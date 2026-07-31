Tim Battiti Live, pagelle: Ilary Blasi resta 'unica' (9), Malgioglio diva al punto giusto (7). Ma un finale amaro tradisce Angelina Mango (4) La coppia più improbabile è anche quella più riuscita: tra caos, ironia e spontaneità, Cristiano Malgioglio e Ilary Blasi si prendono la scena

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Canale 5, nella serata di giovedì 30 luglio 2026, propone l’ultima puntata di Tim Battiti Live 2026 su Canale 5. Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia conducono l’appuntamento finale della kermesse musicale estiva dalla calorosa e partecipe piazza di Trani, in Puglia. Vediamo chi sono i promossi e chi i bocciati di Libero Magazine in questo appuntamento finale.

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Tim Battiti Live 2026: chi sono i promossi dell’ultima puntata su Canale 5

Ilary Blasi e Fabio Rovazzi, da riproporre subito. Voto 9. Qualche sbavatura c’è, certo. Ma d’altronde la perfezione televisiva spesso è anche la cosa più noiosa da guardare. Ilary Blasi e Fabio Rovazzi hanno centrato il bersaglio: in poche puntate di Tim Battiti Live 2026 sono riusciti a costruire un’alchimia che molti conduttori cercano per anni senza mai trovare. La loro forza è tutta nei tempi: botta e risposta veloci, prese in giro, complicità. Sembrano davvero due amici che si sono ritrovati sullo stesso palco per caso e hanno deciso di divertirsi. Ilary porta quella dose di energia e imprevedibilità che la rende riconoscibile da sempre; Fabio è preciso, ma senza l’effetto "manuale del bravo conduttore" sotto il braccio. Soprattutto c’è un dettaglio non scontato: non sembra telecomandato dal gobbo. Quel maledetto gobbo che molti continuano a fissare come se stessero leggendo gli ingredienti su una confezione di pasta scotta, anche dopo anni di carriera. Insieme funzionano perché sono imperfetti: pop, caotici, a tratti persino disordinati. Ma televisivi. E oggi, in un panorama dove spesso tutto sembra studiato al millimetro fino a perdere anima e spontaneità, questa autenticità è un piccolo lusso da difendere. Promossi a pieni voti. Anzi: da rivedere presto (si spera).

Baby K, detta Highlander. Voto 8,5. La domanda sorge spontanea: che cosa mangia? Quale allenamento segreto segue? Quale trattamento di bellezza le permette di sembrare ancora quella di Roma-Bangkok? A 43 anni Baby K continua a entrare sul palco con l’energia e di chi ha appena iniziato la carriera. Look e fisico da copertina a parte, sarebbe anche ora di smetterla con la solita etichetta: "arriva a maggio, viene scongelata per l’estate e poi torna nel freezer fino alla prossima hit". Perché diciamolo: se tutti i tormentoni estivi fossero costruiti con la stessa efficacia, forse avremmo molte meno canzoni usa e getta in circolazione. Anzi, paradossalmente, oggi è molto più dignitoso essere Baby K che vedere artisti affermati trasformarsi ogni anno in una versione forzata di sé stessi pur di inseguire la hit estiva a tutti i costi. La corsa alle classifiche, alle serate in piazza e alla canzone "che deve spaccare" spesso porta anche nomi importanti a piegarsi alla dittatura del tormentone. Lei, invece, il tormentone praticamente lo ha brevettato. È una delle poche che può permettersi di apparire, colpire e poi sparire lasciando tutti ad aspettare il prossimo colpo. Quindi sì: chiamarla Highlander è giustissimo. Lei torna ogni estate e, puntualmente, sembra ancora pronta a conquistare il mondo. Immortale.

Cristiano Malgioglio, meglio se a piccole dosi. Voto 7. Diciamolo senza troppi giri di parole: se compare 23.423 volte al giorno in televisione, finisce per saturare. Ma quando arriva al momento giusto, Cristiano Malgioglio è ancora una garanzia. Sul palco di Tim Battiti Live porta Amore di contrabbando e un medley dei suoi ultimi successi, trasformando l’esibizione in una scarica di energia dal sapore spagnoleggiante. In coppia con Ilary Blasi, poi, funziona sempre. Che cosa stanno aspettando a dar loro un programma tutto loro? Tra una battuta improvvisata, un look impossibile da ignorare e quella capacità tutta sua di occupare il palco senza mai sembrare fuori posto, Malgioglio conferma di essere uno degli ultimi veri animali da spettacolo. Nel minestrone dei tormentoni estivi, dove spesso un brano vale l’altro, la sua presenza è una spezia che cambia il sapore del piatto. Promosso. Ma con una clausola: Malgioglio va dosato. Un’apparizione ogni tanto è una delizia, tutti i giorni rischia di diventare un’indigestione.

Tim Battiti Live 2026: chi sono i bocciati di giovedì 30 luglio 2026

Nino D’Angelo e l’allergia al playback. Voto 4. Ci sono artisti che, a prescindere dall’età, dalla generazione e dal contesto, hanno un’aura talmente forte che basterebbe guardarli entrare sul palco per avere un momento televisivo. Nino D’Angelo è uno di questi. E proprio per questo l’esibizione di Costiera Amalfitana a Tim Battiti Live 2026 lascia ancora più perplessi. Vederlo su quel palco insieme a Fabio Rovazzi e Arisa era già una piccola festa pop: un incontro generazionale che funzionava sulla carta. Diciamolo: Nino avrebbe potuto anche limitarsi a sorridere e salutare il pubblico e probabilmente avrebbe conquistato tutti lo stesso. Il problema è stato il resto. Il playback, unito a una serie di movimenti poco coordinati e a una gestione del palco decisamente caotica, ha creato un effetto straniante. Non solo ha fatto intuire anche allo spettatore meno attento che qualcosa non tornasse, ma ha trasformato un momento potenzialmente iconico in una scena difficile da decifrare. Sia chiaro: non sappiamo se la scelta del playback sia dipesa da lui, dalla produzione o dalle esigenze tecniche del programma. In certi contesti televisivi può anche essere una necessità. La domanda però rimane: perché affidarsi a un’esibizione così poco naturale quando hai davanti un artista che, di suo, non avrebbe bisogno di trucchi? Il palco di Battiti Live è energia, movimento, festa. Ma anche nella festa serve un minimo di controllo, altrimenti il rischio è quello di trasformare un momento amarcord in un piccolo cortocircuito televisivo.

Il copia-incolla finale di Tim Battiti Live. Voto 3. L’estate è fatta di tormentoni, ma anche di momenti da aspettare. E quando aspetti Angelina Mango e Marco Mengoni insieme sul palco, magari ti aspetti un evento. Non un "già visto, grazie e arrivederci". Il problema dell’ultima puntata di Tim Battiti Live 2026 non è solo una replica. Il problema è la sensazione di essere davanti a un grande contenitore che, proprio sul finale, ha deciso di premere il tasto "ricordi" invece di regalare un ultimo colpo di scena. L’esibizione di Canto d’amore trasmessa nuovamente dopo la messa in onda del 2 luglio ha lasciato molti spettatori con la stessa reazione di quando apri un regalo e dentro trovi qualcosa che avevi già ricevuto: grazie, ma forse aspettavo altro. Errore di montaggio o scelta editoriale? Difficile dirlo. Ma in entrambi i casi resta un passo falso. Soprattutto perché in televisione la percezione conta quasi più del contenuto: se crei l’attesa per un momento speciale, poi devi essere all’altezza delle aspettative. Questa edizione di Battiti Live ha avuto proprio questo problema: tanta energia sul palco, una coppia di conduttori promossa a pieni voti, grandi nomi della musica, ma anche qualche inciampo di troppo. Regia spesso invadente, inquadrature discutibili, panoramiche dall’alto che sembravano più un giro sulle montagne russe che una scelta televisiva, e momenti con il pubblico che hanno dato l’impressione di essere più costruiti che spontanei. Battiti non è bocciato, ma ha bisogno di un tagliando. Il rischio, con tanti show musicali estivi tutti simili tra loro, è diventare una playlist con le telecamere accese. Un evento, per restare tale, deve ancora avere qualcosa di imprevedibile da raccontare. Voto basso, quindi, ma non per mancanza di stelle, ma per una gestione che ha sprecato qualche occasione di troppo.

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