Tim Battiti Live 2026, pagelle: finalmente Angelina Mango (9), Ilary Blasi in calo (7), Annalisa smarrita (5) e Mediaset tra gaffe e caos (3) Tim Battiti Live 2026: promossi e bocciati senza pietà. Come è andata la prima puntata su Canale 5 con Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia

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Parte Tim Battiti Live 2026 su Canale 5 con una conduzione a tre formata da Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dopo l’esperimento primaverile con Michelle Hunziker e Alvin dalla piazza di Ferrara, vediamo chi ha convinto e chi no nella serata del 2 luglio 2026. Il primo appuntamento televisivo dell’evento musicale più atteso dell’estate si è tenuto nella meravigliosa e suggestiva Trani.

Tim Battiti Live 2026: i promossi della prima puntata su Canale 5

Bentornata Angelina Mango! Voto 9. Angelina Mango torna in televisione a tre anni dalla vittoria a Sanremo e lo fa nel modo più semplice e potente possibile: presenza, voce e controllo totale della scena. Sul palco di Alberobello, accanto a Marco Mengoni, sulle note del singolo estivo Canto d’amore, si presenta in perfetta forma. Tra i due la sintonia è evidente: non solo colleghi che si stimano, ma quasi complici di palco, in equilibrio perfetto tra ritmo e leggerezza. Il brano funziona, cattura e rende impossibile restare fermi, ma quello che colpisce davvero è la naturalezza con cui tutto accade. Niente sovrastrutture o forzature: solo musica fatta bene. E sì, sorpresa nel 2026, cantano dal vivo e non steccano. Un dettaglio che dovrebbe essere normale e invece suona quasi rivoluzionario. Angelina, con il nuovo look e un’energia più serena e luminosa rispetto al passato recente, si concede anche un momento a cappella: pochi secondi, ma sufficienti a cambiare l’aria del palco. Magia pura. Alla fine resta una sensazione semplice: finalmente è tornata.

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Rovazzi e Battaglia: buona la prima. Voto 8. Se la sono cavata egregiamente. La televisione generalista continua spesso a puntare sempre sugli stessi volti, con la paura quasi cronica di sperimentare e portare aria nuova. E invece, ogni tanto, osare paga. Certo, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia non sono esattamente "novellini", ma non li avevamo mai visti davvero in prima linea in un evento di questo peso per Mediaset. Il risultato? Energia, freschezza e una buona capacità di adattarsi ai diversi momenti dello show. Rovazzi gioca, scherza con la Blasi e regge il botta e risposta con naturalezza, dimostrando di aver già capito perfettamente il meccanismo televisivo. Battaglia, dal canto suo, svolge con solidità il ruolo di inviato, senza strafare ma senza sbavature. Insieme funzionano: un duo inaspettato ma equilibrato, che dimostra come in tv, a volte, il rischio non sia un problema, ma una risorsa.

Ilary Blasi sottotono. Voto 7. Siamo abituati a uscite fuori copione, frecciatine e qualche urlo qua e là: la Ilary Blasi che conosciamo è ritmo, istinto e imprevedibilità. Ma rispetto allo scorso anno, qui la sensazione è diversa. Sottotono, decisamente più trattenuta. Forse pesa ancora l’impatto della sua esperienza al Grande Fratello Vip, dove aveva trovato una dimensione televisiva più a fuoco, tra verve e personalità molto marcata. Forse è proprio quell’aura che ci portiamo ancora addosso a rendere questo confronto inevitabile. Fatto sta che la "Ilary nazionale" che abbiamo imparato a conoscere negli anni sul piccolo schermo, in questa prima puntata, non è completamente uscita fuori. Il voto resta comunque sufficiente: bocciarla sarebbe fuori discussione. Ma la sensazione è che non abbia portato a casa nulla di davvero incisivo. Complice l’assenza del suo complice storico Alvin? Oppure un format che inizia a starle un po’ stretto? Da una come lei ci si aspetta sempre che si annoi in fretta, ma stavolta questa impressione è stata più forte del solito.

Tim Battiti Live 2026: i bocciati della prima puntata del 2 luglio 2026

Annalisa e Achille Lauro troppo lontani. Voto 5. Sia chiaro: le esibizioni in sé non hanno nulla di negativo. Dalla scenografia alla performance, l’impatto è quello di un vero grande show, quasi da stadio, con una resa visiva importante e curata. Il problema è un altro: una scelta registica che lascia più di un dubbio. Non è chiaro se per esigenze di agenda, richieste delle case discografiche o dinamiche produttive, ma resta il fatto che gli ospiti più attesi finiscono spesso per esibirsi da un’altra città, su un altro palco. Una soluzione che si ripete in ogni edizione di Battiti Live e che riduce al minimo l’interazione con i conduttori e con il pubblico presente in location. Il risultato è una distanza evidente: lo spettatore da casa si gode la performance, ma attraverso una clip registrata e "incollata" nella puntata, che inevitabilmente spezza il flusso dello show. Funziona? Meh. È televisivamente efficace? In parte. Ma resta la sensazione che qualcosa si perda per strada. Lo stesso è accaduto anche a Mengoni e Angelina Mango: in quel caso, però, il rientro televisivo di Angelina ha reso tutto più digeribile. Qui, invece, la distanza resta protagonista.

Mediaset, gaffe e droni impazziti. Voto 3. La gaffe più evidente arrivata dai social durante la messa in onda riguarda la scheda di presentazione del programma: nell’immagine di apertura compare Ilary Blasi, ma il nome associato è quello di Michelle Hunziker. Un errore clamoroso, che strappa un sorriso, ma che da un polo editoriale come Mediaset lascia comunque perplessi. Nessuno pretende la perfezione, ma quasi. Detto questo, il problema più grande resta la messa in scena. Il programma si conferma un’accozzaglia di inquadrature sconnesse, tra movimenti circolari e riprese roteanti che finiscono per creare un effetto "lavatrice" costante, con nausea annessa. Consiglio non richiesto: se avete appena cenato, forse è meglio rimandare la visione della prossima puntata. L’effetto collaterale è quello di voler spegnere tutto prima ancora della sigla. A questo si aggiunge la scelta ormai ricorrente di far esibire gli artisti più attesi in collegamento, che però di "collegamento" hanno poco: sono clip registrate, inserite dove possibile, che spezzano ulteriormente il ritmo dello show. Nell’anno in cui il brand è passato nelle mani di Mediaset tramite Radio Norba, ci si sarebbe aspettati un salto di qualità nella cura del prodotto. Invece, la sensazione è che la storia si ripeta ancora una volta (e non certo bene). Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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