Tim Battiti Live 2026 (9 luglio), chi canta, ospiti, scaletta e il ritorno in Tv di Ilary Blasi dopo il botto al debutto Ilary Blasi torna su Canale 5 con la seconda puntata di Tim Battiti Live: tutti gli artisti, le location pugliesi e le anticipazioni dello show.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Oggi, giovedì 9 luglio torna in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con Tim Battiti Live, lo show musicale che accompagna l’estate italiana con le canzoni più amate del momento. Alla guida della serata ci sarà ancora una volta Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Il palco principale sarà quello allestito sul mare di Trani, una delle location più suggestive della Puglia. La puntata proporrà grandi esibizioni dal vivo, incontri tra artisti di generazioni diverse e performance speciali realizzate in alcune delle località più belle della regione.

Tim Battiti Live seconda puntata: Ilary Blasi conduce lo show da Trani tra musica e spettacolo

La seconda puntata di Tim Battiti Live promette una serata ricca di musica, spettacolo e intrattenimento. Il pubblico di Canale 5 potrà assistere alle esibizioni dei protagonisti delle classifiche italiane direttamente dal palco sul mare di Trani, trasformato per l’occasione in una grande arena dedicata alle hit dell’estate. La formula del programma resta quella che ha conquistato il pubblico negli anni: unire le performance dei cantanti più amati con il racconto dei territori pugliesi. Oltre al palco principale, infatti, non mancheranno i momenti on the road, con esibizioni ambientate in alcune località caratteristiche della regione. Questa settimana lo show farà tappa a Manfredonia, con lo scenario del Gargano e del mare, e a Martina Franca, famosa per il suo centro storico e le architetture barocche.

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Accanto agli artisti, Ilary Blasi accompagnerà il pubblico durante la serata insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, creando il giusto equilibrio tra musica, collegamenti e momenti di leggerezza. La regia del programma è affidata a Luigi Antonini.

Tim Battiti Live 2026, i cantanti in sceletta nella seconda puntata: il cast completo

Il palco di Trani ospiterà un cast molto variegato, con artisti pop, rap, cantautori e protagonisti della musica dance italiana e internazionale. Tra i nomi più attesi figurano:

Emma

J-Ax

Irama

Samurai Jay

The Kolors

Merk & Kremont

Serena Brancale

Delia

Levante

Francesco Gabbani

Gabry Ponte

Arisa

Fabio Rovazzi

Nino D’Angelo

Ermal Meta

TrigNO

Raf

Clara

Sangiovanni

Cristiano Malgioglio

Paola Iezzi

Sarah Toscano

Tim Kamrad

Gaia

Aiello

Michele Bravi

Quando va in onda la seconda puntata di Tim Battiti Live

Il secondo appuntamento con Tim Battiti Live andrà in onda oggi, giovedì 9 luglio 2026, in prima serata su Canale 5. La conduzione sarà affidata a Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, mentre la regia sarà curata da Luigi Antonini.

Lo show conferma anche quest’anno il suo legame con la musica dal vivo e con la Puglia, trasformando piazze, città e paesaggi regionali in una grande scenografia naturale. Un viaggio tra le hit dell’estate, grandi artisti e atmosfere tutte italiane. Al debutto della scorsa settimana, lo show ha ottenuto ottimi risultati di pubblico con 2.072.000 spettatori totali (19,08% di share) con picchi di 3.200.000 spettatori. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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