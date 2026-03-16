Tim Battiti Live Spring 2026, il cast completo di Michelle Hunziker: le date dei concerti e chi sale sul palco
La conduttrice, insieme ad Alvin, è pronta per le tre serate evento registrate sul palco di Ferrara: tra gli artisti anche Annalisa, Fedez, Emma e molti altri.
La grande musica torna protagonista su Canale 5 con Tim Battiti Live Spring 2026, lo speciale primaverile del celebre festival televisivo che da anni porta sul palco alcuni dei protagonisti più amati della scena musicale italiana. L’evento rappresenta una versione ‘di stagione’ del format estivo Battiti Live e promette tre serate di spettacolo tra hit del momento, performance live e incontri con gli artisti più ascoltati del panorama pop, urban e cantautorale.
Alla conduzione ci sarà Michelle Hunziker, affiancata da Alvin, e il programma sarà registrato dal vivo ma trasmesso successivamente in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset, portando in tv l’atmosfera di un grande concerto all’aperto con pubblico e fan pronti a cantare le canzoni più popolari del momento. Il format resta fedele allo spirito di Battiti Live: un grande palco, esibizioni dal vivo dei principali artisti italiani, momenti di backstage e un racconto leggero e dinamico della musica contemporanea. L’edizione primaverile nasce con l’obiettivo di celebrare l’arrivo della nuova stagione musicale, anticipando i tormentoni e riunendo sullo stesso palco nomi affermati e nuove promesse.
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Tim Battiti Live Spring 2026, il cast completo degli artisti
Sul palco di Tim Battiti Live Spring 2026 saliranno decine di artisti tra pop, rap e cantautorato italiano. Un parterre molto ampio che unisce interpreti di diverse generazioni: dai big della musica italiana ai protagonisti delle classifiche streaming, fino ai volti emersi dai talent show e dal recentissimo Festival di Sanremo. Il cast annunciato comprende:
- 13Pietro
- AKA 7even
- Alfa
- Annalisa
- Baby K
- Bianca Atzei
- Bresh
- Cioffi
- Clara
- Dargen D’Amico
- Ditonellapiaga
- Eddie Brock
- Elettra Lamborghini
- Emma
- Enrico Nigiotti
- Ermal Meta
- Fabio Rovazzi
- Fedez
- Francesco Renga
- Fred De Palma
- Gemelli Diversi
- Geolier
- J-Ax
- LDA
- Levante
- Luchè
- Malika
- Mara Sattei
- Marco Masini
- Meek
- Michele Bravi
- Mr. Rain
- Nayt
- Nicolò Filippucci
- Noemi
- Petit
- Raf
- Rkomi
- Rocco Hunt
- Sal Da Vinci
- Samurai Jay
- Sarah Toscano
- Serena Brancale
- The Kolors
- Tommaso Paradiso
- Tropico
- Welo
Date e luogo dei concerti di Tim Battiti Live Spring 2026
Le registrazioni dello show si svolgeranno nel cuore del centro storico di Ferrara, trasformato per l’occasione in una grande arena musicale. Le serate previste sono:
- Venerdì 20 marzo 2026 – Ferrara, Piazza Trento e Trieste
- Sabato 21 marzo 2026 – Ferrara, Piazza Trento e Trieste
- Domenica 22 marzo 2026 – Ferrara, Piazza Trento e Trieste
Le tre serate saranno poi montate e trasmesse in televisione nelle settimane successive su Canale 5 in prima serata.
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