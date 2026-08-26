Addio a Tim Curry, è morto l'attore di Mamma ho riperso l'aereo: le cause della morte Tim Curry era noto per aver interpretato diversi ruoli importanti nel mondo del cinema e della tv: da Criminal Minds a Will & Grace e Mamma ho riperso l'aereo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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La seria di martedì 25 agosto, nella sua casa di Toluca Lake, a Los Angeles, è morto Tim Curry, attore celebre e noto in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo dello scienziato Frank-N-Furter nel film cult del 1975 "The Rocky Horror Picture Show" e quello del concierge del Plaza Hotel, l’albergo in cui alloggia Kevin a New York in Mamma ho riperso l’aereo, tra gli altri. L’attore aveva 80 anni. La sua morte è stata confermata dalla manager e amica Marcia Hurwitz, la quale ha reso noto che l’attore si è spento "serenamente".

Tim Curry è morto: la causa della morte e l’ictus nel 2012

Al momento non conosciamo l’effettiva causa della morte di Tim Curry, ma è emerso nelle ultime ore che la polizia di Los Angeles, recatasi nella casa dell’attore martedì sera, intorno alle 23:23, ha escluso ipotesi di reato o circostanza sospetta e che quindi la sua scomparsa sarebbe da ricondurre a cause naturali.

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Le condizioni di salute di Tim Curry si erano aggravate nel 2012, quando è stato colpito da un grave ictus. Da allora, e in seguito a un intervento chirurgico al cervello, era costretto su una sedia a rotelle. "Per tutta la vita si è rifiutato di essere etichettato o confinato alle aspettative altrui", si legge in un comunicato. "In cinque decenni, si è mosso con disinvoltura tra commedia, horror, dramma e musica, deliziando se stesso e la sua legione di fan con le sue innumerevoli e dinamiche personalità. (…) Pochi attori possono vantare di aver lasciato un’impronta così indelebile nella cultura pop. E sebbene sia stato colpito da un ictus debilitante nel 2012, ha continuato ad arricchire il suo percorso artistico e, più recentemente, di scrittore. Pur essendo noto per i suoi personaggi inimitabili e stravaganti e per le sue vivaci performance teatrali, la sua eredità più grande per coloro che lo hanno conosciuto è stata la sua mente curiosa e aperta e il suo cuore generoso e gentile, entrambi rimasti aperti e pieni di aspettative fino all’ultimo respiro".

Tim Curry, chi era l’attore

Nato nella contea di Cheshire il 19 aprile 1946, Tim Curry ha frequentato la Lymm High School di Warrington fino alla morte del padre dovuta a una polmonite. Poi si è trasferito con la mamma e la sorella a Bath, dove ha studiato alla Kingswood School. Dopo aver conseguito il diploma, Tim Curry si è laureato in letteratura inglese all’Università di Cambridge e in arte drammatica all’Università di Birmingham. La sua carriera artistica è iniziata nel 1968 con il teatro, ma il vero successo è arrivato solo 5 anni più tardi, quando ha preso parte al musical The Rocky Horror Show di Richard O’Brien. Qui ha vestito i panni dello scienziato Frank-N-Furter, ruolo ripreso poi nella trasposizione cinematografica del 1975 diretta da Jim Sharman.

Non solo The Rocky Horror Picture Show. Tra le sue parti più celebri, il Dottor Petrov in "Caccia a Ottobre Rosso" (1990), il cardinale Richelieu ne "I tre moschettieri" (1993), il Signore delle Tenebre in Legend, l’inquietante clown assassino Pennywise nella miniserie tv "IT" e il pirata Long John Silver nel film "I Muppet nell’Isola del Tesoro" (1996).

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