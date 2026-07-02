TIM Battiti Live 2026, Ilary Blasi alla guida con due compagni inediti e una scaletta mai vista prima: 70 artisti tra i migliori in Italia Una squadra inedita che promette di unire ironia, leggerezza e ritmo, alternando momenti di spettacolo, interviste e collegamenti con il pubblico.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

L’estate televisiva torna ad accendersi con uno degli appuntamenti musicali più attesi dal pubblico. Da giovedì 2 luglio, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova edizione di TIM Battiti Live, lo show che porta sul palco i protagonisti della musica italiana e internazionale in un grande evento all’aperto destinato ad accompagnare gli spettatori per cinque settimane.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 c’è la conduzione. Al timone torna Ilary Blasi, ormai volto simbolo del programma, ma questa volta sarà affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Una squadra inedita che promette di unire ironia, leggerezza e ritmo, alternando momenti di spettacolo, interviste e collegamenti con il pubblico presente nelle piazze.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il cast si presenta come uno dei più ricchi degli ultimi anni, con oltre 70 artisti che rappresentano tutte le sfumature della musica italiana contemporanea. Per scoprire chi ci sarà non perdetevi il Video!

Potrebbe interessarti anche