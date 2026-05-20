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TIM Battiti Live Spring chiude col botto: da Annalisa a Fedez, tutti gli ospiti dell’ultima serata

Michelle Hunziker e Alvin guidano l’ultimo appuntamento di TIM Battiti Live Spring su Canale 5 con tanti big della musica italiana.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Questa sera torna in prima serata su Canale 5 l’ultimo appuntamento con "TIM Battiti Live Spring", la speciale versione primaverile del celebre festival musicale che ha accompagnato il pubblico nelle ultime settimane. Alla conduzione ci saranno ancora una volta Michelle Hunziker e Alvin, protagonisti di uno show che ha unito musica, spettacolo e intrattenimento nel cuore di Ferrara. Dopo il successo delle prime due puntate, premiate dagli ascolti televisivi, il programma si prepara a chiudere questa edizione con una line-up ricca di artisti amatissimi dal pubblico italiano. Sul palco di Piazza Trento e Trieste saliranno alcuni dei nomi più importanti della scena pop e urban contemporanea, per una serata all’insegna della musica live e delle grandi emozioni.

TIM Battiti Live Spring conquista il pubblico di Canale 5

L’esperimento primaverile di TIM Battiti Live Spring si è rivelato un successo per Mediaset. Registrato nel suggestivo centro storico di Ferrara, il programma ha saputo trasformare Piazza Trento e Trieste in un grande palcoscenico a cielo aperto, attirando migliaia di persone provenienti da tutta Italia. L’evento, registrato nel corso di tre serate tra marzo e aprile, ha unito performance dal vivo, produzione televisiva e valorizzazione del territorio, regalando alla città emiliana un’importante vetrina nazionale.

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Anche gli ascolti hanno confermato il gradimento del pubblico. La prima puntata ha infatti dominato la prima serata televisiva con oltre due milioni di telespettatori e uno share vicino al 20%, mentre il secondo appuntamento ha mantenuto risultati molto solidi. Un riscontro che dimostra quanto il pubblico continui ad apprezzare gli show musicali capaci di mescolare grandi hit, spettacolo e leggerezza. Fondamentale anche il contributo di TIM, title sponsor dell’evento, che rinnova così il proprio sostegno al mondo della musica live e agli eventi capaci di creare momenti di aggregazione e condivisione tra artisti e pubblico.

Tutti i cantanti ospiti dell’ultima puntata

Per la serata finale di TIM Battiti Live Spring, il palco di Ferrara ospiterà un cast particolarmente ricco e trasversale, tra pop, rap e cantautorato italiano. Ecco tutti gli artisti annunciati:

  • Annalisa
  • J-Ax
  • Fedez
  • Marco Masini
  • Elettra Lamborghini
  • Tommaso Paradiso
  • Alfa
  • Samurai Jay
  • The Kolors
  • Emis Killa
  • Rocco Hunt
  • Serena Brancale
  • Levante
  • Fred De Palma
  • Baby K
  • Nayt
  • Malika Ayane
  • Michele Bravi
  • Tropico
  • LDA
  • Aka 7even
  • Bianca Atzei
  • Sarah Toscano
  • Mr. Rain

Un mix di generazioni e stili diversi che promette di chiudere questa edizione speciale con una lunga festa musicale destinata a coinvolgere il pubblico di tutte le età.

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