le 200mila (Platino) e le 300mila (Diamante) certificate da SIAE. Infine, come da tradizione, spazio anche ai Premi Speciali per i protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile.
La Scaletta dei cantanti ai Tim Music Award 2025 (in ordine alfabetico)
- Achille Lauro
- Alfa
- Anna
- Annalisa
- Antonello Venditti
- Astro
- Bresh
- Brunori SAS
- Elodie
- Eros Ramazzotti
- Fabri Fibra
- Fedez
- Fiorella Mannoia
- Gaia
- Gigi D’Alessio
- Giorgia
- Guè
- Il Volo
- Irama
- Laura Pausini
- Lazza
- Ligabue
- Luchè
- Lucio Corsi
- Marco Masini
- Marco Mengoni
- Mario Biondi
- Max Pezzali
- Nayt
- Olly
- Papa V
- Nerissima Serpe
- Fritu
- Pinguini tattici nucleari
- Pooh
- Rose Villain
- Tananai
- The Kolors
- Umberto Tozzi
Dove e quando vedere l’evento
I Tim Music Award 2025 vanno in onda venerdì 12 e sabato 13 settembre in prima serata su Rai 1. Per chi non potessi vederli suo primo canale, i due appuntamenti saranno disponibili anche in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.
