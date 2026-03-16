Tim Battiti Live Spring 2026, il cast completo di Michelle Hunziker: le date dei concerti e chi sale sul palco La conduttrice, insieme ad Alvin, è pronta per le tre serate evento registrate sul palco di Ferrara: tra gli artisti anche Annalisa, Fedez, Emma e molti altri.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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La grande musica torna protagonista su Canale 5 con Tim Battiti Live Spring 2026, lo speciale primaverile del celebre festival televisivo che da anni porta sul palco alcuni dei protagonisti più amati della scena musicale italiana. L’evento rappresenta una versione ‘di stagione’ del format estivo Battiti Live e promette tre serate di spettacolo tra hit del momento, performance live e incontri con gli artisti più ascoltati del panorama pop, urban e cantautorale.

Alla conduzione ci sarà Michelle Hunziker, affiancata da Alvin, e il programma sarà registrato dal vivo ma trasmesso successivamente in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset, portando in tv l’atmosfera di un grande concerto all’aperto con pubblico e fan pronti a cantare le canzoni più popolari del momento. Il format resta fedele allo spirito di Battiti Live: un grande palco, esibizioni dal vivo dei principali artisti italiani, momenti di backstage e un racconto leggero e dinamico della musica contemporanea. L’edizione primaverile nasce con l’obiettivo di celebrare l’arrivo della nuova stagione musicale, anticipando i tormentoni e riunendo sullo stesso palco nomi affermati e nuove promesse.

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Tim Battiti Live Spring 2026, il cast completo degli artisti

Sul palco di Tim Battiti Live Spring 2026 saliranno decine di artisti tra pop, rap e cantautorato italiano. Un parterre molto ampio che unisce interpreti di diverse generazioni: dai big della musica italiana ai protagonisti delle classifiche streaming, fino ai volti emersi dai talent show e dal recentissimo Festival di Sanremo. Il cast annunciato comprende:

13Pietro

AKA 7even

Alfa

Annalisa

Baby K

Bianca Atzei

Bresh

Cioffi

Clara

Dargen D’Amico

Ditonellapiaga

Eddie Brock

Elettra Lamborghini

Emma

Enrico Nigiotti

Ermal Meta

Fabio Rovazzi

Fedez

Francesco Renga

Fred De Palma

Gemelli Diversi

Geolier

J-Ax

LDA

Levante

Luchè

Malika

Mara Sattei

Marco Masini

Meek

Michele Bravi

Mr. Rain

Nayt

Nicolò Filippucci

Noemi

Petit

Raf

Rkomi

Rocco Hunt

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Sarah Toscano

Serena Brancale

The Kolors

Tommaso Paradiso

Tropico

Welo

Date e luogo dei concerti di Tim Battiti Live Spring 2026

Le registrazioni dello show si svolgeranno nel cuore del centro storico di Ferrara, trasformato per l’occasione in una grande arena musicale. Le serate previste sono:

Venerdì 20 marzo 2026 – Ferrara, Piazza Trento e Trieste

Sabato 21 marzo 2026 – Ferrara, Piazza Trento e Trieste

Domenica 22 marzo 2026 – Ferrara, Piazza Trento e Trieste

Le tre serate saranno poi montate e trasmesse in televisione nelle settimane successive su Canale 5 in prima serata.

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